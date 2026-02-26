Nazione rivela: “Rugani si avvicina all’esordio con la Fiorentina: ieri ha giocato un’ora con la Primavera”

Nel frattempo, Rugani è sempre più vicino all’esordio: ieri il centrale ha giocato per un’ora con la Primavera all’interno di una partitella in famiglia andata in scena nel pomeriggio al Viola Park. Lo riporta La Nazione.
26 Febbraio · 09:47
Aggiornamento: 26 Febbraio 2026 · 09:47
TAG:FiorentinaRugani
