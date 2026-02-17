17 Febbraio 2026 · Ultimo aggiornamento: 10:24

Labaro viola: il mondo viola minuto per minuto
Nazione: “Solomon? Tutto ok. Gudmundsson e Rugani ancora lavorano a parte, obiettivo Pisa”

Rassegna Stampa

Nazione: “Solomon? Tutto ok. Gudmundsson e Rugani ancora lavorano a parte, obiettivo Pisa”

Redazione

17 Febbraio · 09:24

Aggiornamento: 17 Febbraio 2026 · 09:24

TAG:

FiorentinaGudmundssonRuganiSolomon

Condividi:

di

Ecco le ultime dal Viola Park

Gud ancora a parte, Rugani più vicino al rientro (ma per il Pisa, è fuori dalla lista Uefa). Queste le notizie arrivate dal Viola Park nel primo vero giorno di allenamenti. Il numero 10, dopo la distorsione alla caviglia rimediata contro il Toro, sta portando avanti il suo percorso personalizzato e una sua convocazione per la sfida in Polonia è improbabile. Tutto ok per Solomon, che a Como ha giocato per 90′ pur non essendo in perfette condizioni (nel riscaldamento aveva chiesto un antidolorifico). Lo riporta La Nazione.

Lascia un commento

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.

Testata giornalistica | Autorizzazione Tribunale di Firenze n.6004 del 03/11/2015
Edimedia editore | Proprietario: Flavio Ognissanti | P. IVA: IT04217880717
CHI SIAMO

© Copyright 2020 - 2026 | Designed and developed by Kobold Studio