Notizie Barone Fiorentina

De Rossi: “Quando c’era Iachini avevo avuto un contatto serrato con la Fiorentina con Barone e Pradè”
10 maggio 2026 17:54
Ferrari ricorda Barone: “È sempre con noi e non ci lascerà mai. Rocco ha messo i soldi, lui la tenacia”
19 marzo 2026 18:28
Aquilani: "Se penso che nel giro di due anni ho perso sia Commisso che Barone sto davvero molto male"
25 gennaio 2026 22:12
"Commisso e Barone due giganti, due uomini con le palle che il calcio italiano non meritava"
20 gennaio 2026 23:49
Barone e Commisso, un legame unico e un destino scolpito nella storia della Fiorentina
17 gennaio 2026 23:00
Nazione rivela: "Fiorentina? Spalletti disse no a Barone per la mancanza di un progetto credibile"
22 novembre 2025 10:12
Basile: "Non ci saranno anticipazioni sulla vendita della Fiorentina, avverrà tutto in un lampo come con l'acquisto"
11 novembre 2025 14:23
Criscitiello sicuro: “Da quando è morto Barone la Fiorentina è finita. Pradè? Il primo da licenziare era Goretti”
03 novembre 2025 09:08
Criscitiello: "La società a Firenze è assente, non si può andare bene con Commisso lontano"
24 settembre 2025 13:37
Bucchioni: "La società non esiste, la mancanza di Commisso si fa sentire e danneggia la Fiorentina"
23 settembre 2025 14:33
Aquilani: "Barone aveva disegnato un progetto su di me alla Fiorentina, perderlo è stata una mazzata"
16 luglio 2025 11:57
"Sottil giocatore da tenere, può essere determinante anche a gara in corso. Decisivo il modulo"
11 luglio 2025 22:57
"Italiano pur di andar via si è 'accontentato' del Bologna, Palladino scelta improvvisata, serve Pioli"
17 maggio 2025 22:49
Galbiati: “La stagione della Fiorentina è negativa. Non ho mai creduto alla Champions”
15 maggio 2025 16:42
Aquilani ricorda Barone: "Ho perso un punto di riferimento. Con lui si era creata davvero una magia"
12 aprile 2025 15:44
La lettera del figlio di Barone: "Un anno senza di te. Mi stai insegnando anche nel silenzio che hai lasciato"
19 marzo 2025 16:00
Anche Barak ricorda Joe Barone sulle storie di Instagram: "Non ti dimenticherò mai"
18 marzo 2025 16:25
Pradè: "Il dolore per Joe non si metabolizza. Il gesto di Mandragora è stato straordinario"
17 marzo 2025 22:16
Peter Barone: "Mandragora ha scritto un messaggio a mia mamma dicendo che avrebbe segnato per Joe"
17 marzo 2025 18:52
Nazione: “Non ci poteva essere giornata migliore per ricordare Barone. Oggi alle 18.30 messa al Viola Park”
17 marzo 2025 09:22
Pradè: "Non abbiamo limiti, stagione sfortunata, la vittoria deve ridare compattezza all'ambiente"
16 marzo 2025 21:52
Domani la Fiorentina giocherà con la quarta maglia. Fu approvata da Barone poco prima della morte
15 marzo 2025 22:09
Tgr: "Domenica prima di Fiorentina-Juventus verrà ricordato Joe Barone, presente anche la famiglia"
11 marzo 2025 12:28
Il papà del portierino che segna le punizioni: “ Io grande amico di Barone. Me ne parlava con orgoglio del Viola Park”
18 novembre 2024 10:08
Ferrari: "Mercato importante, soprattutto davanti pensiamo siano arrivati i giocatori giusti"
29 settembre 2024 17:58
Commisso: “Barone era bravo a parlare, io no. Ora Ferrari lo sostituisce, cresce bene”
26 settembre 2024 09:08
Dodò: "Datemi il rinnovo e lo firmo subito. Non andare alla Juventus è una promessa fatta a Joe"
25 settembre 2024 15:04
Casini: "In Serie A c'è molta attenzione alla sostenibilità anche grazie al contributo della Fiorentina"
09 settembre 2024 18:28
Commisso ricorda Barone: “Mi manca tanto, mi ha aiutato tantissimo. Vogliamo dedicargli un trofeo”
08 settembre 2024 08:38
Maresca su Barone: "Mi sono messo a disposizione di tutti quella sera, ci tenevo ad aiutare l'ambiente e le persone coinvolte"
03 giugno 2024 21:25
Quarta: "Barone voleva rimanessi. Volevo annunciare il rinnovo con la coppa, ci riproveremo l'anno prossimo"
03 giugno 2024 11:52
Burdisso: "Mi chiamarono Barone e Pradè per venire alla Fiorentina. Volevamo riportarla ai suoi livelli"
24 maggio 2024 18:37
Rosati: "Stagione da preparatore fantastica. Senza il nostro Joe tutto questo non sarebbe stato possibile"
