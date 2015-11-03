Notizie Rugani Fiorentina

Rugani all'addio. Nazione: "Niente riscatto, salvo ribaltoni, tornerà alla Juventus"
19 maggio 2026 11:53
L’obbligo di riscatto di Rugani dalla Juve a 2,5 milioni è caduto. È finita con la Fiorentina?
18 maggio 2026 00:09
Riscatto Rugani? Nazione: “Mancano 2 presenze da 45’ minuti per l'obbligo di riscatto da 2 milioni alla Juve”
12 maggio 2026 09:35
Gazzetta su Rugani: “La Fiorentina valuterà la possibilità di trattenerlo anche se non scatta il riscatto”
12 maggio 2026 09:26
Corriere dello Sport su Rugani: "Si va verso il rientro alla Juventus"
11 maggio 2026 08:51
Corriere dello Sport: "Rugani-Fiorentina a fine stagione più probabile l'addio che non il contrario"
01 maggio 2026 18:03
Rugani spera di restare. Nazione: "Se non scatta l'obbligo, Paratici potrebbe rinegoziare le cifre"
29 aprile 2026 10:14
Malusci sul futuro: "L'esperienza di Vanoli a fine anno terminerà, ci vuole uno di uno spessore maggiore come Sarri"
25 aprile 2026 15:21
Corriere dello Sport: "Rugani non ha convinto la Fiorentina, ma tra tre gare scatterà il riscatto"
24 aprile 2026 10:47
Nazione: “Fiorentina con il 4-1-4-1. Rugani in difesa, torna Dodò. In attacco Solomon-Piccoli-Gud”
20 aprile 2026 08:33
Calamai: "Col Verona farei giocare Rugani, deve dimenticare Udine e convincere la Fiorentina"
03 aprile 2026 13:20
Corriere Fiorentino: “Pongracic torna solo oggi. Rugani e Comuzzo si candidano per un posto dal 1’”
03 aprile 2026 08:49
Bucciantini: "Contro il Verona farei giocare Piccoli. Kean? Non capisco perché Gattuso lo abbia tolto"
02 aprile 2026 20:59
Gazzetta svela: “Rugani ha voglia di rilanciarsi, parte dal 1’ a Verona? È in forma ed è pronto a una nuova chance”
02 aprile 2026 08:56
Gazzetta rivela: “Rugani spinge per il riscatto: non solo salvezza, anche 5 presenze da almeno 45’”
02 aprile 2026 08:55
Nazione: "Fiorentina, nodo difesa: Pongračić in dubbio per Verona, idea Rugani"
31 marzo 2026 10:11
Gazzetta svela: “Obbligo di riscatto di Rugani? Non solo salvezza, servono almeno 5 presenze da 45’”
28 marzo 2026 09:23
Rugani, che bocciatura! Nazione: “Disastroso ad Udine. Per giudicarlo bisogna aspettare la prossima stagione”
26 marzo 2026 10:07
Rugani è un flop: fin qui solo la disastrosa presenza di Udine. In difesa è l'ultima scelta di Vanoli
25 marzo 2026 12:51
Repubblica: "In caso di salvezza la Fiorentina riscatterà Rugani, Brescianini e Fabbian per 28,5 milioni"
25 marzo 2026 09:59
Lo Monaco: "La Fiorentina va rinforzata in punti cardini. A Comuzzo gli manca l'ABC per difendere"
18 marzo 2026 19:47
Fattori: "Vanoli ha rimesso la Fiorentina nel caos, le sue parole e quelle di De Gea non hanno senso"
06 marzo 2026 19:51
Corriere dello Sport: "Salvate Rugani, un flop non può bastare per bruciarlo. Deve essere recuperato"
06 marzo 2026 10:31
Nazione si interroga: “Paratici avrebbe potuto prendere un difensore più forte di Rugani?”
