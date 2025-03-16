Pradè: "Non abbiamo limiti, stagione sfortunata, la vittoria deve ridare compattezza all'ambiente"

Secondo il DS della Fiorentina la vittoria di stasera dimostra che la Fiorentina c'è ed è rimasta unita nei momenti difficili

Il direttore della Fiorentina Daniele Pradè nel post-gara ha rilasciato alcune dichiarazioni ai canali ufficiali della società:

"La vittoria più bella di quest'anno. Questa è la partita che ci deve dare una svolta mentale, ci deve far capire che ce la possiamo giocare con tutti. Abbiamo passato due mesi difficili anche perché non eravamo al completo. La squadra con il mercato di Gennaio è cambiata, c'è stata una rivoluzione, siamo stati bravi a rimanere uniti nei momenti difficili"

"Oggi era un'occasione speciale, avevamo di fronte la rivale storica e il ricordo di Joe. Siamo felicissimi per la sua famiglia, per il presidente e per i tifosi. Questa partita ci deve ridare compattezza con l'ambiente esterno, ci riporti l'empatia con tutti i nostri tifosi"

"Fagioli è il giocatore che volevamo ma non voglio parlare dei singoli stasera. anche il mister l'ha preparata benissimo. Noi non abbiamo un limite, abbiamo avuto una stagione sfortunata sotto tanti aspetti, a partire da Edoardo naturalmente ma anche gli infortuni, ma siamo rimasti solidi dentro il gruppo e lo si è visto stasera. Il Presidente ci ha caricato prima della gara, e lo abbiamo sentito dopo, con tutta la squadra, è stato un bel momento"