Labaro Viola

Notizie Rugani Fiorentina

Rugani all'addio. Nazione: "Niente riscatto, salvo ribaltoni, tornerà alla Juventus"

19 maggio 2026 11:53

L’obbligo di riscatto di Rugani dalla Juve a 2,5 milioni è caduto. È finita con la Fiorentina?

18 maggio 2026 00:09

Riscatto Rugani? Nazione: “Mancano 2 presenze da 45’ minuti per l'obbligo di riscatto da 2 milioni alla Juve”

12 maggio 2026 09:35

Gazzetta su Rugani: “La Fiorentina valuterà la possibilità di trattenerlo anche se non scatta il riscatto”

12 maggio 2026 09:26

Corriere dello Sport su Rugani: "Si va verso il rientro alla Juventus"

11 maggio 2026 08:51

Corriere dello Sport: "Rugani-Fiorentina a fine stagione più probabile l'addio che non il contrario"

01 maggio 2026 18:03

Rugani spera di restare. Nazione: "Se non scatta l'obbligo, Paratici potrebbe rinegoziare le cifre"

29 aprile 2026 10:14

Malusci sul futuro: "L'esperienza di Vanoli a fine anno terminerà, ci vuole uno di uno spessore maggiore come Sarri"

25 aprile 2026 15:21

Corriere dello Sport: "Rugani non ha convinto la Fiorentina, ma tra tre gare scatterà il riscatto"

24 aprile 2026 10:47

Nazione: “Fiorentina con il 4-1-4-1. Rugani in difesa, torna Dodò. In attacco Solomon-Piccoli-Gud”

20 aprile 2026 08:33

Calamai: "Col Verona farei giocare Rugani, deve dimenticare Udine e convincere la Fiorentina"

03 aprile 2026 13:20

Corriere Fiorentino: “Pongracic torna solo oggi. Rugani e Comuzzo si candidano per un posto dal 1’”

03 aprile 2026 08:49

Bucciantini: "Contro il Verona farei giocare Piccoli. Kean? Non capisco perché Gattuso lo abbia tolto"

02 aprile 2026 20:59

Gazzetta svela: “Rugani ha voglia di rilanciarsi, parte dal 1’ a Verona? È in forma ed è pronto a una nuova chance”

02 aprile 2026 08:56

Gazzetta rivela: “Rugani spinge per il riscatto: non solo salvezza, anche 5 presenze da almeno 45’”

02 aprile 2026 08:55

Nazione: "Fiorentina, nodo difesa: Pongračić in dubbio per Verona, idea Rugani"

31 marzo 2026 10:11

Gazzetta svela: “Obbligo di riscatto di Rugani? Non solo salvezza, servono almeno 5 presenze da 45’”

28 marzo 2026 09:23

Rugani, che bocciatura! Nazione: “Disastroso ad Udine. Per giudicarlo bisogna aspettare la prossima stagione”

26 marzo 2026 10:07

Rugani è un flop: fin qui solo la disastrosa presenza di Udine. In difesa è l'ultima scelta di Vanoli

25 marzo 2026 12:51

Repubblica: "In caso di salvezza la Fiorentina riscatterà Rugani, Brescianini e Fabbian per 28,5 milioni"

25 marzo 2026 09:59

Lo Monaco: "La Fiorentina va rinforzata in punti cardini. A Comuzzo gli manca l'ABC per difendere"

18 marzo 2026 19:47

Fattori: "Vanoli ha rimesso la Fiorentina nel caos, le sue parole e quelle di De Gea non hanno senso"

06 marzo 2026 19:51

Corriere dello Sport: "Salvate Rugani, un flop non può bastare per bruciarlo. Deve essere recuperato"

06 marzo 2026 10:31

Nazione si interroga: “Paratici avrebbe potuto prendere un difensore più forte di Rugani?”

