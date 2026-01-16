Valcareggi: “Fortini non va venduto, se partisse sarebbe un errore enorme della società”

A Lady Radio è intervenuto Furio Valcareggi per parlare della Fiorentina: “La squadra ora c’è e la salvezza non è più un miraggio come prima perché stiamo albeggiando, siamo tornati e sono più ottimista di quanto non lo ero fino a poco fa. Questo pareggio mi ha rinfrancato, potevamo vincere ma stiamo vedendo delle buone prestazioni che erano mancate nei primi mesi del campionato in cui tutti erano sotto la sufficienza.”

Sul Bologna: “Menomale che hanno vinto ieri perché era da tempo che non vincevano, quindi magari saranno più tranquilli. Sono una squadra offensiva che gioca molto bene, di conseguenza non sarà facile ma anche loro avranno i loro problemi trovando questa Fiorentina.”

Su Fortini: “Se viene venduto si fa un errore enorme come Kayode, quindi si farebbe il secondo. La Fiorentina lo deve rinnovare, chiaramente non deve essere nemmeno lui a pretendere tanto, gli dico di far vedere tanto in campo per poi cominciare a guadagnare. Lo accontenterei perché emergerà e avrà un futuro assicurato, ma anche lui deve capire che sta iniziando ora.”

Su Fabbian e Thorstvedt: “Sono due profili ottimi, giocano in due realtà di calcio dove i giocatori buoni ci sono sempre. Se venissero, sarebbero degli ottimi colpi, anche solo uno di loro.”

Su Rugani: “Non lo prenderei perché è un giocatore anziano, ha fatto 20 anni di Juve ed ha la pancia piena. Non lo vedo sveglio con il fuoco necessario per venire qua perché ha avuto tutto e non gli manca nulla. Lo vedo parecchio annoiato.”