26 Febbraio 2026 · Ultimo aggiornamento: 10:46

Labaro viola: il mondo viola minuto per minuto
Nazione rivela: “Rugani si avvicina all’esordio con la Fiorentina: ieri ha giocato un’ora con la Primavera”

Rassegna Stampa

Nazione rivela: “Rugani si avvicina all’esordio con la Fiorentina: ieri ha giocato un’ora con la Primavera”

Redazione

26 Febbraio · 09:47

Aggiornamento: 26 Febbraio 2026 · 09:47

TAG:

FiorentinaRugani

Condividi:

di

Partitella in famiglia per far mettere minutaggio a Rugani

Nel frattempo, Rugani è sempre più vicino all’esordio: ieri il centrale ha giocato per un’ora con la Primavera all’interno di una partitella in famiglia andata in scena nel pomeriggio al Viola Park. Lo riporta La Nazione.

Lascia un commento

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.

Testata giornalistica | Autorizzazione Tribunale di Firenze n.6004 del 03/11/2015
Edimedia editore | Proprietario: Flavio Ognissanti | P. IVA: IT04217880717
CHI SIAMO

© Copyright 2020 - 2026 | Designed and developed by Kobold Studio