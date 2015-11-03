Notizie Harrison Fiorentina

Gazzetta sicuro: “Harrison e Solomon via, Fiorentina non intenzionata a spendere 20 milioni”
12 maggio 2026 09:28
Solomon e Harrison via. Corriere dello Sport sicuro: "Fiorentina non intenzionata a sborsare 17 milioni"
06 maggio 2026 14:07
Nazione non ha dubbi: “Harrison non verrà riscattato. Scenario che difficilmente cambierà”
06 maggio 2026 09:41
Corriere Fiorentino: “Apporto di Harrison insufficiente, non spinge Paratici a versare i 7 milioni”
30 aprile 2026 09:27
Harrison e Solomon al capolinea. Corriere dello Sport: "Salvo ripensamenti, non verranno riscattati"
29 aprile 2026 09:48
Oltre 15 milioni per il riscatto di Harrison e Solomon. Nazione: “Paratici li valuterà su dei parametri”
28 aprile 2026 09:05
Gazzetta: “Harrison ha un riscatto a 10 milioni, Paratici cercherà di capire se fattibile a condizioni migliori”
22 aprile 2026 09:50
Nazione: “Harrison e Solomon? Costerebbero 17 milioni ma ad oggi è più vicino l’addio che il riscatto”
22 aprile 2026 09:37
Corriere dello Sport: "La Fiorentina non riscatterà Harrison. A meno di ribaltoni tornerà al Leeds"
21 aprile 2026 10:08
Harrison da 7. Nazione: “Gran gol! Rincorre tutto e tutti. La rete del vantaggio arriva su sua iniziativa”
21 aprile 2026 09:47
Gazzetta: “Gud? Deve ancora convincere. Solomon? Dubbi causa guai fisici. Harrison vicino all’addio”
19 aprile 2026 08:33
Harrison: "Contento di aver aiutato la squadra. L'impatto di Vanoli è stato cruciale, ha tanta passione"
13 aprile 2026 23:39
Dall'Inghilterra: "Harrison tornerà al Leeds in estate per essere ceduto, non resterà alla Fiorentina"
12 aprile 2026 15:04
Gazzetta: “Harrison via dalla Fiorentina. Il riscatto di Solomon dipenderà anche dalla sua volontà”
11 aprile 2026 09:11
Harrison: “Tanta passione a Firenze, mi sto ambientando e imparando l’italiano”
08 aprile 2026 10:47
"Harrison ha deluso, mai un dribbling o un passaggio in avanti, un disastro in tutte le partite"
07 aprile 2026 23:02
Corriere dello Sport: “Harrison tornerà in Premier, Paratici e Goretti non intenzionati a riscattarlo”
30 marzo 2026 09:21
Gazzetta: “Solomon ha convinto, verrà riscattato. Resta invece è tutto aperto per Harrison”
28 marzo 2026 09:24
Repubblica svela: “La Fiorentina sembra orientata al riscatto di Solomon. Harrison? Permangono dubbi”
25 marzo 2026 09:50
"Impressionato da Harrison a sinistra, spinge e accelera, a destra torna sempre indietro"
20 marzo 2026 23:17
Harrison: "La Cremonese fa parte del passato. Stasera c'è una competizione in cui vogliamo andare avanti"
19 marzo 2026 18:41
Ripa: "Harrison è in difficoltà, al suo posto farei giocare Parisi che merita un ruolo in questa Fiorentina"
16 marzo 2026 16:39
Con il Parma solo Harrison dal 1º minuto. Ad oggi la resa del mercato invernale è insufficiente
10 marzo 2026 10:14
Gazzetta massacra quasi tutti: “Harrison non azzecca un grosso, Gud non offre idee. Vanoli senza intuizioni”
09 marzo 2026 09:29
Repubblica: "Harrison meno intenso e dinamico: contro il Parma è obbligato ad alzare il livello"
05 marzo 2026 10:25
Nicoletti: "A Udine mi va bene anche un pareggio. Harrison lo vedo più pratico, Gudmundsson ha deluso"
24 febbraio 2026 19:19
Harrison da 5,5 in pagella. Nazione: “Mezzo passo indietro per l’inglese tutto grinta e corsa”
24 febbraio 2026 10:00
Nazione elogia Harrison: “Gioca come solo gli inglesi sanno fare. Ala alla vecchia maniera”
23 febbraio 2026 09:40
Nazione sicura: “Gud-Harrison? Coesistenza difficile. Vanoli adotta il cambio modulo?”
