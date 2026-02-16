16 Febbraio 2026 · Ultimo aggiornamento: 11:12

"Rugani, domani alle ore 14.30 la conferenza stampa di presentazione al Commisso Viola Park"

“Rugani, domani alle ore 14.30 la conferenza stampa di presentazione al Commisso Viola Park”

16 Febbraio · 11:12

Aggiornamento: 16 Febbraio 2026 · 11:12

Daniele Rugani è a Firenze da ormai due settimane, ma deve ancora debuttare con la maglia della Fiorentina. Il difensore sta recuperando dall’infortunio subito lo scorso 20 dicembre e tornerà presto in campo. Nel frattempo, domani sarà ufficialmente presentato come nuovo giocatore viola durante una conferenza stampa. A comunicarlo è la stessa società tramite un comunicato: “ACF Fiorentina informa che domani, martedì 17 febbraio, alle ore 14:30, presso il Wind3 Media Center del Rocco B. Commisso Viola Park, si terrà la conferenza stampa di presentazione di Daniele Rugani.”

