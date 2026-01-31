Corriere dello Sport: “Fiorentina su Rugani. Ipotesi prestito con obbligo di riscatto a fine stagione”

Il tempo stringe, e la Fiorentina deve assicurarsi un difensore per completare il reparto arretrato. Vanoli è stato chiaro dopo la gara di sabato scorso contro il Cagliari: «Senza Marí e Viti la società sa che serve un centrale». Insomma, non si scappa. E ieri sera la società viola ha imboccato una strada nuova chiedendo alla Juventus il prestito di Daniele Rugani. La formula dovrebbe prevedere l’obbligo di riscatto a fine stagione.

Una mossa necessaria dopo l’addio alle speranze di poter arrivare a Diogo Leite, entrato in orbita Lazio. Anche la pista Disasi (Chelsea) ha perso forza negli ultimi due giorni, da qui la decisione di aprire una trattativa con i bianconeri per il trentunenne difensore toscano. Lo scrive il Corriere dello Sport.