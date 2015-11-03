Labaro Viola

Notizie Solomon Fiorentina

Nazione: “Solomon potrebbe restare, 10 milioni per un esterno di livello europeo non sono tanti”

20 maggio 2026 08:57

Solomon sotto esame. Corriere dello Sport: "Proverà a convincere Paratici di meritare il riscatto"

19 maggio 2026 09:50

Amoruso esalta la Fiorentina: "Oggi una prestazione straordinaria, abbiamo visto una squadra con tanti attributi"

17 maggio 2026 14:08

Dall'Inghilterra: "Solomon vuole tornare al Tottenham, il giocatore sarebbe felice di avere De Zerbi"

16 maggio 2026 19:16

Speranze di conferma per Solomon? Nazione: “Ce le avrebbe anche, ma le ultime prestazioni hanno deluso”

15 maggio 2026 09:54

Gazzetta sicuro: “Harrison e Solomon via, Fiorentina non intenzionata a spendere 20 milioni”

12 maggio 2026 09:28

Solomon e Harrison via. Corriere dello Sport sicuro: "Fiorentina non intenzionata a sborsare 17 milioni"

06 maggio 2026 14:07

Zahavi su Solomon: "Assurdo rinunciare ad uno così forte solo per 10 milioni perché è veramente poco"

01 maggio 2026 15:49

Non solo i 10 milioni del riscatto. Corriere Fiorentino: “Solomon? Pesano i dubbi sulla tenuta fisica”

30 aprile 2026 09:25

Harrison e Solomon al capolinea. Corriere dello Sport: "Salvo ripensamenti, non verranno riscattati"

29 aprile 2026 09:48

Oltre 15 milioni per il riscatto di Harrison e Solomon. Nazione: “Paratici li valuterà su dei parametri”

28 aprile 2026 09:05

Solomon da 5, peggiore in campo. Nazione: "Decisamente sotto il suo standard. Alla lunga cala"

27 aprile 2026 09:53

Gazzetta: “Riscatto Solomon? Il principale punto interrogativo è la tenuta fisica. Ultime giornate decisive”

22 aprile 2026 09:51

Nazione: “Harrison e Solomon? Costerebbero 17 milioni ma ad oggi è più vicino l’addio che il riscatto”

22 aprile 2026 09:37

Probabile formazione SKY Sport: Vanoli sceglie Gudmundsson e Solomon in sostegno a Piccoli come unica punta

20 aprile 2026 14:23

Gazzetta: “Gud? Deve ancora convincere. Solomon? Dubbi causa guai fisici. Harrison vicino all’addio”

19 aprile 2026 08:33

Corriere dello Sport evidenzia: "Solomon torna dopo un mese e mezzo con 0 minuti nelle gambe"

13 aprile 2026 09:35

Corriere Fiorentino: “Parisi non sta bene, già tanto se va in panchina. Solomon difficilmente dal 1’”

13 aprile 2026 08:54

Corriere dello Sport su Solomon: "Serve grande ottimismo per vederlo subito dal 1', è out da 45 giorni"

12 aprile 2026 10:01

Nazione: “Solomon domani sarà in panchina, rientra in un momento chiave per la Fiorentina”

12 aprile 2026 09:24

Repubblica: “Solomon recuperato, Parisi e Fortini no. Kean resta in dubbio, rifinitura decisiva”

12 aprile 2026 09:15

Castellacci: "Kean va curato una volta per tutte, ci vuole più chiarezza dello staff medico"

11 aprile 2026 14:31

Infortuni Fiorentina? Corriere Fiorentino: “Silenzio dello staff medico alimenta qualunque ipotesi”

11 aprile 2026 09:41

Gazzetta: “Harrison via dalla Fiorentina. Il riscatto di Solomon dipenderà anche dalla sua volontà”

11 aprile 2026 09:11

Capitolo acciaccati. Nazione: “Fortini out. Solomon e Parisi? Non sono stati chiariti i tempi di recupero”

10 aprile 2026 08:51

Repubblica: “Si allungano i tempi di recupero di Solomon, out anche Parisi. Vanoli senza esterni titolari”

09 aprile 2026 09:23

Rebus medico su Solomon, prima si allena, poi si riferma, ricaduta per colpa della cattiva gestione?

08 aprile 2026 18:55

Solomon, Parisi e Kean non convocati per il Crystal Palace. Recuperano Dodó e Mandragora

08 aprile 2026 15:21

Kean, Solomon, Brescianini, Fortini e Parisi assenti alla rifinitura. Ci sono Dodó e Mandragora

08 aprile 2026 11:35

Fiorentina, tra certezze e dubbi: Mandragora, Dodò e Kean in recupero, Parisi e Solomon da monitorare

08 aprile 2026 10:02

Nazione: “Vanoli recupera Dodò e Mandragora. Parisi e Solomon a rischio forfait”

08 aprile 2026 08:19

"Paratici guardi in Premier: lì c’è la chiave per il salto di qualità che manca alla Fiorentina"

07 aprile 2026 22:40

Dodo e Mandragora a disposizione contro il Crystal Palace, Parisi e Solomon sono in grande dubbio

07 aprile 2026 20:12

Corriere Fiorentino: "Clima nello spogliatoio più sereno. Giovedì Solomon c'è, ma dovrebbe giocare Gudmundsson".

