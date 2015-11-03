Labaro Viola

Notizie Barone Fiorentina

De Rossi: “Quando c’era Iachini avevo avuto un contatto serrato con la Fiorentina con Barone e Pradè”

10 maggio 2026 17:54

Ferrari ricorda Barone: “È sempre con noi e non ci lascerà mai. Rocco ha messo i soldi, lui la tenacia”

19 marzo 2026 18:28

Aquilani: "Se penso che nel giro di due anni ho perso sia Commisso che Barone sto davvero molto male"

25 gennaio 2026 22:12

"Commisso e Barone due giganti, due uomini con le palle che il calcio italiano non meritava"

20 gennaio 2026 23:49

Barone e Commisso, un legame unico e un destino scolpito nella storia della Fiorentina

17 gennaio 2026 23:00

Nazione rivela: "Fiorentina? Spalletti disse no a Barone per la mancanza di un progetto credibile"

22 novembre 2025 10:12

Basile: "Non ci saranno anticipazioni sulla vendita della Fiorentina, avverrà tutto in un lampo come con l'acquisto"

11 novembre 2025 14:23

Criscitiello sicuro: “Da quando è morto Barone la Fiorentina è finita. Pradè? Il primo da licenziare era Goretti”

03 novembre 2025 09:08

Criscitiello: "La società a Firenze è assente, non si può andare bene con Commisso lontano"

24 settembre 2025 13:37

Bucchioni: "La società non esiste, la mancanza di Commisso si fa sentire e danneggia la Fiorentina"

23 settembre 2025 14:33

Aquilani: "Barone aveva disegnato un progetto su di me alla Fiorentina, perderlo è stata una mazzata"

16 luglio 2025 11:57

"Sottil giocatore da tenere, può essere determinante anche a gara in corso. Decisivo il modulo"

11 luglio 2025 22:57

"Italiano pur di andar via si è 'accontentato' del Bologna, Palladino scelta improvvisata, serve Pioli"

17 maggio 2025 22:49

Galbiati: “La stagione della Fiorentina è negativa. Non ho mai creduto alla Champions”

15 maggio 2025 16:42

Aquilani ricorda Barone: "Ho perso un punto di riferimento. Con lui si era creata davvero una magia"

12 aprile 2025 15:44

La lettera del figlio di Barone: "Un anno senza di te. Mi stai insegnando anche nel silenzio che hai lasciato"

19 marzo 2025 16:00

Anche Barak ricorda Joe Barone sulle storie di Instagram: "Non ti dimenticherò mai"

18 marzo 2025 16:25

Pradè: "Il dolore per Joe non si metabolizza. Il gesto di Mandragora è stato straordinario"

17 marzo 2025 22:16

Peter Barone: "Mandragora ha scritto un messaggio a mia mamma dicendo che avrebbe segnato per Joe"

17 marzo 2025 18:52

Nazione: “Non ci poteva essere giornata migliore per ricordare Barone. Oggi alle 18.30 messa al Viola Park”

17 marzo 2025 09:22

Pradè: "Non abbiamo limiti, stagione sfortunata, la vittoria deve ridare compattezza all'ambiente"

16 marzo 2025 21:52

Domani la Fiorentina giocherà con la quarta maglia. Fu approvata da Barone poco prima della morte

15 marzo 2025 22:09

Tgr: "Domenica prima di Fiorentina-Juventus verrà ricordato Joe Barone, presente anche la famiglia"

11 marzo 2025 12:28

Il papà del portierino che segna le punizioni: “ Io grande amico di Barone. Me ne parlava con orgoglio del Viola Park”

18 novembre 2024 10:08

Ferrari: "Mercato importante, soprattutto davanti pensiamo siano arrivati i giocatori giusti"

29 settembre 2024 17:58

Commisso: “Barone era bravo a parlare, io no. Ora Ferrari lo sostituisce, cresce bene”

26 settembre 2024 09:08

Dodò: "Datemi il rinnovo e lo firmo subito. Non andare alla Juventus è una promessa fatta a Joe"

25 settembre 2024 15:04

Casini: "In Serie A c'è molta attenzione alla sostenibilità anche grazie al contributo della Fiorentina"

09 settembre 2024 18:28

Commisso ricorda Barone: “Mi manca tanto, mi ha aiutato tantissimo. Vogliamo dedicargli un trofeo”

08 settembre 2024 08:38

Maresca su Barone: "Mi sono messo a disposizione di tutti quella sera, ci tenevo ad aiutare l'ambiente e le persone coinvolte"

03 giugno 2024 21:25

Quarta: "Barone voleva rimanessi. Volevo annunciare il rinnovo con la coppa, ci riproveremo l'anno prossimo"

03 giugno 2024 11:52

Burdisso: "Mi chiamarono Barone e Pradè per venire alla Fiorentina. Volevamo riportarla ai suoi livelli"

24 maggio 2024 18:37

Rosati: "Stagione da preparatore fantastica. Senza il nostro Joe tutto questo non sarebbe stato possibile"

