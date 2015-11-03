Notizie Solomon Fiorentina

Nazione: “Solomon potrebbe restare, 10 milioni per un esterno di livello europeo non sono tanti”
20 maggio 2026 08:57
Solomon sotto esame. Corriere dello Sport: "Proverà a convincere Paratici di meritare il riscatto"
19 maggio 2026 09:50
Amoruso esalta la Fiorentina: "Oggi una prestazione straordinaria, abbiamo visto una squadra con tanti attributi"
17 maggio 2026 14:08
Dall'Inghilterra: "Solomon vuole tornare al Tottenham, il giocatore sarebbe felice di avere De Zerbi"
16 maggio 2026 19:16
Speranze di conferma per Solomon? Nazione: “Ce le avrebbe anche, ma le ultime prestazioni hanno deluso”
15 maggio 2026 09:54
Gazzetta sicuro: “Harrison e Solomon via, Fiorentina non intenzionata a spendere 20 milioni”
12 maggio 2026 09:28
Solomon e Harrison via. Corriere dello Sport sicuro: "Fiorentina non intenzionata a sborsare 17 milioni"
06 maggio 2026 14:07
Zahavi su Solomon: "Assurdo rinunciare ad uno così forte solo per 10 milioni perché è veramente poco"
01 maggio 2026 15:49
Non solo i 10 milioni del riscatto. Corriere Fiorentino: “Solomon? Pesano i dubbi sulla tenuta fisica”
30 aprile 2026 09:25
Harrison e Solomon al capolinea. Corriere dello Sport: "Salvo ripensamenti, non verranno riscattati"
29 aprile 2026 09:48
Oltre 15 milioni per il riscatto di Harrison e Solomon. Nazione: “Paratici li valuterà su dei parametri”
28 aprile 2026 09:05
Solomon da 5, peggiore in campo. Nazione: "Decisamente sotto il suo standard. Alla lunga cala"
27 aprile 2026 09:53
Gazzetta: “Riscatto Solomon? Il principale punto interrogativo è la tenuta fisica. Ultime giornate decisive”
22 aprile 2026 09:51
Nazione: “Harrison e Solomon? Costerebbero 17 milioni ma ad oggi è più vicino l’addio che il riscatto”
22 aprile 2026 09:37
Probabile formazione SKY Sport: Vanoli sceglie Gudmundsson e Solomon in sostegno a Piccoli come unica punta
20 aprile 2026 14:23
Gazzetta: “Gud? Deve ancora convincere. Solomon? Dubbi causa guai fisici. Harrison vicino all’addio”
19 aprile 2026 08:33
Corriere dello Sport evidenzia: "Solomon torna dopo un mese e mezzo con 0 minuti nelle gambe"
13 aprile 2026 09:35
Corriere Fiorentino: “Parisi non sta bene, già tanto se va in panchina. Solomon difficilmente dal 1’”
13 aprile 2026 08:54
Corriere dello Sport su Solomon: "Serve grande ottimismo per vederlo subito dal 1', è out da 45 giorni"
12 aprile 2026 10:01
Nazione: “Solomon domani sarà in panchina, rientra in un momento chiave per la Fiorentina”
12 aprile 2026 09:24
Repubblica: “Solomon recuperato, Parisi e Fortini no. Kean resta in dubbio, rifinitura decisiva”
12 aprile 2026 09:15
Castellacci: "Kean va curato una volta per tutte, ci vuole più chiarezza dello staff medico"
11 aprile 2026 14:31
Infortuni Fiorentina? Corriere Fiorentino: “Silenzio dello staff medico alimenta qualunque ipotesi”
11 aprile 2026 09:41
Gazzetta: “Harrison via dalla Fiorentina. Il riscatto di Solomon dipenderà anche dalla sua volontà”
11 aprile 2026 09:11
Capitolo acciaccati. Nazione: “Fortini out. Solomon e Parisi? Non sono stati chiariti i tempi di recupero”
10 aprile 2026 08:51
Repubblica: “Si allungano i tempi di recupero di Solomon, out anche Parisi. Vanoli senza esterni titolari”
09 aprile 2026 09:23
Rebus medico su Solomon, prima si allena, poi si riferma, ricaduta per colpa della cattiva gestione?
08 aprile 2026 18:55
Solomon, Parisi e Kean non convocati per il Crystal Palace. Recuperano Dodó e Mandragora
08 aprile 2026 15:21
Kean, Solomon, Brescianini, Fortini e Parisi assenti alla rifinitura. Ci sono Dodó e Mandragora
08 aprile 2026 11:35
Fiorentina, tra certezze e dubbi: Mandragora, Dodò e Kean in recupero, Parisi e Solomon da monitorare
08 aprile 2026 10:02
Nazione: “Vanoli recupera Dodò e Mandragora. Parisi e Solomon a rischio forfait”
08 aprile 2026 08:19
"Paratici guardi in Premier: lì c’è la chiave per il salto di qualità che manca alla Fiorentina"
07 aprile 2026 22:40
Dodo e Mandragora a disposizione contro il Crystal Palace, Parisi e Solomon sono in grande dubbio
07 aprile 2026 20:12
Corriere Fiorentino: "Clima nello spogliatoio più sereno. Giovedì Solomon c'è, ma dovrebbe giocare Gudmundsson".