05 marzo 2026 09:05
Bucciantini: "Gudmundsson è una delusione, si continua a credere in uno che non ha fatto mai nulla"
04 marzo 2026 13:33
Nazione dura: “Esordio da dimenticare per Rugani. Ma la Fiorentina non si può permettere di aspettarlo”
04 marzo 2026 09:34
Repubblica rivela: "Vanoli ha scelto Rugani e la difesa a 3 dopo un confronto con la società"
04 marzo 2026 08:57
Orlando: "Vanoli ha fatto scelte senza senso, cambiare di nuovo modulo è una cosa inconcepibile"
03 marzo 2026 13:56
Bucchioni durissimo: "Vanoli ha sbagliato tutto sia in campo che fuori, penserei all'esonero"
03 marzo 2026 13:23
Rugani da 4. Nazione: “Esordio da incubo. Dose anche da 3 come gli errori”
03 marzo 2026 09:53
Cor.Sport: Rugani sbaglia tutto; esordio shock contro Davis nella debacle viola ad Udine
03 marzo 2026 08:37
Corriere dello Sport: "Rugani punta al debutto contro l'Udinese. Ieri partitella con la Primavera"
26 febbraio 2026 10:03
Nazione rivela: “Rugani si avvicina all’esordio con la Fiorentina: ieri ha giocato un’ora con la Primavera”
26 febbraio 2026 09:47
Corriere dello Sport: "Gudmundsson e Rugani hanno messo nel mirino l'Udinese"
25 febbraio 2026 09:05
Corriere dello Sport: "Rugani ha bisogno di mettere minuti nelle gambe: oggi partitella con la Primavera"
25 febbraio 2026 09:05
Presenti le maglie di Gudmundsson e Rugani nello spogliatoio: a disposizione per il Pisa?
23 febbraio 2026 16:34
Gazzetta svela: “Rugani verso la prima convocazione, ma al massimo entrerà a gara in corso”
22 febbraio 2026 09:34
Nazione: “Contro il Pisa in campo tutti i big. Rugani e Gud? Si respira ottimismo sulla convocazione”
20 febbraio 2026 09:10
Roggi: "Sorpreso dall'andamento della Fiorentina, Rugani è stato scelto da Paratici e può fare bene"
18 febbraio 2026 21:54
Nazione: “Rugani può aiutare più di tutti una fase difensiva che spesso ha lasciato a desiderare”
18 febbraio 2026 08:44
Rugani: "Con il Pisa ci sarò. Non mi aspettavo di lasciare la Juve, la Fiorentina una scelta di pancia"
17 febbraio 2026 15:00
Nazione: “Solomon? Tutto ok. Gudmundsson e Rugani ancora lavorano a parte, obiettivo Pisa”
17 febbraio 2026 09:24
Scugnizzo Viola: "La Fiorentina che non muore più al 94’: segnale di maturità o illusione?"
16 febbraio 2026 16:52
"Rugani, domani alle ore 14.30 la conferenza stampa di presentazione al Commisso Viola Park"
16 febbraio 2026 11:12
Corriere dello Sport: "Gud ha risolto il problema alla caviglia. Sia lui che Rugani puntano al Pisa"
16 febbraio 2026 09:32
Amoruso sulla difesa: "Rugani ha esperienza, può aiutare. Stiamo peggiorando rispetto a inizio anno".
