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Notizie Harrison Fiorentina

Gazzetta sicuro: “Harrison e Solomon via, Fiorentina non intenzionata a spendere 20 milioni”

12 maggio 2026 09:28

Solomon e Harrison via. Corriere dello Sport sicuro: "Fiorentina non intenzionata a sborsare 17 milioni"

06 maggio 2026 14:07

Nazione non ha dubbi: “Harrison non verrà riscattato. Scenario che difficilmente cambierà”

06 maggio 2026 09:41

Corriere Fiorentino: “Apporto di Harrison insufficiente, non spinge Paratici a versare i 7 milioni”

30 aprile 2026 09:27

Harrison e Solomon al capolinea. Corriere dello Sport: "Salvo ripensamenti, non verranno riscattati"

29 aprile 2026 09:48

Oltre 15 milioni per il riscatto di Harrison e Solomon. Nazione: “Paratici li valuterà su dei parametri”

28 aprile 2026 09:05

Gazzetta: “Harrison ha un riscatto a 10 milioni, Paratici cercherà di capire se fattibile a condizioni migliori”

22 aprile 2026 09:50

Nazione: “Harrison e Solomon? Costerebbero 17 milioni ma ad oggi è più vicino l’addio che il riscatto”

22 aprile 2026 09:37

Corriere dello Sport: "La Fiorentina non riscatterà Harrison. A meno di ribaltoni tornerà al Leeds"

21 aprile 2026 10:08

Harrison da 7. Nazione: “Gran gol! Rincorre tutto e tutti. La rete del vantaggio arriva su sua iniziativa”

21 aprile 2026 09:47

Gazzetta: “Gud? Deve ancora convincere. Solomon? Dubbi causa guai fisici. Harrison vicino all’addio”

19 aprile 2026 08:33

Harrison: "Contento di aver aiutato la squadra. L'impatto di Vanoli è stato cruciale, ha tanta passione"

13 aprile 2026 23:39

Dall'Inghilterra: "Harrison tornerà al Leeds in estate per essere ceduto, non resterà alla Fiorentina"

12 aprile 2026 15:04

Gazzetta: “Harrison via dalla Fiorentina. Il riscatto di Solomon dipenderà anche dalla sua volontà”

11 aprile 2026 09:11

Harrison: “Tanta passione a Firenze, mi sto ambientando e imparando l’italiano”

08 aprile 2026 10:47

"Harrison ha deluso, mai un dribbling o un passaggio in avanti, un disastro in tutte le partite"

07 aprile 2026 23:02

Corriere dello Sport: “Harrison tornerà in Premier, Paratici e Goretti non intenzionati a riscattarlo”

30 marzo 2026 09:21

Gazzetta: “Solomon ha convinto, verrà riscattato. Resta invece è tutto aperto per Harrison”

28 marzo 2026 09:24

Repubblica svela: “La Fiorentina sembra orientata al riscatto di Solomon. Harrison? Permangono dubbi”

25 marzo 2026 09:50

"Impressionato da Harrison a sinistra, spinge e accelera, a destra torna sempre indietro"

20 marzo 2026 23:17

Harrison: "La Cremonese fa parte del passato. Stasera c'è una competizione in cui vogliamo andare avanti"

19 marzo 2026 18:41

Ripa: "Harrison è in difficoltà, al suo posto farei giocare Parisi che merita un ruolo in questa Fiorentina"

16 marzo 2026 16:39

Con il Parma solo Harrison dal 1º minuto. Ad oggi la resa del mercato invernale è insufficiente

10 marzo 2026 10:14

Gazzetta massacra quasi tutti: “Harrison non azzecca un grosso, Gud non offre idee. Vanoli senza intuizioni”

09 marzo 2026 09:29

Repubblica: "Harrison meno intenso e dinamico: contro il Parma è obbligato ad alzare il livello"

05 marzo 2026 10:25

Nicoletti: "A Udine mi va bene anche un pareggio. Harrison lo vedo più pratico, Gudmundsson ha deluso"

24 febbraio 2026 19:19

Harrison da 5,5 in pagella. Nazione: “Mezzo passo indietro per l’inglese tutto grinta e corsa”

24 febbraio 2026 10:00

Nazione elogia Harrison: “Gioca come solo gli inglesi sanno fare. Ala alla vecchia maniera”

23 febbraio 2026 09:40

Nazione sicura: “Gud-Harrison? Coesistenza difficile. Vanoli adotta il cambio modulo?”

16 febbraio 2026 09:00

Gazzetta: “Harrison ha già espresso la volontà di restare alla Fiorentina. Ma deve convincere il club”

13 febbraio 2026 08:48

Corriere dello Sport: "Harrison fa comodo per la sua duttilità. Riscatto? Si vedrà"

12 febbraio 2026 09:31

Nazione: “Harrison con il Como potrebbe avere la prima chance da titolare. Si gioca presente e futuro”

12 febbraio 2026 09:07

Corriere Fiorentino: “Harrison? Vanoli si aspetta energia, coraggio e quel briciolo di spensieratezza”

11 febbraio 2026 08:35

Harrison: "Siamo arrabbiati. Però c'è tanto di positivo da portarci a casa. Abbiamo creato buone occasioni"

08 febbraio 2026 00:18

Turnover Viola in Coppa: Fabbian e Harrison titolari, De Gea, Pongracic e Comuzzo confermati

27 gennaio 2026 11:19

Scugnizzo Viola: "Che fine ha fatto Fazzini? Harrison non è un terzino. Autosabotaggio di Vanoli"

