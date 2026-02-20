Nazione: “Contro il Pisa in campo tutti i big. Rugani e Gud? Si respira ottimismo sulla convocazione”

Ma all’appello sono pronti a rispondere tutti. Compresi De Gea e Solomon, acciaccati nel corso della settimana. Il portiere sarà al suo posto nonostante il piccolo problema a un dito della mano, l’esterno israeliano si riprenderà una maglia da titolare in attacco dopo aver smaltito l’influenza. La formazione è pressoché fatta. Da Dodo a Pongracic e Parisi, Brescianini e Fagioli, fino a Kean. Torneranno tutti quelli che nel corso delle settimane si sono guadagnati lo status di titolarissimi. Il punto interrogativo, doppio, riguarda Gudmundsson e Rugani. Nelle scorse ore si respirava comunque ottimismo circa una loro convocazione. Lo scrive La Nazione.