07 aprile 2026 10:39
Gazzetta: "Emergenza infortuni, Vanoli spera in qualche recupero last minute prima della partenza"
07 aprile 2026 10:19
Nazione: "Giovedì in porta De Gea, si punta al rientro di Solomon. Kean sta bene e può partire dall'inizio".
07 aprile 2026 10:14
Solomon riparte da Londra: Conference e finale di stagione per guadagnarsi la Fiorentina
05 aprile 2026 23:32
Dodó, Solomon, Parisi, Mandragora e Fortini fuori dai convocati perché non hanno recuperato dagli infortuni
03 aprile 2026 19:11
Convocati Fiorentina: Emergenza per Vanoli, mancano Dodò, Fortini, Mandragora, Solomon e Parisi, c'è Kean
03 aprile 2026 19:03
Cecchi: "Gudmundsson ha deluso, lo aspettiamo da troppo tempo: se è in forma gioca Solomon"
02 aprile 2026 16:16
Gazzetta sicura: “Gudmundsson favorito su Solomon, da capire il monitoraggio dell’israeliano”
02 aprile 2026 08:57
Gudmundsson, la continuità non è stata il suo forte. Nazione: “La concorrenza di Solomon può aiutarlo”
01 aprile 2026 08:52
Gazzetta svela: “Solomon ci sarà a Verona. Mandragora e Fortini restano in dubbio”
31 marzo 2026 09:33
Corriere dello Sport: “Fiorentina intenzionata a riscattare Solomon. Condizione atletica e ingaggio le incognite”
30 marzo 2026 09:19
Corriere Fiorentino: “Solomon recuperato per il Verona, Mandragora lavora ancora a parte”
29 marzo 2026 09:50
Solomon è tornato in gruppo: ottima notizia per Vanoli e la Fiorentina, convocato a Verona?
28 marzo 2026 22:21
Gazzetta: “Solomon ha convinto, verrà riscattato. Resta invece è tutto aperto per Harrison”
28 marzo 2026 09:24
Corriere Fiorentino: "Paratici ha già deciso di riscattare Solomon per 10 milioni"
27 marzo 2026 10:32
Corriere dello Sport: "Torna Solomon, adesso Gud rischia il posto. Deciderà Vanoli"
26 marzo 2026 10:36
Gazzetta: “Solomon proverà a strappare almeno la convocazione per la trasferta con il Verona”
26 marzo 2026 10:05
Gazzetta: “La Fiorentina vuole Solomon a titolo definitivo ma se retrocederà da capire la volontà del giocatore”
26 marzo 2026 10:01
Marchini: "Con il rientro di Solomon, Gud rischia la panchina. L'israeliano è fondamentale per la Viola"
25 marzo 2026 15:52
Corriere dello Sport: "Domani la Fiorentina torna al Viola Park. Da valutare Solomon e Mandragora. Lamptey continua nel recupero"
25 marzo 2026 10:07
Repubblica svela: “La Fiorentina sembra orientata al riscatto di Solomon. Harrison? Permangono dubbi”
25 marzo 2026 09:50
Buone notizie da Solomon. Nazione: “Con il Verona sarà a disposizione”
22 marzo 2026 09:47
Nazione: “Nuovo forfait per Fortini. Solomon tornerà dopo la sosta contro il Verona”
21 marzo 2026 09:27
Verso Fiorentina-Inter: Solomon si allena a parte, il giocatore dovrebbe rientrare dopo la sosta
20 marzo 2026 19:38
Nazione svela: "Fiorentina infastidita per l'infortunio di Solomon, diventato imprescindibile"
11 marzo 2026 10:24
Gazzetta: "Kean punta al ritorno contro la Cremonese, Solomon dovrebbe rientrare dopo la sosta"
10 marzo 2026 10:53
Nazione sicura: “Solomon dovrebbe rientrare con l’Inter o al massimo con il Verona il 4 aprile”
10 marzo 2026 08:00
Solomon out. Nazione: "Proverà ad esserci con l'Inter, più facile però con il Verona"
07 marzo 2026 09:48
Nazione: “Zero tiri in porta, numero impietoso. Gud e Kean senza luci. Solomon? Fondamentale per il finale”
04 marzo 2026 09:37
Corriere dello Sport: "Solomon in caso di recupero lampo potrebbe rientrare con l'Inter"
01 marzo 2026 10:03
Nazione: “Solomon fuori, Vanoli studia le alternative. Gud al lavoro per recuperare brillantezza”
01 marzo 2026 09:47
Nazione: “Solomon, che tegola! Almeno un mese di stop. Potrebbe tornare in campo contro il Verona”
01 marzo 2026 09:45
Per Solomon lesione tra I e II grado del muscolo retto femorale della coscia destra
28 febbraio 2026 16:45
Pessimismo in casa Fiorentina sul recupero di Solomon: Oggi gli esami strumentali, sono ore decisive
28 febbraio 2026 14:26
Corriere Fiorentino: “Rischio stiramento per Solomon, lungo stop? Attesa per gli esami”