07 aprile 2026 10:39

Gazzetta: "Emergenza infortuni, Vanoli spera in qualche recupero last minute prima della partenza"

07 aprile 2026 10:19

Nazione: "Giovedì in porta De Gea, si punta al rientro di Solomon. Kean sta bene e può partire dall'inizio".

07 aprile 2026 10:14

Solomon riparte da Londra: Conference e finale di stagione per guadagnarsi la Fiorentina

05 aprile 2026 23:32

Dodó, Solomon, Parisi, Mandragora e Fortini fuori dai convocati perché non hanno recuperato dagli infortuni

03 aprile 2026 19:11

Convocati Fiorentina: Emergenza per Vanoli, mancano Dodò, Fortini, Mandragora, Solomon e Parisi, c'è Kean

03 aprile 2026 19:03

Cecchi: "Gudmundsson ha deluso, lo aspettiamo da troppo tempo: se è in forma gioca Solomon"

02 aprile 2026 16:16

Gazzetta sicura: “Gudmundsson favorito su Solomon, da capire il monitoraggio dell’israeliano”

02 aprile 2026 08:57

Gudmundsson, la continuità non è stata il suo forte. Nazione: “La concorrenza di Solomon può aiutarlo”

01 aprile 2026 08:52

Gazzetta svela: “Solomon ci sarà a Verona. Mandragora e Fortini restano in dubbio”

31 marzo 2026 09:33

Corriere dello Sport: “Fiorentina intenzionata a riscattare Solomon. Condizione atletica e ingaggio le incognite”

30 marzo 2026 09:19

Corriere Fiorentino: “Solomon recuperato per il Verona, Mandragora lavora ancora a parte”

29 marzo 2026 09:50

Solomon è tornato in gruppo: ottima notizia per Vanoli e la Fiorentina, convocato a Verona?

28 marzo 2026 22:21

Gazzetta: “Solomon ha convinto, verrà riscattato. Resta invece è tutto aperto per Harrison”

28 marzo 2026 09:24

Corriere Fiorentino: "Paratici ha già deciso di riscattare Solomon per 10 milioni"

27 marzo 2026 10:32

Corriere dello Sport: "Torna Solomon, adesso Gud rischia il posto. Deciderà Vanoli"

26 marzo 2026 10:36

Gazzetta: “Solomon proverà a strappare almeno la convocazione per la trasferta con il Verona”

26 marzo 2026 10:05

Gazzetta: “La Fiorentina vuole Solomon a titolo definitivo ma se retrocederà da capire la volontà del giocatore”

26 marzo 2026 10:01

Marchini: "Con il rientro di Solomon, Gud rischia la panchina. L'israeliano è fondamentale per la Viola"

25 marzo 2026 15:52

Corriere dello Sport: "Domani la Fiorentina torna al Viola Park. Da valutare Solomon e Mandragora. Lamptey continua nel recupero"

25 marzo 2026 10:07

Repubblica svela: “La Fiorentina sembra orientata al riscatto di Solomon. Harrison? Permangono dubbi”

25 marzo 2026 09:50

Buone notizie da Solomon. Nazione: “Con il Verona sarà a disposizione”

22 marzo 2026 09:47

Nazione: “Nuovo forfait per Fortini. Solomon tornerà dopo la sosta contro il Verona”

21 marzo 2026 09:27

Verso Fiorentina-Inter: Solomon si allena a parte, il giocatore dovrebbe rientrare dopo la sosta

20 marzo 2026 19:38

Nazione svela: "Fiorentina infastidita per l'infortunio di Solomon, diventato imprescindibile"

11 marzo 2026 10:24

Gazzetta: "Kean punta al ritorno contro la Cremonese, Solomon dovrebbe rientrare dopo la sosta"

10 marzo 2026 10:53

Nazione sicura: “Solomon dovrebbe rientrare con l’Inter o al massimo con il Verona il 4 aprile”

10 marzo 2026 08:00

Solomon out. Nazione: "Proverà ad esserci con l'Inter, più facile però con il Verona"

07 marzo 2026 09:48

Nazione: “Zero tiri in porta, numero impietoso. Gud e Kean senza luci. Solomon? Fondamentale per il finale”

04 marzo 2026 09:37

Corriere dello Sport: "Solomon in caso di recupero lampo potrebbe rientrare con l'Inter"

01 marzo 2026 10:03

Nazione: “Solomon fuori, Vanoli studia le alternative. Gud al lavoro per recuperare brillantezza”

01 marzo 2026 09:47

Nazione: “Solomon, che tegola! Almeno un mese di stop. Potrebbe tornare in campo contro il Verona”

01 marzo 2026 09:45

Per Solomon lesione tra I e II grado del muscolo retto femorale della coscia destra

28 febbraio 2026 16:45

Pessimismo in casa Fiorentina sul recupero di Solomon: Oggi gli esami strumentali, sono ore decisive

