Gazzetta: “Rugani si allena due volte al giorno al Viola Park. Potrebbe essere convocato per il Como”

12 Febbraio

Aggiornamento: 12 Febbraio 2026

L'infortunio è superato ma resta da trovare la miglior condizione fisica

L’attesa per il rientro di Daniele Rugani cresce di pari passo con le difficoltà difensive della Fiorentina, soprattutto quando i gol subiti nascono da errori evitabili. Il difensore si è immerso subito nella realtà viola, studiando attraverso i video la manovra arretrata della squadra per capire come poter incidere positivamente una volta disponibile. Vive stabilmente al Viola Park e sostiene due allenamenti al giorno, concentrato sul recupero e sull’inserimento nei meccanismi del gruppo.

L’infortunio è ormai superato, ma resta da ritrovare la miglior condizione atletica e scongiurare ricadute. Il rientro potrebbe avvenire contro il Pisa il 23 febbraio, anche se non è esclusa una convocazione già per la sfida con il Como: negli ultimi giorni, pur lavorando a parte, le risposte fisiche sono state incoraggianti, anche nei cambi di direzione.

Per il club e per Vanoli, Rugani può rappresentare un elemento chiave nella corsa salvezza. L’obiettivo è garantire solidità, esperienza e aiutare i compagni a crescere, contribuendo alla risalita in classifica. Escluso dalla lista della Conference per concentrarsi solo sulla Serie A, può diventare un punto di riferimento del reparto, adattandosi sia accanto a Comuzzo sia a Pongracic e portando equilibrio all’intera difesa. Lo riporta La Gazzetta dello Sport.

