Queste le parole rilasciate dal direttore generale Joe Barone al termine del calciomercato: “Commisso in questi mesi ha speso 300 milioni. Il lavoro che ha fatto Pradè è stato importantissimo per noi, è un grande intenditore di calcio. Ringrazio inoltre tutti i talent scout ed il nostro staff ora spazio al gioco. Rocco da quando abbiamo giocato con l’Hellas è rimasto affascinato da Amrabat e si è messo a seguirlo, l’operazione è stata difficile ma siamo riusciti a portarlo in viola. Non abbiamo seguito Paquetà perchè è un calciatore del Milan”.