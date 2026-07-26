La Nazione: "Per Mastantuono dall’Argentina insistono a parlare del duello per il prestito tra i viola e il Fulham"

Non si placano le voci sull'interessamento della Fiorentina per Franco Mastantuono. Il club smentisce, ma dall'Argentina rincarano la dose.

Chiaro però che adesso il tecnico (ma anche tra i tifosi l’attesa è fremente) spinga per ottenere rinforzi nel reparto offensivo. Se la casella centravanti (Dovbyk, Pellegrino, Pinamonti...) dipende dalle eventuali uscite di Kean e Piccoli, sugli esterni non ci sono dubbi che gli interventi debbano essere pesanti. Paratici ha in piedi tante trattative.

Le conferme di ieri su Mastantuono sono state smorzate da una smentita ufficiosa della Fiorentina, anche se dall’Argentina insistono a indicare il duello per il prestito tra i viola e il Fulham. Decisione del Real e del giocatore che arriverà a breve. In piedi restano le idee Koleosho, Zhegrova, Lang e Bakayoko (oltre al ritorno di Solomon), per i quali serve tempo. Più in fretta si può fare per Cancellieri visti i discorsi in ponte con la Lazio.

Lo riporta stamattina in edicola La Nazione