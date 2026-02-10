Nazione: “Rugani contro il Como? No. Nel mirino il Pisa. Verrà aggregato alla squadra nei prossimi giorni”

La sfida con i nerazzurri, peraltro, potrebbe essere il match giusto per rivedere in campo dopo due mesi di stop Daniele Rugani: il centrale, ultimo innesto del mercato invernale, fin da quando è arrivato sta svolgendo ogni giorno doppie sedute di allenamento e verrà aggregato alla squadra nei prossimi giorni.

Difficile, dunque, che per Como il classe ’94 possa essere a disposizione, mentre è molto più probabile che il tecnico possa puntare su di lui per lo scontro diretto col Pisa. A conferma di queste previsioni sono arrivate le parole del manager del difensore, Davide Torchia, a Radio FirenzeViola: «I medici della Juventus stimavano di farlo tornare a giocare a metà febbraio e i tempi sono rispettati. La Fiorentina ha scelto di non rischiare una ricaduta, quindi si va a un rientro dopo la partita di sabato. L’esclusione dalla lista Uefa? È stata una scelta ponderata per il recupero del calciatore».

Dopo 24 ore di libertà, intanto, oggi la squadra tornerà a lavorare al Viola Park: prevista una seduta doppia. E sarà da oggi, dunque, che Vanoli lancerà i primi segnali nella direzione della formazione che andra in campo sabato pomeriggio. Poi dopo la trasferta di Como, sarà di nuovo l’ora della Conference, con l’andata (in trasferta) del playoff. Lo scrive La Nazione.