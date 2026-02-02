2 Febbraio 2026 · Ultimo aggiornamento: 09:22

Nazione: "Rugani-Fiorentina? La formula ha sbloccato l'affare. Firmerà un contratto fino sl 2028"

Rassegna Stampa

2 Febbraio

I dirigenti viola hanno chiuso per il bianconero quando hanno capito che non c'era niente da fare per Dragusin

Arrivati alle battute finali del mercato invernale, la Fiorentina ha riempito la casella del difensore centrale che era rimasta vuota. Daniele Rugani arriva in prestito dalla Juventus con obbligo di riscatto in caso di salvezza. Formula nota e già ampiamente collaudata dai dirigenti della Fiorentina, ma che questa volta ha avuto il merito di sbloccare l’affare. Il prestito secco iniziale non convinceva in primis lo stesso difensore, che per lasciare la Juventus voleva avere la garanzia di andare in una squadra che gli garantisse una certa stabilità per le prossime due stagioni e mezzo.

E così è stato, al netto di una salvezza che anche lui dovrà contribuire a conquistare. Le cifre. Il prestito oneroso costerà alla Fiorentina 500.000 euro, mentre l’obbligo (nel caso in cui si dovesse verificare) sarà pari a 2 milioni di euro. Il difensore 31enne di Lucca firmerà un contratto fino al giugno del 2028. Una volta capito che per Dragusin non ci sarebbe stato niente da fare, Paratici e Goretti hanno deciso di chiudere per il centrale bianconero. Lo riporta La Nazione.

