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Solomon e Harrison via. Corriere dello Sport sicuro: "Fiorentina non intenzionata a sborsare 17 milioni"

I due rinforzi arrivati a gennaio verranno rispediti al mittente

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
06 maggio 2026 14:07
Solomon e Harrison via. Corriere dello Sport sicuro: "Fiorentina non intenzionata a sborsare 17 milioni" -
Rassegna Stampa
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Non dovrebbero invece diventare un problema Solomon e Harrison. La Fiorentina non sembra intenzionata a esercitare le opzioni di riscatto con Tottenham e Leeds, che avrebbero un costo totale di altri 17 milioni. Una spesa considerata poco conveniente rispetto al rendimento offerto dai due rinforzi arrivati a gennaio. Lo riporta il Corriere dello Sport.

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