26 gennaio 2026 11:58

Nazione elogia Harrison: “Ha una duttilità enorme. Da rivedere quando giocherà come esterno”

26 gennaio 2026 09:56

Gazzetta rivela: "Harrison potrebbe partire titolare vista l'assenza per infortunio di Parisi"

24 gennaio 2026 09:57

Amoruso: "Ranieri non ha avuto un gran comportamento, ma credo che rimarrà come riserva"

23 gennaio 2026 13:55

Harrison: “Bielsa e Vanoli hanno molte qualità simili. Sto lavorando forte per tornare ai miei livelli”

23 gennaio 2026 12:05

Le prime parole di Harrison: “Prometto che darò tutto per la maglia della Fiorentina, sono entusiasta”

20 gennaio 2026 17:50

Corriere dello Sport non ha dubbi: "Harrison pronto, domani sarà in campo al Viola Park"

20 gennaio 2026 10:28

Nazione: "Harrison alla Fiorentina in prestito con diritto di riscatto fissato a 7 milioni"

20 gennaio 2026 10:00

Adesso è ufficiale: Harrison è della Fiorentina. Arriva in prestito con diritto di riscatto, indosserà il 17

19 gennaio 2026 12:37

Harrison l'altro colpo di Paratici per la Fiorentina. Supporto al centravanti ma anche copertura

19 gennaio 2026 10:05

Gazzetta: “Harrison in Inghilterra per questioni di visto. Torna domani agli ordini di Vanoli”

18 gennaio 2026 10:05

Amoruso: "Mi sono informato su Harrison, non aspettatevi chissà quali grandi giocate"

16 gennaio 2026 23:38

(VIDEO) Harrison è arrivato a Firenze. Adesso le visite mediche poi sarà un calciatore della Fiorentina

16 gennaio 2026 16:14

Bucchioni attacca: "La Fiorentina era stata costruita male, non si può fare una rosa senza esterni"

16 gennaio 2026 14:11

Nazione: "Harrison oggi a Firenze. Alla Fiorentina in prestito con diritto di riscatto"

16 gennaio 2026 09:16

TMW svela: "Harrison arriva alla Fiorentina in prestito con diritto. Riscatto fissato a 6 milioni di euro"

15 gennaio 2026 23:00

Di Marzio: "È fatta per Harrison alla Fiorentina, domani atteso a Firenze. Arriva in prestito con diritto"

15 gennaio 2026 22:31

Galbiati su Harrison: "Giocatore interessante ma più da Premier League che da Serie A"

15 gennaio 2026 16:47

Nazione: "Harrison-Fiorentina c'è un ostacolo. Il Leeds chiede l'obbligo a 15 milioni"

15 gennaio 2026 09:50

Corriere dello Sport sicuro: "Se sfuma Harrison, Fiorentina su Maldini. Piace dai tempi di Pradè"

15 gennaio 2026 09:46

Corriere dello Sport: "Harrison, la Fiorentina punta al prestito con diritto a 12 milioni. Il Leeds vuole l'obbligo"

15 gennaio 2026 09:43

La Fiorentina mette le ali. Gazzetta: “Solomon ed Harrison nel nuovo modulo per creare cross per Kean”

15 gennaio 2026 09:28

Pedullà: "La Fiorentina continua a lavorare con fiducia su Harrison per un prestito secco con diritto"

14 gennaio 2026 20:56

Longari rivela: “Il Leeds chiede l’obbligo di riscatto alla Fiorentina per cedere Harrison. Richiesta di 15 milioni”

14 gennaio 2026 17:15

La Fiorentina dovrà rigenerare Harrison. A Leeds per farsi perdonare dai tifosi ha offerto loro la birra

14 gennaio 2026 12:15

Corriere dello Sport: "Harrison? Da spalmare l'ingaggio, guadagna quanto De Gea"

14 gennaio 2026 09:51

Nazione: “Harrison-Fiorentina accelerata nella notte. Affare lampo. Consigliato da Paratici”

14 gennaio 2026 09:08

Mencucci: "Harrison perfetto per il 4-3-3, a Leeds con Bielsa ricordo un giocatore straordinario"

13 gennaio 2026 22:26

Ex pres. Leeds: "Harrison gran colpo. Pronto per la Serie A. Ricorda Giaccherini”

13 gennaio 2026 14:32

Bucchioni su Dodò: "Non vuole rinnovare, se l'Inter è interessata ci farei un pensierino a darlo via"

13 gennaio 2026 13:56

Romano rivela: "Harrison alla Fiorentina in prestito con diritto, il riscatto è fissato a 10 milioni"

13 gennaio 2026 12:53

Harrison non è in viaggio verso Firenze. Ancora da capire quando sarà il suo arrivo in città

13 gennaio 2026 12:28

TMW: "La Fiorentina accoglie Harrison, arriva con la formula del prestito con diritto di riscatto"

13 gennaio 2026 10:46

Moretto: "Harrison è in viaggio verso Firenze, sarà della Fiorentina. Su di lui c'era il Valencia"

13 gennaio 2026 10:28

Di Marzio: "Jack Harrison del Leeds può essere il terzo colpo della Fiorentina, è un esterno"

12 gennaio 2026 23:28

All. New Saints: "C'è delusione, prese due reti sporche. Sono orgoglioso, ci siamo fatti valere"

03 ottobre 2024 23:44

Harrison: "La Fiorentina è di un altro livello, ci vogliamo godere a fondo l'esperienza europea"

02 ottobre 2024 18:44

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