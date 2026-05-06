Solomon e Harrison via. Corriere dello Sport sicuro: "Fiorentina non intenzionata a sborsare 17 milioni"

I due rinforzi arrivati a gennaio verranno rispediti al mittente

Non dovrebbero invece diventare un problema Solomon e Harrison. La Fiorentina non sembra intenzionata a esercitare le opzioni di riscatto con Tottenham e Leeds, che avrebbero un costo totale di altri 17 milioni. Una spesa considerata poco conveniente rispetto al rendimento offerto dai due rinforzi arrivati a gennaio. Lo riporta il Corriere dello Sport.