05 marzo 2026 09:05

Bucciantini: "Gudmundsson è una delusione, si continua a credere in uno che non ha fatto mai nulla"

04 marzo 2026 13:33

Nazione dura: “Esordio da dimenticare per Rugani. Ma la Fiorentina non si può permettere di aspettarlo”

04 marzo 2026 09:34

Repubblica rivela: "Vanoli ha scelto Rugani e la difesa a 3 dopo un confronto con la società"

04 marzo 2026 08:57

Orlando: "Vanoli ha fatto scelte senza senso, cambiare di nuovo modulo è una cosa inconcepibile"

03 marzo 2026 13:56

Bucchioni durissimo: "Vanoli ha sbagliato tutto sia in campo che fuori, penserei all'esonero"

03 marzo 2026 13:23

Rugani da 4. Nazione: “Esordio da incubo. Dose anche da 3 come gli errori”

03 marzo 2026 09:53

Cor.Sport: Rugani sbaglia tutto; esordio shock contro Davis nella debacle viola ad Udine

03 marzo 2026 08:37

Corriere dello Sport: "Rugani punta al debutto contro l'Udinese. Ieri partitella con la Primavera"

26 febbraio 2026 10:03

Nazione rivela: “Rugani si avvicina all’esordio con la Fiorentina: ieri ha giocato un’ora con la Primavera”

26 febbraio 2026 09:47

Corriere dello Sport: "Gudmundsson e Rugani hanno messo nel mirino l'Udinese"

25 febbraio 2026 09:05

Corriere dello Sport: "Rugani ha bisogno di mettere minuti nelle gambe: oggi partitella con la Primavera"

25 febbraio 2026 09:05

Presenti le maglie di Gudmundsson e Rugani nello spogliatoio: a disposizione per il Pisa?

23 febbraio 2026 16:34

Gazzetta svela: “Rugani verso la prima convocazione, ma al massimo entrerà a gara in corso”

22 febbraio 2026 09:34

Nazione: “Contro il Pisa in campo tutti i big. Rugani e Gud? Si respira ottimismo sulla convocazione”

20 febbraio 2026 09:10

Roggi: "Sorpreso dall'andamento della Fiorentina, Rugani è stato scelto da Paratici e può fare bene"

18 febbraio 2026 21:54

Nazione: “Rugani può aiutare più di tutti una fase difensiva che spesso ha lasciato a desiderare”

18 febbraio 2026 08:44

Rugani: "Con il Pisa ci sarò. Non mi aspettavo di lasciare la Juve, la Fiorentina una scelta di pancia"

17 febbraio 2026 15:00

Nazione: “Solomon? Tutto ok. Gudmundsson e Rugani ancora lavorano a parte, obiettivo Pisa”

17 febbraio 2026 09:24

Scugnizzo Viola: "La Fiorentina che non muore più al 94’: segnale di maturità o illusione?"

16 febbraio 2026 16:52

"Rugani, domani alle ore 14.30 la conferenza stampa di presentazione al Commisso Viola Park"

16 febbraio 2026 11:12

Corriere dello Sport: "Gud ha risolto il problema alla caviglia. Sia lui che Rugani puntano al Pisa"

16 febbraio 2026 09:32

Amoruso sulla difesa: "Rugani ha esperienza, può aiutare. Stiamo peggiorando rispetto a inizio anno".

13 febbraio 2026 18:50

Convocati Fiorentina: out Gudmundsson, non recupera per la sfida con il Como, ancora fuori Rugani

13 febbraio 2026 18:16

Gazzetta: “Rugani ha scelto la Fiorentina per il presente ma ancor più per il futuro”

13 febbraio 2026 09:06

Nazione evidenzia: “Pongracic-Comuzzo? Ultima chiamata. Poi Rugani e Ranieri”

13 febbraio 2026 08:46

Serena: "La retroguardia della Fiorentina è troppo fragile, Rugani darà equilibrio ed esperienza"

