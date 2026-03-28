28 Marzo 2026 · Ultimo aggiornamento: 09:51

Labaro viola: il mondo viola minuto per minuto
Gazzetta: “Solomon ha convinto, verrà riscattato. Resta invece è tutto aperto per Harrison”

Rassegna Stampa

Gazzetta: “Solomon ha convinto, verrà riscattato. Resta invece è tutto aperto per Harrison”

Redazione

28 Marzo · 09:24

Aggiornamento: 28 Marzo 2026 · 09:51

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FiorentinaharrisonSolomon

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Entrambi resteranno solo in caso di salvezza

Per Solomon la decisione sembra già presa perché ha convinto con le sue prestazioni, mentre per Harrison è tutto aperto. Entrambi resterebbero però solo in caso di non retrocessione. Lo riporta La Gazzetta dello Sport.

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