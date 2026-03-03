Cor.Sport: Rugani sbaglia tutto; esordio shock contro Davis nella debacle viola ad Udine

Al debutto in maglia viola, e per questo Vanoli ha fatto ritorno alla difesa a tre per mettersi a specchio con l’Udinese e sfidarla in dieci duelli (e mal gliene incolse), l’ex Juventus è andato incontro alla peggior serata che si possa immaginare contro il peggior avversario possibile che risponde al nome di Davis. E il centravanti dei friulani, a sua volta al rientro dopo un mese di stop, scappava al centrale dei viola (16′ ripresa) andando a conquistarsi il rigore che poi trasformava con un sinistro angolato. Non era la finita la serata dei fantasmi per Rugani. A partita ormai finita (49′) un rilancio di testa di Miller scavalcava Ranieri e Buksa ne approfittava per vincere di forza il duello con il difensore di Vanoli e firmare il 3-0. E in tutto questo uno dice: ma la Fiorentina che lotta per salvarsi? Un tiro di Mandragora (27′ primo tempo) alto e….stop in una partita in cui tutti i calciatori viola hanno fatto male e qualcuno malissimo. Per la salvezza serve altro e ridirlo alla giornata numero 27 in archivio è un problema. Grosso, come riportato da il Corriere dello Sport.