13 febbraio 2026 18:50
Convocati Fiorentina: out Gudmundsson, non recupera per la sfida con il Como, ancora fuori Rugani
13 febbraio 2026 18:16
Gazzetta: “Rugani ha scelto la Fiorentina per il presente ma ancor più per il futuro”
13 febbraio 2026 09:06
Nazione evidenzia: “Pongracic-Comuzzo? Ultima chiamata. Poi Rugani e Ranieri”
13 febbraio 2026 08:46
Serena: "La retroguardia della Fiorentina è troppo fragile, Rugani darà equilibrio ed esperienza"
12 febbraio 2026 15:59
Corriere dello Sport: "Gudmundsson stringe i denti. Senza lesioni, tempi di recupero accelerati"
12 febbraio 2026 09:23
Nazione: “Rugani? Fiorentina consapevole della situazione. Recupero completo vicino”
12 febbraio 2026 09:06
Gazzetta rivela: “Rugani escluso dalla Conference per concentrarsi solo sulla Serie A”
12 febbraio 2026 09:03
Gazzetta: “Rugani si allena due volte al giorno al Viola Park. Potrebbe essere convocato per il Como”
12 febbraio 2026 09:02
Tuttosport rivela: "Rugani va verso il forfait pure con il Como, Gudmundsson salterà 2 partite"
11 febbraio 2026 12:57
Nazione: “Rugani prosegue il percorso di recupero. Debutto con la Fiorentina? Il 23 con il Pisa”
11 febbraio 2026 08:37
Gazzetta: “Rugani inarrestabile: ogni giorno doppia seduta di lavoro. Anche ieri nel giorno libero”
10 febbraio 2026 09:53
Nazione: “Rugani contro il Como? No. Nel mirino il Pisa. Verrà aggregato alla squadra nei prossimi giorni”
10 febbraio 2026 09:35
Ag. Rugani: "Rientra in gruppo questa settimana, con la Fiorentina è iniziato tutto i primi di gennaio"
09 febbraio 2026 12:03
Ag. Rugani: "Esclusione dalla lista UEFA? Non pensava alle coppe, vuole salvare la Fiorentina"
09 febbraio 2026 11:48
Nazione: “Questa sarà la settimana di Rugani, sarà chiamato ad alzare il livello della difesa. Como nel mirino”
08 febbraio 2026 09:56
Branchini: "Rugani e Brescianini portano sostanza alla Fiorentina. Il sistema calcio è folle, bisogna scioperare"
07 febbraio 2026 15:53
Nazione: “Pongracic-Comuzzo potrebbe essere l’ultima della coppia in campionato. Con il Como Rugani”
07 febbraio 2026 09:46
Valcareggi: “Rugani il migliore acquisto. Paratici? Un grande dirigente un po’ snob”
06 febbraio 2026 15:12
Corriere dello Sport: "Pessimismo su Rugani. Probabile forfait domani, forse Vanoli lo porterà in panchina"
06 febbraio 2026 09:53
TMW: "Il difensore della nazionale serba Erakovic era nel mirino della Fiorentina che poi ha scelto Rugani"
04 febbraio 2026 21:46
Mpastinaku promuove il mercato della Fiorentina: “Da 6,5. Rugani? Leader silenzioso”
04 febbraio 2026 15:49
Nazione: “Kean e Dodò titolari contro il Torino. Rugani ci prova, superato l’infortunio. Parisi in panchina”
04 febbraio 2026 09:21
Rugani dovrebbe essere già a disposizione per Fiorentina-Torino. L'infortunio al polpaccio alle spalle
03 febbraio 2026 19:02
Lo Monaco duro: “Comuzzo ha qualità difensive scarse. Rugani? Non cambia la difesa”
03 febbraio 2026 16:49
Bucchioni: "Deluso dal mercato di Paratici, non ha preso nessun giocatore per la salvezza"
03 febbraio 2026 13:19
Repubblica: "Rugani e la rivoluzione viola: la rosa si sfoltisce, i terzini restano"
03 febbraio 2026 11:09
Nazione: “Lista Uefa, nuovi acquisti? Vanoli inserirà Solomon, Brescianini e probabilmente Rugani”
03 febbraio 2026 10:04
