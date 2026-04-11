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Castellacci: “Kean va curato una volta per tutte, ci vuole più chiarezza dello staff medico”

Firenze, Stadio Franchi, 24.02.2026, Fiorentina-Pisa, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com

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Castellacci: “Kean va curato una volta per tutte, ci vuole più chiarezza dello staff medico”

Redazione

11 Aprile · 14:31

Aggiornamento: 11 Aprile 2026 · 14:31

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L'ex medico della Nazionale ha parlato della situazione di Moise Kean che ancora non è rientrato a pieno in squadra

A Lady Radio è intervenuto l’ex medico della Nazionale Enrico Castellacci per parlare di Moise Kean: “La sua situazione medica di Kean è confusa, non c’è un quadro preciso che ci dica davvero cosa abbia perché il dolore alla tibia è generico e non può non avere un’origine. Probabilmente i medici lo sanno, ma andrebbe detto perché questo ragazzo va curato se sta male o deve giocare se è guarito senza troppi problemi, la diagnosi va comunicata con chiarezza.”

Su Solomon: “Anche per lui ci vuole chiarezza, non capisco perché ci sia tanto mistero tanto poi tutto esce anche perché c’è una bella differenza tra una lesione di primo e secondo grado. Se si parla del secondo, le fibre sono già malridotte.”

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