Gazzetta: “Solomon ha convinto, verrà riscattato. Resta invece è tutto aperto per Harrison”

Per Solomon la decisione sembra già presa perché ha convinto con le sue prestazioni, mentre per Harrison è tutto aperto. Entrambi resterebbero però solo in caso di non retrocessione. Lo riporta La Gazzetta dello Sport.
28 Marzo · 09:24
Aggiornamento: 28 Marzo 2026 · 09:51
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Per Solomon la decisione sembra già presa perché ha convinto con le sue prestazioni, mentre per Harrison è tutto aperto. Entrambi resterebbero però solo in caso di non retrocessione. Lo riporta La Gazzetta dello Sport.