24 maggio 2024 15:54

Biraghi: "Dobbiamo regalare una gioia alla famiglia Barone. Penso spesso alla finale"

18 maggio 2024 18:47

Gasperini duro: "Atalanta-Fiorentina rinviata per fatto drammatico, non per un codice giallo"

06 maggio 2024 21:30

Nazione: “Commisso martedì torna negli USA ma prima potrebbe intitolare a Barone la villa”

04 maggio 2024 09:57

Sene segna il pari contro l'Inter e dedica il gol all'indimenticato direttore Joe Barone

26 aprile 2024 21:45

La Fiorentina torna a Bergamo. Di uguale all’ultima volta non c’è niente, nemmeno l’albergo del ritiro

24 aprile 2024 09:02

Bucchioni: "Barone mi disse che Sarri non coincideva con il progetto della Fiorentina. Non lo voleva"

23 aprile 2024 14:38

La Fiorentina torna a Bergamo a poco più di un mese dalla scomparsa di Barone. E cambierà l’albergo 

23 aprile 2024 08:57

Commisso chiama Italiano e parla con Nico e Biraghi, ha ringraziato per il saluto alla famiglia Barone

18 aprile 2024 22:47

Tuttosport svela: "Gilardino era il nome preferito di Barone, ora c'è il Torino"

17 aprile 2024 13:21

L'agente di Kayode: "Se Michael sta facendo cosi bene è merito di Barone, Firenze l'ideale per crescere"

02 aprile 2024 11:43

Carnevali ricorda Barone: "Con Joe c'era un rapporto speciale, penso alla sua scomparsa ogni giorno"

01 aprile 2024 16:08

Florenzi: "Condoglianze al presidente Commisso, spero che la Fiorentina regali la Conference a Barone"

31 marzo 2024 20:58

"Due rondini che volano in cielo con due gigli in bocca". Ecco la coreografia della Curva Fiesole

31 marzo 2024 10:58

La famiglia Barone: "Vorremmo che ogni allenatore e giocatore onori il giglio come ha fatto nostro padre"

30 marzo 2024 12:40

Amelia: "Se De Rossi non dovesse rimanere alla Roma sarebbe perfetto alla Fiorentina dopo Italiano"

29 marzo 2024 22:08

Amoruso: "Ciclo di Italiano positivo ma al capolinea, ha capito di aver dato tutto"

29 marzo 2024 21:24

Giovanni Barone, fratello di Joe, ringrazia la Curva Fiesole: "Sono grato ai tifosi per quello che hanno fatto"

29 marzo 2024 18:17

Tuttosport: "Italiano ai saluti con la Fiorentina, ma c'è il patto. Testa al campo, bisogna vincere per Barone"

29 marzo 2024 12:46

Prima partita senza Barone, maxi coreografia commovente e Franchi sold out. Lo stadio sarà una bolgia 

29 marzo 2024 08:23

Padovan: "Barone desiderava una grande Fiorentina, con il Milan è una partita verità per il futuro dei viola"

28 marzo 2024 10:41

Maccarone: "Italiano è in cerca di stimoli diversi, Sarri il suo ideale successore"

27 marzo 2024 23:01

Ciccio Graziani: "Barone era una persona straordinariamente positiva, la perdita è grossa non c'è dubbio"

27 marzo 2024 17:01

Gazzetta: "Italiano lascerà la Fiorentina, non cambia idea. Accordo con Barone prima di Bergamo"

27 marzo 2024 08:45

Addio Barone, l’ultimo saluto a Brooklyn tra lacrime, musica e ricordi. Messa seguita al Viola Park

27 marzo 2024 08:31

Corriere dello Sport: “Barone incontrò l’agente di Zaniolo. Commisso vuole regalarlo a Firenze”

27 marzo 2024 08:21

"Ieri a New York una coda interminabile di persone per dare l'ultimo saluto a Joe"

26 marzo 2024 22:04

Calori: "Bisogna essere bravi a reagire, ma non sarà semplice, Barone era troppo importante"

26 marzo 2024 18:29

Pietro Barone al funerale: "Si muore quando si fa il tuo nome per l'ultima volta, tu sarai immortale"

26 marzo 2024 17:55

Iniziano i funerali di Joe Barone a New York: tutta la Fiorentina riunita al Viola Park per ricordare il direttore

26 marzo 2024 15:00

Bucchioni: "Italiano ha confermato a Commisso che andrà via. Considera finito il suo ciclo a Firenze"

26 marzo 2024 13:28

Biraghi, Milenkovic e Terracciano, la Fiorentina riparte dai suoi senatori dopo la morte di Barone

26 marzo 2024 08:26

Funerali Barone, oggi alle 15 l’ultimo saluto si può seguire in streaming. Presente Bonaventura 

26 marzo 2024 08:17

Chiesa: "Reagire non sarà facile ma la Fiorentina grazie a Rocco è una famiglia"

25 marzo 2024 22:18

Frey: "Rocco ha tanti progetti da portare avanti, l'idea nuovo stadio ancora viva"

