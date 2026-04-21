Corriere dello Sport: "La Fiorentina non riscatterà Harrison. A meno di ribaltoni tornerà al Leeds"

Il suo riscatto è fissato a 7 milioni. Ma lui ha lanciato un messaggio alla società

Jack Harrison ci ha messo la firma. Per la prima volta in stagione. Il classe 1996 si è sbloccato ieri, allo stadio Via del Mare, aprendo le marcature di Lecce-Fiorentina. Una rete di precisione ed eleganza, su suggerimento di Rolando Mandragora che ha fatto la scelta giusta servendo l’attaccante inglese il quale ha calciato a giro servendosi del goniometro. Non male come primo gol in maglia viola, visto che ha regalato un punto prezioso in chiave salvezza e avvicinato la Fiorentina al conseguimento dell’obiettivo primario. Un timido sospiro di sollievo per la squadra di Paolo Vanoli.



Harrison, che non segnava in uno dei top 5 campionati europei dall’8 marzo 2025 quando vestiva la maglia dell’Everton in Premier League, diventa così il primo giocatore inglese ad andare a segno con la Fiorentina. In generale ha preso parte a quattro gol in 11 presenze in viola in Serie A (1G+3A), tante quante ne aveva messe insieme nelle precedenti 70 gare giocate in Premier tra Leeds ed Everton (3G, 1A).



Una prestazione molto positiva per Jack Harrison, che soprattutto nel primo tempo si è speso in fase offensiva quanto nei ripieghi. Al netto del gol, l’ex Everton ha garantito un supporto notevole a Dodo sulla fascia destra. Ha inoltre dimostrato una maggiore consapevolezza nelle giocate e nei dribbling. Da inizio ripresa si è un po’ eclissato come gran parte della squadra viola, evidentemente schiacciata dall’intensità avversaria. Non scordiamoci che la Fiorentina aveva giocato un quarto di finale di Conference League solo quattro giorni prima.

Jack Harrison è approdato a Firenze nel mercato invernale col compito di ripopolare il comparto esterni. Dopo appena tre partite l’attaccante inglese è diventato un titolare indiscusso: dal 14 febbraio in poi ha quasi sempre giocato dal primo minuto, eccezion fatta per le gare contro Rakow, Cremonese e Inter (rispettivamente 12, 16 e 22 marzo). Non semplice togliere il posto a Fabiano Parisi, reinventato ala destra dal tecnico Vanoli con risultati eccellenti. Complici i problemi fisici dell’ex Empoli, ci è riuscito Harrison che ha pure servito 3 assist nella sua avventura a Firenze.



Il lato positivo dell’eliminazione dalla Conference League è che la Fiorentina avrà, di fatto, un mese in più di tempo per organizzare i piani futuri. Uno dei quali riguarderà inevitabilmente la sorti dei prestiti, tra cui Harrison. Ricordiamo che la dirigenza viola, se vorrà, potrà far valere il diritto di riscatto del giocatore concordato con il Leeds United per una cifra vicina ai 7 milioni di euro. Secondo quanto filtra dal Viola Park, per il momento la società sembra orientata a non attivare l’opzione, conscia di voler puntare su altri profili per la fascia destra.

Quindi, a meno di ribaltoni, Harrison tornerà in Inghilterra. «Sono molto felice a Firenze», aveva dichiarato il ventinovenne dopo la gara contro la Lazio. «La città è pazzesca così come il club. Per il futuro dico che ogni calciatore sarebbe felice di giocare qui ovviamente, poi si vedrà». In un certo senso l’attaccante aveva lanciato un messaggio alla società, suggerendo una riflessione in più sul suo conto. Da parte sua Harrison sarebbe più che entusiasta di poter continuare il percorso in maglia viola. Altrimenti non avrebbe sposato la causa in un momento decisamente più delicato. Si vedrà. Nel frattempo la priorità resta la salvezza. Lo scrive il Corriere dello Sport.