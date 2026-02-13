Nazione evidenzia: “Pongracic-Comuzzo? Ultima chiamata. Poi Rugani e Ranieri”

Chiudete quella porta, per favore. E a farlo non può essere – e sarebbe ingiusto chiederglielo – solo e soltanto De Gea. Quella porta, la porta viola, deve essere sigillata, diciamo pure sprangata, anche e soprattutto con il lavoro della difesa. Reparto, al contrario, sotto tiro per una vulnerabilità estrema (l’ultimo dato racconta di 13 gol subiti in 8 partite) che sta condizionando da matti il cammino della Fiorentina.

Primo, non prenderle. O almeno provare a farlo, il concetto con cui domani i viola si presentano a casa del frizzante e offensivo Como. E il rendimento della coppia Comuzzo-Pongracic che di perplessità se n’è portate dietro un bel po’, potrebbe affrontare la sfida di Como come una sorta di ultima chiamata.

I due centrali – incontestabili per impegno e volontà – di sicuro hanno commesso errori sui quali Vanoli deve aver lavorato con grande attenzione. Magari anche facendo leva su una pressione psicologica collegata a scelte alternative fattibili nell’immediato e soprattutto nel futuro a breve termine.

La sensazione è dunque che domani l’assetto dei centrali sarà quello delle ultime settimane, ovvero con Comuzzo e Pongracic in linea ma che allo stesso tempo un Ranieri ‘depurato’ dalle tensioni di qualche tempo fa e una inevitabile (e costruttiva) voglia di rivalsa potrebbe tornare a giocarsela nella coppia di mezzo che lavora davanti a De Gea.

Ranieri, dunque, ma non solo lui. Già, perchè sull’orizzonte dei viola a disposizione di Vanoli (magari dalla prossima di campionato, la sfida con il Pisa) stia per arrivare anche Rugani. Pezzo pregiato del reparto, al termine della sessione di mercato di gennaio, Rugani porterà alla Fiorentina una consistenza e forse anche una libertà di testa che al reparto arretrato viola saranno soltanto del bene.

Rugani andrà a così a giocarsi uno spazio fra i titolari proprio con chi vuoi per una stagione maledetta e impregnata da troppe paure, vuoi per un rendimento che ha bisogno dell’ossigeno di qualche responsabilità in meno, chi, insomma, rischia di non avere quel 100 per cento di condizione fisico-psicologica giusta per chiudere a chiave la porta della Fiorentina. Lo riporta La Nazione.