24 maggio 2024 15:54
Biraghi: "Dobbiamo regalare una gioia alla famiglia Barone. Penso spesso alla finale"
18 maggio 2024 18:47
Gasperini duro: "Atalanta-Fiorentina rinviata per fatto drammatico, non per un codice giallo"
06 maggio 2024 21:30
Nazione: “Commisso martedì torna negli USA ma prima potrebbe intitolare a Barone la villa”
04 maggio 2024 09:57
Sene segna il pari contro l'Inter e dedica il gol all'indimenticato direttore Joe Barone
26 aprile 2024 21:45
La Fiorentina torna a Bergamo. Di uguale all’ultima volta non c’è niente, nemmeno l’albergo del ritiro
24 aprile 2024 09:02
Bucchioni: "Barone mi disse che Sarri non coincideva con il progetto della Fiorentina. Non lo voleva"
23 aprile 2024 14:38
La Fiorentina torna a Bergamo a poco più di un mese dalla scomparsa di Barone. E cambierà l’albergo
23 aprile 2024 08:57
Commisso chiama Italiano e parla con Nico e Biraghi, ha ringraziato per il saluto alla famiglia Barone
18 aprile 2024 22:47
Tuttosport svela: "Gilardino era il nome preferito di Barone, ora c'è il Torino"
17 aprile 2024 13:21
L'agente di Kayode: "Se Michael sta facendo cosi bene è merito di Barone, Firenze l'ideale per crescere"
02 aprile 2024 11:43
Carnevali ricorda Barone: "Con Joe c'era un rapporto speciale, penso alla sua scomparsa ogni giorno"
01 aprile 2024 16:08
Florenzi: "Condoglianze al presidente Commisso, spero che la Fiorentina regali la Conference a Barone"
31 marzo 2024 20:58
"Due rondini che volano in cielo con due gigli in bocca". Ecco la coreografia della Curva Fiesole
31 marzo 2024 10:58
La famiglia Barone: "Vorremmo che ogni allenatore e giocatore onori il giglio come ha fatto nostro padre"
30 marzo 2024 12:40
Amelia: "Se De Rossi non dovesse rimanere alla Roma sarebbe perfetto alla Fiorentina dopo Italiano"
29 marzo 2024 22:08
Amoruso: "Ciclo di Italiano positivo ma al capolinea, ha capito di aver dato tutto"
29 marzo 2024 21:24
Giovanni Barone, fratello di Joe, ringrazia la Curva Fiesole: "Sono grato ai tifosi per quello che hanno fatto"
29 marzo 2024 18:17
Tuttosport: "Italiano ai saluti con la Fiorentina, ma c'è il patto. Testa al campo, bisogna vincere per Barone"
29 marzo 2024 12:46
Prima partita senza Barone, maxi coreografia commovente e Franchi sold out. Lo stadio sarà una bolgia
29 marzo 2024 08:23
Padovan: "Barone desiderava una grande Fiorentina, con il Milan è una partita verità per il futuro dei viola"
28 marzo 2024 10:41
Maccarone: "Italiano è in cerca di stimoli diversi, Sarri il suo ideale successore"
27 marzo 2024 23:01
Ciccio Graziani: "Barone era una persona straordinariamente positiva, la perdita è grossa non c'è dubbio"
27 marzo 2024 17:01
Gazzetta: "Italiano lascerà la Fiorentina, non cambia idea. Accordo con Barone prima di Bergamo"
27 marzo 2024 08:45
Addio Barone, l’ultimo saluto a Brooklyn tra lacrime, musica e ricordi. Messa seguita al Viola Park
27 marzo 2024 08:31
Corriere dello Sport: “Barone incontrò l’agente di Zaniolo. Commisso vuole regalarlo a Firenze”
27 marzo 2024 08:21
"Ieri a New York una coda interminabile di persone per dare l'ultimo saluto a Joe"
26 marzo 2024 22:04
Calori: "Bisogna essere bravi a reagire, ma non sarà semplice, Barone era troppo importante"
26 marzo 2024 18:29
Pietro Barone al funerale: "Si muore quando si fa il tuo nome per l'ultima volta, tu sarai immortale"
26 marzo 2024 17:55
Iniziano i funerali di Joe Barone a New York: tutta la Fiorentina riunita al Viola Park per ricordare il direttore
26 marzo 2024 15:00
Bucchioni: "Italiano ha confermato a Commisso che andrà via. Considera finito il suo ciclo a Firenze"
26 marzo 2024 13:28
Biraghi, Milenkovic e Terracciano, la Fiorentina riparte dai suoi senatori dopo la morte di Barone
26 marzo 2024 08:26
Funerali Barone, oggi alle 15 l’ultimo saluto si può seguire in streaming. Presente Bonaventura
26 marzo 2024 08:17
Chiesa: "Reagire non sarà facile ma la Fiorentina grazie a Rocco è una famiglia"
25 marzo 2024 22:18
Frey: "Rocco ha tanti progetti da portare avanti, l'idea nuovo stadio ancora viva"
25 marzo 2024 21:45
