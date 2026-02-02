2 Febbraio 2026 · Ultimo aggiornamento: 13:48

Rugani é arrivato a Firenze ieri sera, fra poco al Viola Park e in tarda mattinata le visite mediche

2 Febbraio · 10:48

Aggiornamento: 2 Febbraio 2026 · 10:54

Daniele Rugani è pronto a diventare un nuovo giocatore della Fiorentina. Il difensore è arrivato ieri sera a Firenze e nella giornata di oggi muoverà i primi passi ufficiali in viola. In mattinata è atteso al Viola Park, dove scatteranno le consuete fotografie di rito che precedono la firma sul contratto, mentre in tarda mattinata sosterrà le visite mediche.

L’operazione con il club di provenienza è stata definita sulla base di un prestito oneroso da 500 mila euro, con obbligo di riscatto fissato a 2 milioni di euro. Un accordo che conferma la volontà della Fiorentina di puntare con decisione sul centrale difensivo, destinato a rinforzare un reparto che ha bisogno di esperienza e solidità.

