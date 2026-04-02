Gazzetta rivela: “Rugani spinge per il riscatto: non solo salvezza, anche 5 presenze da almeno 45’”

Riflessioni in corso al Viola Park, fra ritorni in extremis e possibili rilanci. La questione riguarda prima di tutto la difesa dal momento che Pongracic si rivedrà al centro sportivo di Bagno a Ripoli soltanto domani, dopo gli impegni con la Nazionale croata dall’altra parte dell’Oceano per due amichevoli (contro Colombia e Brasile) negli Stati Uniti. Il difensore metterà piede al Rocco B. Commisso Viola Park per poche ore e poi sarà già il momento di salire su un treno in direzione Verona per la sfida di sabato.

Tempi strettissimi in cui Paolo Vanoli dovrà essere bravo a capire in poco tempo se Pongracic sia in grado di giocare titolare al fianco di Ranieri, vera unica certezza fra i centrali per la trasferta con l’Hellas. C’è però la valida alternativa di Rugani che ha voglia di rilanciarsi dopo Udine. Il difensore ex Juventus sta bene, appare in forma e pronto ad avere una nuova chance dopo l’intera gara giocata in Friuli al debutto, prima di essere messo da parte e avere a disposizione solo altri 9′ con la Cremonese.

Rugani ha scelto Firenze per questa stagione ma anche pensando alla prossima nella speranza di essere riscattato (con obbligo in caso di salvezza viola e 5 presenze da almeno 45’) e di iniziare un percorso in una città in cui sta bene e in cui vorrebbe proseguire. Tocca a lui rilanciarsi attraverso le prestazioni, ma gli serve un’occasione. Verona può essere quella giusta anche perché è out dalla lista Conference e a differenza dei compagni di reparto, non potrà essere schierato a Londra contro il Crystal Palace. Potrebbe essere un motivo in più per utilizzarlo in campionato. Lo riporta La Gazzetta dello Sport.