Nazione: “Solomon? Tutto ok. Gudmundsson e Rugani ancora lavorano a parte, obiettivo Pisa”

Gud ancora a parte, Rugani più vicino al rientro (ma per il Pisa, è fuori dalla lista Uefa). Queste le notizie arrivate dal Viola Park nel primo vero giorno di allenamenti. Il numero 10, dopo la distorsione alla caviglia rimediata contro il Toro, sta portando avanti il suo percorso personalizzato e una sua convocazione per la sfida in Polonia è improbabile. Tutto ok per Solomon, che a Como ha giocato per 90′ pur non essendo in perfette condizioni (nel riscaldamento aveva chiesto un antidolorifico). Lo riporta La Nazione.