Calvarese: "Barone non faceva polemiche con gli arbitri, si sapeva comportare, era davvero un signore"
25 marzo 2024 21:05
Bonaventura rimane negli Stati Uniti, domani sarà presente al funerale di Joe Barone a New York
25 marzo 2024 15:01
Gli Stati Uniti salutano Barone, oggi l’ultima veglia poi domani i funerali ufficiali
25 marzo 2024 08:53
Borghi: "Barone accendeva il motore della Fiorentina all'alba e lo spegneva quando si andava a dormire"
24 marzo 2024 14:37
Palloncini bianchi al Viola Park per Fiorentina-Inter femminile in ricordo di Barone
24 marzo 2024 13:39
Bonaventura darà l'ultimo saluto a Barone a New York. Italiano intanto attende il rientro di Nico e Beltran
24 marzo 2024 12:57
De La Fuente: "Domani dobbiamo portare in campo i valori che ci ha trasmesso Joe"
23 marzo 2024 22:39
De Sisti: "Firenze nei momenti difficili sa stringere i denti e aprire il cuore"
23 marzo 2024 21:50
Bojinov: "La Fiorentina dovrà dare più del 100% per Barone, dovrà regalare la Conference al direttore"
23 marzo 2024 15:48
La Fiorentina fa quadrato e riparte dai suoi dirigenti. Obiettivo guardare presto avanti
23 marzo 2024 09:58
Pozzallo saluta Barone, oltre 2mila persone alla camera ardente. In Sicilia anche dei membri della Fiorentina
23 marzo 2024 09:50
Lucchesi: "È giusto che ora Pradè prenda in mano la situazione. Fossi Commisso punterei tutto su di lui"
22 marzo 2024 15:48
Valcareggi: "Chi deve sostituire Barone è Italiano. Faccia lui il mercato e salvi la Fiorentina con Pradè"
22 marzo 2024 13:53
Casamonti: "Il Viola Park era il sogno di Barone insieme allo stadio, se l'è goduto troppo poco, questo è il grande rammarico"
22 marzo 2024 12:16
Bucchioni: "La Fiorentina raddoppierà la forze per dedicare un trofeo a Barone, giocheranno in dodici"
22 marzo 2024 12:12
Commisso al centro, Ferrari in Lega, a Pradè il campo. La parola d’ordine della nuova Fiorentina è continuità
22 marzo 2024 08:18
L’ultimo viaggio di Barone nella sua Italia è a Pozzallo, oggi camera ardente e domani messa. Poi volo per gli USA
22 marzo 2024 08:14
Anche la Nazionale omaggia Joe Barone: minuto di silenzio prima dell'amichevole contro il Venezuela
21 marzo 2024 22:46
Giulini: "Oggi minuto di silenzio e lutto al braccio ricordando Barone, era il minimo"
21 marzo 2024 20:56
La Fiorentina e la famiglia Barone ringraziano: "Grazie per l'affetto. Per chi volesse, donazioni al San Raffaele"
21 marzo 2024 18:16
Giorgetti: "Non è detto che adesso la Fiorentina lasci andare Italiano, senza Barone sarà tutto diverso"
21 marzo 2024 17:41
La mental coach: "Alcuni giocatori hanno subito un doppio trauma, la perdita di Astori e quella di Barone"
21 marzo 2024 16:53
Marianella scrive: "Joe Barone resterà per sempre nella meravigliosa storia della Fiorentina!"
21 marzo 2024 16:00
Fiorentina si prende per mano per Barone, Italiano alla squadra: "Andare in campo e dire corro per te"
21 marzo 2024 15:29
Pasqual: "Barone aveva voglia di far crescere la Fiorentina e Firenze. La squadra deve compattarsi e reagire"
21 marzo 2024 14:16
Borja Valero: "Barone era una persona molto intensa e sensibile, era sempre presente anche prima del Viola Park"
21 marzo 2024 14:05
VIDEO, il figlio di Barone parla ai tifosi della Fiorentina: "Nostro padre ha dato la vita per voi, vi amava"
21 marzo 2024 13:20
La lunga e dolorosa giornata del Presidente della Fiorentina: un padre senza più un figlio
21 marzo 2024 12:23
VIDEO, il discorso della Fiesole per Barone: "Racconteremo tutto. Rocco, finiamo il lavoro insieme"
21 marzo 2024 12:07
La Fiorentina torna in campo dopo la scomparsa di Joe Barone. In mattinata il primo allenamento al Viola Park
21 marzo 2024 12:06
Commisso ha deciso di restare a Firenze fino alla fine della stagione. Non tornerà subito in America
21 marzo 2024 11:37
Il ricordo di Neromo: "Barone cucinava la pizza per tutti. Era attaccatissimo alla sua famiglia"
21 marzo 2024 08:40
Barone, quante lotte in Lega per quel “fast, fast, fast” condiviso con Commisso: così orgogliosi del Viola Park
21 marzo 2024 08:33
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