12 febbraio 2026 15:59

Corriere dello Sport: "Gudmundsson stringe i denti. Senza lesioni, tempi di recupero accelerati"

12 febbraio 2026 09:23

Nazione: “Rugani? Fiorentina consapevole della situazione. Recupero completo vicino”

12 febbraio 2026 09:06

Gazzetta rivela: “Rugani escluso dalla Conference per concentrarsi solo sulla Serie A”

12 febbraio 2026 09:03

Gazzetta: “Rugani si allena due volte al giorno al Viola Park. Potrebbe essere convocato per il Como”

12 febbraio 2026 09:02

Tuttosport rivela: "Rugani va verso il forfait pure con il Como, Gudmundsson salterà 2 partite"

11 febbraio 2026 12:57

Nazione: “Rugani prosegue il percorso di recupero. Debutto con la Fiorentina? Il 23 con il Pisa”

11 febbraio 2026 08:37

Gazzetta: “Rugani inarrestabile: ogni giorno doppia seduta di lavoro. Anche ieri nel giorno libero”

10 febbraio 2026 09:53

Nazione: “Rugani contro il Como? No. Nel mirino il Pisa. Verrà aggregato alla squadra nei prossimi giorni”

10 febbraio 2026 09:35

Ag. Rugani: "Rientra in gruppo questa settimana, con la Fiorentina è iniziato tutto i primi di gennaio"

09 febbraio 2026 12:03

Ag. Rugani: "Esclusione dalla lista UEFA? Non pensava alle coppe, vuole salvare la Fiorentina"

09 febbraio 2026 11:48

Nazione: “Questa sarà la settimana di Rugani, sarà chiamato ad alzare il livello della difesa. Como nel mirino”

08 febbraio 2026 09:56

Branchini: "Rugani e Brescianini portano sostanza alla Fiorentina. Il sistema calcio è folle, bisogna scioperare"

07 febbraio 2026 15:53

Nazione: “Pongracic-Comuzzo potrebbe essere l’ultima della coppia in campionato. Con il Como Rugani”

07 febbraio 2026 09:46

Valcareggi: “Rugani il migliore acquisto. Paratici? Un grande dirigente un po’ snob”

06 febbraio 2026 15:12

Corriere dello Sport: "Pessimismo su Rugani. Probabile forfait domani, forse Vanoli lo porterà in panchina"

06 febbraio 2026 09:53

TMW: "Il difensore della nazionale serba Erakovic era nel mirino della Fiorentina che poi ha scelto Rugani"

04 febbraio 2026 21:46

Mpastinaku promuove il mercato della Fiorentina: “Da 6,5. Rugani? Leader silenzioso”

04 febbraio 2026 15:49

Nazione: “Kean e Dodò titolari contro il Torino. Rugani ci prova, superato l’infortunio. Parisi in panchina”

04 febbraio 2026 09:21

Rugani dovrebbe essere già a disposizione per Fiorentina-Torino. L'infortunio al polpaccio alle spalle

03 febbraio 2026 19:02

Lo Monaco duro: “Comuzzo ha qualità difensive scarse. Rugani? Non cambia la difesa”

03 febbraio 2026 16:49

Bucchioni: "Deluso dal mercato di Paratici, non ha preso nessun giocatore per la salvezza"

03 febbraio 2026 13:19

Repubblica: "Rugani e la rivoluzione viola: la rosa si sfoltisce, i terzini restano"

03 febbraio 2026 11:09

Nazione: “Lista Uefa, nuovi acquisti? Vanoli inserirà Solomon, Brescianini e probabilmente Rugani”

03 febbraio 2026 10:04

Bucchioni: "Rugani voleva la Lazio ma Romagnoli è restato, la Fiorentina solo un ripiego"

02 febbraio 2026 23:22

"Paratici è un valore aggiunto, fatto un mercato funzionale. Rugani è un grande colpo"

02 febbraio 2026 22:59

Rugani: "La Fiorentina è un po' come tornare a casa, darò tutto me stesso per raggiungere la salvezza"