28 febbraio 2026 10:02
Nazione: “Preoccupa Solomon, rischio stop di media entità. Potrebbe dover fare i conti con una lesione”
28 febbraio 2026 09:49
Repubblica svela: “Infortunio Solomon? Il timore è che possa restare fuori qualche settimana”
28 febbraio 2026 09:46
Infortuni, la Fiorentina spiega: "Solomon problema muscolare, Gosens ha subito un trauma facciale"
26 febbraio 2026 22:00
Solomon si ferma nei supplementari: risentimento al retto femorale per l'israeliano
26 febbraio 2026 21:55
Nazione: “Nuovi acquisti? Solomon da 8, concreto e tecnico. Brescianini da 7,5. Fabbian da 6”
25 febbraio 2026 08:51
Corriere Fiorentino: “Solomon uno degli intoccabili. Ora sta bene, domani dal 1’”
22 febbraio 2026 09:48
Nazione: “Vanoli verso la conferma dell’11 di Como. Ottimismo per Solomon, Gud e De Gea”
21 febbraio 2026 09:39
Convocati Fiorentina: Anche Kean, Dodo e Gudmundsson restano a casa, oltre a De Gea e Solomon indisponibili
18 febbraio 2026 14:20
De Gea salterà Jagiellonia-Fiorentina per la sub-lussazione di un dito, Solomon out per influenza
18 febbraio 2026 10:26
Nazione: “Solomon? Tutto ok. Gudmundsson e Rugani ancora lavorano a parte, obiettivo Pisa”
17 febbraio 2026 09:24
Scugnizzo Viola: "La Fiorentina che non muore più al 94’: segnale di maturità o illusione?"
16 febbraio 2026 16:52
Dini: "Solomon ha fatto meglio la fase difensiva rispetto a quella offensiva. Novità positiva Ranieri"
15 febbraio 2026 17:09
Corriere Fiorentino: “Vanoli rimanda il turnover alla Conference. 4-1-4-1 confermato. Solomon dal 1’”
14 febbraio 2026 10:06
Gazzetta non ha dubbi: “Solomon resta alla Fiorentina solo se non retrocede”
13 febbraio 2026 08:51
Corriere dello Sport: "Solomon ha già convinto la Fiorentina a riscattarlo. Ma tutto dipende dalla permanenza in A"
12 febbraio 2026 09:29
Nazione: “Solomon l’innesto che ha convinto di più. Vanoli contro il Como passa definitivamente al 4-3-3”
11 febbraio 2026 08:41
Corriere Fiorentino: “Solomon, voluto da Paratici ha convinto tutti. In caso di salvezza verrà riscattato”
11 febbraio 2026 08:33
Gudmundsson out. Gazzetta: “Contro il Como, Solomon al suo posto. A destra Harrison o Parisi”
10 febbraio 2026 09:46
Lady Solomon, super emozionata dopo il goal: “Ho pianto come una matta dopo l’esultanza”
09 febbraio 2026 13:28
Gol, premio e amarezza. Solomon migliore in campo: "Frustrato e deluso, dispiace per i tifosi"
08 febbraio 2026 00:15
Il procuratore di Solomon: "Se la Fiorentina retrocede se ne va. Hanno il diritto di riscatto a 10 milioni"
06 febbraio 2026 23:29
Ag. Solomon: "Fiorentina? Decisione molto facile. C'era anche il Southampton. 10 milioni prezzo stracciato"
05 febbraio 2026 18:15
Nazione: “Con il Torino rientra Kean dal 1’ con Gud e Solomon. C’è Brescianini. Rugani? In dubbio”
05 febbraio 2026 09:28
Corriere Fiorentino svela: "Corsa salvezza Fiorentina? Tra obblighi e riscatti sono 50 milioni"
03 febbraio 2026 10:36
Nazione: “Lista Uefa, nuovi acquisti? Vanoli inserirà Solomon, Brescianini e probabilmente Rugani”
03 febbraio 2026 10:04
Nazione elogia Solomon: “Miglior partita da quando è arrivato. Intelligente nel seguire la ripartenza”
01 febbraio 2026 10:07
Solomon: "Sono contento per il primo gol ma purtroppo non ha portato punti. Spero che ne arrivino altri"
31 gennaio 2026 21:24
R.Galli: "La Fiorentina deve cominciare a vincere gli scontri diretti. Solomon oggi titolare"
24 gennaio 2026 14:40
Nazione: “Brescianini in vantaggio su Mandragora. Solomon può prendere il posto di Parisi”
24 gennaio 2026 09:43
Parisi ko. Nazione: “Dubbi sulla fascia da destra, ma Solomon sembra in vantaggio su Harrison e Fortini”
23 gennaio 2026 09:36
Graziani: “Kean? Con lui la Fiorentina poteva fare cassa. Solomon riceva più spazio”
21 gennaio 2026 17:16
Bucchioni attacca: "La Fiorentina era stata costruita male, non si può fare una rosa senza esterni"
16 gennaio 2026 14:11
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