Bucchioni: "Rugani voleva la Lazio ma Romagnoli è restato, la Fiorentina solo un ripiego"
02 febbraio 2026 23:22
"Paratici è un valore aggiunto, fatto un mercato funzionale. Rugani è un grande colpo"
02 febbraio 2026 22:59
Rugani: "La Fiorentina è un po' come tornare a casa, darò tutto me stesso per raggiungere la salvezza"
02 febbraio 2026 17:41
Adesso è ufficiale: Daniele Rugani lascia la Juventus ed è un nuovo giocatore della Fiorentina
02 febbraio 2026 17:07
La Fiorentina in difesa aveva bisogno di un leader, ma Rugani non lo è mai stato in carriera
02 febbraio 2026 12:24
Rugani é arrivato a Firenze ieri sera, fra poco al Viola Park e in tarda mattinata le visite mediche
02 febbraio 2026 10:48
Corriere dello Sport: "Rugani ha avuto un problema muscolare. Ma può essere pronto per il Torino"
02 febbraio 2026 09:33
Nazione: “Rugani-Fiorentina? La formula ha sbloccato l’affare. Firmerà un contratto fino al 2028”
02 febbraio 2026 09:18
Corriere Fiorentino: “Rugani attualmente ha un infortunio al polpaccio. Solo 8 presenze in stagione”
02 febbraio 2026 09:08
Gazzetta: “Rugani alla Fiorentina grazie al rapporto tra Paratici e Chiellini. Ma è ancora infortunato”
02 febbraio 2026 09:02
Sky Sport: “Rugani alla Fiorentina, prestito 500mila con riscatto di 2 milioni a salvezza raggiunta”
01 febbraio 2026 20:16
Ceccarini: “Rugani è della Fiorentina. Accordo col giocatore, prestito con obbligo”
01 febbraio 2026 18:46
Pedullà: "Accordo per Rugani: prestito con obbligo di riscatto in caso di salvezza, adesso tocca al giocatore"
01 febbraio 2026 17:58
Pedullà rivela: "La Fiorentina ci riprova con Rugani, la Lazio ha rinunciato a prenderlo, c'è Romagnoli"
01 febbraio 2026 13:41
Pedullà: "Nuovo tentativo di Paratici per portare Rugani alla Fiorentina, ma lui vuole solo la Lazio"
01 febbraio 2026 11:55
Corriere Fiorentino: “Fiorentina su Rugani, scarso entusiasmo da parte del giocatore. Chiesto in prestito”
01 febbraio 2026 10:44
Corriere dello Sport: "La Fiorentina ha chiesto Rugani in prestito secco. La Juve punta all'obbligo di riscatto"
01 febbraio 2026 10:21
Nazione: “Rugani il piano B per la difesa. La formula? Si può fare in prestito con obbligo condizionato”
01 febbraio 2026 09:58
Corriere dello Sport: "Fiorentina su Rugani. Ipotesi prestito con obbligo di riscatto a fine stagione"
31 gennaio 2026 09:56
Gazzetta: “La Fiorentina segue Gatti e Rugani e punta al prestito. Nel mirino anche Sow del Losanna”
18 gennaio 2026 10:09
Valcareggi: "Fortini non va venduto, se partisse sarebbe un errore enorme della società"
16 gennaio 2026 13:50
Nazione: "Juve pronta ad un'offerta per Fortini. La Fiorentina chiede 20 milioni"
16 gennaio 2026 09:27
Gazzetta: “Ipotesi doppio colpo Rugani-Gatti dalla Juve. Paratici ha ottimi rapporti con Chiellini”
15 gennaio 2026 09:28
Orlando: "Pioli è arrivato a Firenze spento ed indisponente, Pradé si è dimesso a causa sua"
14 gennaio 2026 13:25
Gazzetta: "Idea Rugani, piace anche Gatti. Gud nello scambio? Difficile, per la Fiorentina è incedibile"
13 gennaio 2026 09:22
Pedullà fa il punto: "McKennie è un'idea della Fiorentina, ma la trattativa è tutta da sviluppare"
27 luglio 2024 11:58
Gazzetta: "Piace McKennie, la Juve chiede 13 milioni. Rispunta l'idea Rugani per la difesa"
26 luglio 2024 09:40
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