02 febbraio 2026 17:41

Adesso è ufficiale: Daniele Rugani lascia la Juventus ed è un nuovo giocatore della Fiorentina

02 febbraio 2026 17:07

La Fiorentina in difesa aveva bisogno di un leader, ma Rugani non lo è mai stato in carriera

02 febbraio 2026 12:24

Rugani é arrivato a Firenze ieri sera, fra poco al Viola Park e in tarda mattinata le visite mediche

02 febbraio 2026 10:48

Corriere dello Sport: "Rugani ha avuto un problema muscolare. Ma può essere pronto per il Torino"

02 febbraio 2026 09:33

Nazione: “Rugani-Fiorentina? La formula ha sbloccato l’affare. Firmerà un contratto fino al 2028”

02 febbraio 2026 09:18

Corriere Fiorentino: “Rugani attualmente ha un infortunio al polpaccio. Solo 8 presenze in stagione”

02 febbraio 2026 09:08

Gazzetta: “Rugani alla Fiorentina grazie al rapporto tra Paratici e Chiellini. Ma è ancora infortunato”

02 febbraio 2026 09:02

Sky Sport: “Rugani alla Fiorentina, prestito 500mila con riscatto di 2 milioni a salvezza raggiunta”

01 febbraio 2026 20:16

Ceccarini: “Rugani è della Fiorentina. Accordo col giocatore, prestito con obbligo”

01 febbraio 2026 18:46

Pedullà: "Accordo per Rugani: prestito con obbligo di riscatto in caso di salvezza, adesso tocca al giocatore"

01 febbraio 2026 17:58

Pedullà rivela: "La Fiorentina ci riprova con Rugani, la Lazio ha rinunciato a prenderlo, c'è Romagnoli"

01 febbraio 2026 13:41

Pedullà: "Nuovo tentativo di Paratici per portare Rugani alla Fiorentina, ma lui vuole solo la Lazio"

01 febbraio 2026 11:55

Corriere Fiorentino: “Fiorentina su Rugani, scarso entusiasmo da parte del giocatore. Chiesto in prestito”

01 febbraio 2026 10:44

Corriere dello Sport: "La Fiorentina ha chiesto Rugani in prestito secco. La Juve punta all'obbligo di riscatto"

01 febbraio 2026 10:21

Nazione: “Rugani il piano B per la difesa. La formula? Si può fare in prestito con obbligo condizionato”

01 febbraio 2026 09:58

Corriere dello Sport: "Fiorentina su Rugani. Ipotesi prestito con obbligo di riscatto a fine stagione"

31 gennaio 2026 09:56

Gazzetta: “La Fiorentina segue Gatti e Rugani e punta al prestito. Nel mirino anche Sow del Losanna”

18 gennaio 2026 10:09

Valcareggi: "Fortini non va venduto, se partisse sarebbe un errore enorme della società"

16 gennaio 2026 13:50

Nazione: "Juve pronta ad un'offerta per Fortini. La Fiorentina chiede 20 milioni"

16 gennaio 2026 09:27

Gazzetta: “Ipotesi doppio colpo Rugani-Gatti dalla Juve. Paratici ha ottimi rapporti con Chiellini”

15 gennaio 2026 09:28

Orlando: "Pioli è arrivato a Firenze spento ed indisponente, Pradé si è dimesso a causa sua"

14 gennaio 2026 13:25

Gazzetta: "Idea Rugani, piace anche Gatti. Gud nello scambio? Difficile, per la Fiorentina è incedibile"

13 gennaio 2026 09:22

Pedullà fa il punto: "McKennie è un'idea della Fiorentina, ma la trattativa è tutta da sviluppare"

27 luglio 2024 11:58

Gazzetta: "Piace McKennie, la Juve chiede 13 milioni. Rispunta l'idea Rugani per la difesa"

26 luglio 2024 09:40

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