25 marzo 2024 21:45

Calvarese: "Barone non faceva polemiche con gli arbitri, si sapeva comportare, era davvero un signore"

25 marzo 2024 21:05

Bonaventura rimane negli Stati Uniti, domani sarà presente al funerale di Joe Barone a New York

25 marzo 2024 15:01

Gli Stati Uniti salutano Barone, oggi l’ultima veglia poi domani i funerali ufficiali 

25 marzo 2024 08:53

Borghi: "Barone accendeva il motore della Fiorentina all'alba e lo spegneva quando si andava a dormire"

24 marzo 2024 14:37

Palloncini bianchi al Viola Park per Fiorentina-Inter femminile in ricordo di Barone

24 marzo 2024 13:39

Bonaventura darà l'ultimo saluto a Barone a New York. Italiano intanto attende il rientro di Nico e Beltran

24 marzo 2024 12:57

De La Fuente: "Domani dobbiamo portare in campo i valori che ci ha trasmesso Joe"

23 marzo 2024 22:39

De Sisti: "Firenze nei momenti difficili sa stringere i denti e aprire il cuore"

23 marzo 2024 21:50

Bojinov: "La Fiorentina dovrà dare più del 100% per Barone, dovrà regalare la Conference al direttore"

23 marzo 2024 15:48

La Fiorentina fa quadrato e riparte dai suoi dirigenti. Obiettivo guardare presto avanti

23 marzo 2024 09:58

Pozzallo saluta Barone, oltre 2mila persone alla camera ardente. In Sicilia anche dei membri della Fiorentina

23 marzo 2024 09:50

Lucchesi: "È giusto che ora Pradè prenda in mano la situazione. Fossi Commisso punterei tutto su di lui"

22 marzo 2024 15:48

Valcareggi: "Chi deve sostituire Barone è Italiano. Faccia lui il mercato e salvi la Fiorentina con Pradè"

22 marzo 2024 13:53

Casamonti: "Il Viola Park era il sogno di Barone insieme allo stadio, se l'è goduto troppo poco, questo è il grande rammarico"

22 marzo 2024 12:16

Bucchioni: "La Fiorentina raddoppierà la forze per dedicare un trofeo a Barone, giocheranno in dodici"

22 marzo 2024 12:12

Commisso al centro, Ferrari in Lega, a Pradè il campo. La parola d’ordine della nuova Fiorentina è continuità 

22 marzo 2024 08:18

L’ultimo viaggio di Barone nella sua Italia è a Pozzallo, oggi camera ardente e domani messa. Poi volo per gli USA

22 marzo 2024 08:14

Anche la Nazionale omaggia Joe Barone: minuto di silenzio prima dell'amichevole contro il Venezuela

21 marzo 2024 22:46

Giulini: "Oggi minuto di silenzio e lutto al braccio ricordando Barone, era il minimo"

21 marzo 2024 20:56

La Fiorentina e la famiglia Barone ringraziano: "Grazie per l'affetto. Per chi volesse, donazioni al San Raffaele"

21 marzo 2024 18:16

Giorgetti: "Non è detto che adesso la Fiorentina lasci andare Italiano, senza Barone sarà tutto diverso"

21 marzo 2024 17:41

La mental coach: "Alcuni giocatori hanno subito un doppio trauma, la perdita di Astori e quella di Barone"

21 marzo 2024 16:53

Marianella scrive: "Joe Barone resterà per sempre nella meravigliosa storia della Fiorentina!"

21 marzo 2024 16:00

Fiorentina si prende per mano per Barone, Italiano alla squadra: "Andare in campo e dire corro per te"

21 marzo 2024 15:29

Pasqual: "Barone aveva voglia di far crescere la Fiorentina e Firenze. La squadra deve compattarsi e reagire"

21 marzo 2024 14:16

Borja Valero: "Barone era una persona molto intensa e sensibile, era sempre presente anche prima del Viola Park"

21 marzo 2024 14:05

VIDEO, il figlio di Barone parla ai tifosi della Fiorentina: "Nostro padre ha dato la vita per voi, vi amava"

21 marzo 2024 13:20

La lunga e dolorosa giornata del Presidente della Fiorentina: un padre senza più un figlio

21 marzo 2024 12:23

VIDEO, il discorso della Fiesole per Barone: "Racconteremo tutto. Rocco, finiamo il lavoro insieme"

21 marzo 2024 12:07

La Fiorentina torna in campo dopo la scomparsa di Joe Barone. In mattinata il primo allenamento al Viola Park

21 marzo 2024 12:06

Commisso ha deciso di restare a Firenze fino alla fine della stagione. Non tornerà subito in America

21 marzo 2024 11:37

Il ricordo di Neromo: "Barone cucinava la pizza per tutti. Era attaccatissimo alla sua famiglia"

21 marzo 2024 08:40

Barone, quante lotte in Lega per quel “fast, fast, fast” condiviso con Commisso: così orgogliosi del Viola Park 

21 marzo 2024 08:33

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