28 febbraio 2026 14:26

Corriere Fiorentino: “Rischio stiramento per Solomon, lungo stop? Attesa per gli esami”

28 febbraio 2026 10:02

Nazione: “Preoccupa Solomon, rischio stop di media entità. Potrebbe dover fare i conti con una lesione”

28 febbraio 2026 09:49

Repubblica svela: “Infortunio Solomon? Il timore è che possa restare fuori qualche settimana”

28 febbraio 2026 09:46

Infortuni, la Fiorentina spiega: "Solomon problema muscolare, Gosens ha subito un trauma facciale"

26 febbraio 2026 22:00

Solomon si ferma nei supplementari: risentimento al retto femorale per l'israeliano

26 febbraio 2026 21:55

Nazione: “Nuovi acquisti? Solomon da 8, concreto e tecnico. Brescianini da 7,5. Fabbian da 6”

25 febbraio 2026 08:51

Corriere Fiorentino: “Solomon uno degli intoccabili. Ora sta bene, domani dal 1’”

22 febbraio 2026 09:48

Nazione: “Vanoli verso la conferma dell’11 di Como. Ottimismo per Solomon, Gud e De Gea”

21 febbraio 2026 09:39

Convocati Fiorentina: Anche Kean, Dodo e Gudmundsson restano a casa, oltre a De Gea e Solomon indisponibili

18 febbraio 2026 14:20

De Gea salterà Jagiellonia-Fiorentina per la sub-lussazione di un dito, Solomon out per influenza

18 febbraio 2026 10:26

Nazione: “Solomon? Tutto ok. Gudmundsson e Rugani ancora lavorano a parte, obiettivo Pisa”

17 febbraio 2026 09:24

Scugnizzo Viola: "La Fiorentina che non muore più al 94’: segnale di maturità o illusione?"

16 febbraio 2026 16:52

Dini: "Solomon ha fatto meglio la fase difensiva rispetto a quella offensiva. Novità positiva Ranieri"

15 febbraio 2026 17:09

Corriere Fiorentino: “Vanoli rimanda il turnover alla Conference. 4-1-4-1 confermato. Solomon dal 1’”

14 febbraio 2026 10:06

Gazzetta non ha dubbi: “Solomon resta alla Fiorentina solo se non retrocede”

13 febbraio 2026 08:51

Corriere dello Sport: "Solomon ha già convinto la Fiorentina a riscattarlo. Ma tutto dipende dalla permanenza in A"

12 febbraio 2026 09:29

Nazione: “Solomon l’innesto che ha convinto di più. Vanoli contro il Como passa definitivamente al 4-3-3”

11 febbraio 2026 08:41

Corriere Fiorentino: “Solomon, voluto da Paratici ha convinto tutti. In caso di salvezza verrà riscattato”

11 febbraio 2026 08:33

Gudmundsson out. Gazzetta: “Contro il Como, Solomon al suo posto. A destra Harrison o Parisi”

10 febbraio 2026 09:46

Lady Solomon, super emozionata dopo il goal: “Ho pianto come una matta dopo l’esultanza”

09 febbraio 2026 13:28

Gol, premio e amarezza. Solomon migliore in campo: "Frustrato e deluso, dispiace per i tifosi"

08 febbraio 2026 00:15

Il procuratore di Solomon: "Se la Fiorentina retrocede se ne va. Hanno il diritto di riscatto a 10 milioni"

06 febbraio 2026 23:29

Ag. Solomon: "Fiorentina? Decisione molto facile. C'era anche il Southampton. 10 milioni prezzo stracciato"

05 febbraio 2026 18:15

Nazione: “Con il Torino rientra Kean dal 1’ con Gud e Solomon. C’è Brescianini. Rugani? In dubbio”

05 febbraio 2026 09:28

Corriere Fiorentino svela: "Corsa salvezza Fiorentina? Tra obblighi e riscatti sono 50 milioni"

03 febbraio 2026 10:36

Nazione: “Lista Uefa, nuovi acquisti? Vanoli inserirà Solomon, Brescianini e probabilmente Rugani”

03 febbraio 2026 10:04

Nazione elogia Solomon: “Miglior partita da quando è arrivato. Intelligente nel seguire la ripartenza”

01 febbraio 2026 10:07

Solomon: "Sono contento per il primo gol ma purtroppo non ha portato punti. Spero che ne arrivino altri"

31 gennaio 2026 21:24

R.Galli: "La Fiorentina deve cominciare a vincere gli scontri diretti. Solomon oggi titolare"

24 gennaio 2026 14:40

Nazione: “Brescianini in vantaggio su Mandragora. Solomon può prendere il posto di Parisi”

24 gennaio 2026 09:43

Parisi ko. Nazione: “Dubbi sulla fascia da destra, ma Solomon sembra in vantaggio su Harrison e Fortini”

23 gennaio 2026 09:36

Graziani: “Kean? Con lui la Fiorentina poteva fare cassa. Solomon riceva più spazio”

21 gennaio 2026 17:16

Bucchioni attacca: "La Fiorentina era stata costruita male, non si può fare una rosa senza esterni"

16 gennaio 2026 14:11

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