16 febbraio 2026 09:00
Gazzetta: “Harrison ha già espresso la volontà di restare alla Fiorentina. Ma deve convincere il club”
13 febbraio 2026 08:48
Corriere dello Sport: "Harrison fa comodo per la sua duttilità. Riscatto? Si vedrà"
12 febbraio 2026 09:31
Nazione: “Harrison con il Como potrebbe avere la prima chance da titolare. Si gioca presente e futuro”
12 febbraio 2026 09:07
Corriere Fiorentino: “Harrison? Vanoli si aspetta energia, coraggio e quel briciolo di spensieratezza”
11 febbraio 2026 08:35
Harrison: "Siamo arrabbiati. Però c'è tanto di positivo da portarci a casa. Abbiamo creato buone occasioni"
08 febbraio 2026 00:18
Turnover Viola in Coppa: Fabbian e Harrison titolari, De Gea, Pongracic e Comuzzo confermati
27 gennaio 2026 11:19
Scugnizzo Viola: "Che fine ha fatto Fazzini? Harrison non è un terzino. Autosabotaggio di Vanoli"
26 gennaio 2026 11:58
Nazione elogia Harrison: “Ha una duttilità enorme. Da rivedere quando giocherà come esterno”
26 gennaio 2026 09:56
Gazzetta rivela: "Harrison potrebbe partire titolare vista l'assenza per infortunio di Parisi"
24 gennaio 2026 09:57
Amoruso: "Ranieri non ha avuto un gran comportamento, ma credo che rimarrà come riserva"
23 gennaio 2026 13:55
Harrison: “Bielsa e Vanoli hanno molte qualità simili. Sto lavorando forte per tornare ai miei livelli”
23 gennaio 2026 12:05
Le prime parole di Harrison: “Prometto che darò tutto per la maglia della Fiorentina, sono entusiasta”
20 gennaio 2026 17:50
Corriere dello Sport non ha dubbi: "Harrison pronto, domani sarà in campo al Viola Park"
20 gennaio 2026 10:28
Nazione: "Harrison alla Fiorentina in prestito con diritto di riscatto fissato a 7 milioni"
20 gennaio 2026 10:00
Adesso è ufficiale: Harrison è della Fiorentina. Arriva in prestito con diritto di riscatto, indosserà il 17
19 gennaio 2026 12:37
Harrison l'altro colpo di Paratici per la Fiorentina. Supporto al centravanti ma anche copertura
19 gennaio 2026 10:05
Gazzetta: “Harrison in Inghilterra per questioni di visto. Torna domani agli ordini di Vanoli”
18 gennaio 2026 10:05
Amoruso: "Mi sono informato su Harrison, non aspettatevi chissà quali grandi giocate"
16 gennaio 2026 23:38
(VIDEO) Harrison è arrivato a Firenze. Adesso le visite mediche poi sarà un calciatore della Fiorentina
16 gennaio 2026 16:14
Bucchioni attacca: "La Fiorentina era stata costruita male, non si può fare una rosa senza esterni"
16 gennaio 2026 14:11
Nazione: "Harrison oggi a Firenze. Alla Fiorentina in prestito con diritto di riscatto"
16 gennaio 2026 09:16
TMW svela: "Harrison arriva alla Fiorentina in prestito con diritto. Riscatto fissato a 6 milioni di euro"
15 gennaio 2026 23:00
Di Marzio: "È fatta per Harrison alla Fiorentina, domani atteso a Firenze. Arriva in prestito con diritto"
15 gennaio 2026 22:31
Galbiati su Harrison: "Giocatore interessante ma più da Premier League che da Serie A"
15 gennaio 2026 16:47
Nazione: "Harrison-Fiorentina c'è un ostacolo. Il Leeds chiede l'obbligo a 15 milioni"
15 gennaio 2026 09:50
Corriere dello Sport sicuro: "Se sfuma Harrison, Fiorentina su Maldini. Piace dai tempi di Pradè"
15 gennaio 2026 09:46
Corriere dello Sport: "Harrison, la Fiorentina punta al prestito con diritto a 12 milioni. Il Leeds vuole l'obbligo"
15 gennaio 2026 09:43
La Fiorentina mette le ali. Gazzetta: “Solomon ed Harrison nel nuovo modulo per creare cross per Kean”
15 gennaio 2026 09:28
Pedullà: "La Fiorentina continua a lavorare con fiducia su Harrison per un prestito secco con diritto"
14 gennaio 2026 20:56
Longari rivela: “Il Leeds chiede l’obbligo di riscatto alla Fiorentina per cedere Harrison. Richiesta di 15 milioni”
14 gennaio 2026 17:15
La Fiorentina dovrà rigenerare Harrison. A Leeds per farsi perdonare dai tifosi ha offerto loro la birra
14 gennaio 2026 12:15
Corriere dello Sport: "Harrison? Da spalmare l'ingaggio, guadagna quanto De Gea"
14 gennaio 2026 09:51
Nazione: “Harrison-Fiorentina accelerata nella notte. Affare lampo. Consigliato da Paratici”
14 gennaio 2026 09:08
Mencucci: "Harrison perfetto per il 4-3-3, a Leeds con Bielsa ricordo un giocatore straordinario"
13 gennaio 2026 22:26
Ex pres. Leeds: "Harrison gran colpo. Pronto per la Serie A. Ricorda Giaccherini”
13 gennaio 2026 14:32
Bucchioni su Dodò: "Non vuole rinnovare, se l'Inter è interessata ci farei un pensierino a darlo via"
13 gennaio 2026 13:56
Romano rivela: "Harrison alla Fiorentina in prestito con diritto, il riscatto è fissato a 10 milioni"
13 gennaio 2026 12:53
Harrison non è in viaggio verso Firenze. Ancora da capire quando sarà il suo arrivo in città
13 gennaio 2026 12:28
TMW: "La Fiorentina accoglie Harrison, arriva con la formula del prestito con diritto di riscatto"
13 gennaio 2026 10:46
Moretto: "Harrison è in viaggio verso Firenze, sarà della Fiorentina. Su di lui c'era il Valencia"
13 gennaio 2026 10:28
Di Marzio: "Jack Harrison del Leeds può essere il terzo colpo della Fiorentina, è un esterno"
12 gennaio 2026 23:28
All. New Saints: "C'è delusione, prese due reti sporche. Sono orgoglioso, ci siamo fatti valere"
03 ottobre 2024 23:44
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