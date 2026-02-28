Pessimismo in casa Fiorentina sul recupero di Solomon: Oggi gli esami strumentali, sono ore decisive

Prossime settimane la Fiorentina affronterà Udinese, Parma, Cremonese ed Inter con il doppio confronto di Conference League

L'infortunio dell'esterno israeliano Manor Solomon, rimediato giovedì sera contro il Jagiellonia nei playoff di Conference League, non fa ben sperare la Fiorentina per un recupero immediato. La viola, subito dopo la partita, aveva evidenziato preoccupazione con le parole di mister Paolo Vanoli. Ad oggi non si hanno notizie certe del suo rientro, ma la sostituzione di giovedì sera è dovuta ad un problema al retto femorale (primo report medico - ndr). Adesso c'è da fare chiarezza, in data odierna ci saranno gli esami strumentali che faranno capire meglio l'entità dell'infortunio e i tempi di recupero, visto che la Fiorentina, nel mese di marzo, è attesa da un vero tour de force contro Udinese, Parma, Cremonese ed Inter e nel mezzo anche il doppio confronto di Conference League contro i polacchi del Rakow. La società e i tifosi viola incrociano le dita e sperano di non perdere l'esterno per tanto tempo.