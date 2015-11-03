Notizie Fortini Fiorentina

Gazzetta: "Il Bournemouth piomba su Fortini. Per 7-10 milioni la Fiorentina lo vende"
20 maggio 2026 10:37
Fortini via? Nazione: “I contatti con il Bournemouth sono già in corso. Novità nelle prossime settimane”
20 maggio 2026 08:56
Nazione: “Dodo e Fortini via senza il rinnovo. Paratici farà uno sforzo economico per trattenere il brasiliano?”
20 maggio 2026 08:51
Repubblica: “Dodô e Fortini destinati a partire, Pongracic e Ranieri pilastri della difesa viola"
13 maggio 2026 10:52
Fortini dilemma enorme. Nazione: “Può avere un ottimo mercato. Ma serve il rinnovo per evitare sorprese”
13 maggio 2026 08:48
Il Tirreno: "Dodò viene valutato 20 milioni, 15 Fortini. Gosens? Può tornare all'Atalanta"
07 maggio 2026 10:22
Pruzzo: "Gudmundsson alla Roma? Hanno preso Malen, non gli serve a niente uno come lui davanti"
04 maggio 2026 14:08
Repubblica: “Fortini obiettivo della Roma già a gennaio, a frenare è stata la valutazione"
04 maggio 2026 10:09
Gasperini stima moltissimo Fortini. Nazione: “L’allenatore della Roma tornerà a pressare i dirigenti”
01 maggio 2026 09:04
Nazione su Fortini: “Senza rinnovo la Fiorentina sarà costretta a venderlo. Piace a Gasperini”
30 aprile 2026 08:56
Nazione rivela: “Parisi sulla via del recupero così come Fortini. Da capire in settimana le condizioni”
28 aprile 2026 09:03
I tre acciaccati lavorano ancora a parte. Nazione: “Fortini resta il più vicino al rientro”
24 aprile 2026 09:55
Nazione: “Infortunio Parisi? Recupero vicino. Fortini può tornare tra i convocati con la Roma”
22 aprile 2026 09:31
Nazione: “Salvo novità dell’ultimo minuto, Kean, Parisi e Fortini out. Nel mirino il Sassuolo”
19 aprile 2026 08:42
Nazione: “Kean messo ko anche da un forte attacco febbrile. Con Parisi e Fortini possono tornare con il Sassuolo”
18 aprile 2026 10:14
Nazione: “Fortini il giocatore più vicino al rientro: a disposizione contro il Crystal Palace”
14 aprile 2026 09:05
Repubblica: “Solomon recuperato, Parisi e Fortini no. Kean resta in dubbio, rifinitura decisiva”
12 aprile 2026 09:15
Pedullà annuncia: "La Fiorentina farà l’ultima proposta per il rinnovo di Fortini. La Roma segue"
10 aprile 2026 23:48
Capitolo acciaccati. Nazione: “Fortini out. Solomon e Parisi? Non sono stati chiariti i tempi di recupero”
10 aprile 2026 08:51
Gazzetta: "Emergenza infortuni, Vanoli spera in qualche recupero last minute prima della partenza"
07 aprile 2026 10:19
Dodó, Solomon, Parisi, Mandragora e Fortini fuori dai convocati perché non hanno recuperato dagli infortuni
03 aprile 2026 19:11
Convocati Fiorentina: Emergenza per Vanoli, mancano Dodò, Fortini, Mandragora, Solomon e Parisi, c'è Kean
03 aprile 2026 19:03
Nazione: “Mandragora, Fortini e Dodò proveranno ad esserci con il Verona. Rolando il più vicino al rientro”
01 aprile 2026 08:48
Bucchioni: "Kean pensa più all'Italia ed è normale, non ci farei grande polemica per questa scelta"
31 marzo 2026 18:35
Flachi: “Non credo che Fortini farà parte della Fiorentina futura. Kean dopo la nazionale ci deve salavare”
31 marzo 2026 16:19
Gazzetta: “Rinnovi Dodò e Fortini? Tutto rimandato a fine stagione. Buoni i rapporti con Paratici”
28 marzo 2026 09:28
Nazione svela: “Nei prossimi giorni contatti tra la Fiorentina e gli agenti di Dodò e Fortini”
27 marzo 2026 09:51
Ceccarini: "Il Milan andrà dritto su Kean in estate, potrebbe offrire Ricci o Gimenez più un conguaglio"
23 marzo 2026 22:15
TMW: Il rinnovo di Fortini è in stand-by. Prima c'è da completare la missione salvezza
21 marzo 2026 15:47
Nazione: “Nuovo forfait per Fortini. Solomon tornerà dopo la sosta contro il Verona”
21 marzo 2026 09:27
Rifinitura Fiorentina: Gosens c'è e si allena con il gruppo. Recuperato anche Fortini
18 marzo 2026 11:59
Nazione: “Oggi subito al Viola Park, domani alle 10 la rifinitura. Da valutare le condizioni di Fortini”
17 marzo 2026 09:44
Convocati Fiorentina: Kean ce la fa in extremis e parte per Cremona, out Fortini per lombalgia
15 marzo 2026 16:59
Nazione: “Fortini è in dubbio, ha un problema fisico. Ieri ha fatto degli accertamenti”
15 marzo 2026 09:10
Fratini: “Per battere il Rakow bastano le seconde linee. Fazzini e Fortini hanno grandi qualità”
12 marzo 2026 15:21
Nazione sicura: “Maxi rotazione? No, mini. Piccoli, Parisi e Balbo dal 1’. Fortini a destra”
12 marzo 2026 09:06
Nicoletti duro: "Comuzzo è involuto, è un difensore imbarazzante adesso e non può giocare"
05 marzo 2026 14:22
Il grande bocciato di Udine è stato Fortini. Ha senso gestire così un classe 2006?
04 marzo 2026 11:19
Buso: "Rino Marchesi è stato un grande allenatore, stasera spero che la lezione di giovedì sia servita"
02 marzo 2026 12:48
Corriere Fiorentino: “Fortini al posto di Dodò, Gud a sinistra. Gosens in panca così come Rugani”
02 marzo 2026 08:58
Chi al posto di Dodò? Nazione: “Il dubbio più grande di Vanoli. Fortini o Comuzzo come terzino destro”
02 marzo 2026 08:53
Corriere Fiorentino svela: "Comuzzo e Fortini non convincono. Domani Kouadio dal 1'?"
01 marzo 2026 10:23
Nazione: “Contro l’Udinese, Fortini al posto di Dodò, Pongracic-Ranieri in difesa. Gud torna a sinistra”
01 marzo 2026 09:47
Probabile formazione: c'è il ritorno di Gudmundsson dal 1°, Fortini al posto di Dodo squalificato
28 febbraio 2026 18:36
Corriere dello Sport: "Dodò fuori, chance per Fortini. Rinnovo? Non filtra grande ottimismo"
28 febbraio 2026 10:10
Nazione: “Turnover micidiale in Conference. Piccoli, Fabbian e Fortini dal 1’”
17 febbraio 2026 09:30
Corriere dello Sport: "Rinnovo Fortini, non filtra grande ottimismo. Nelle prossime settimane se ne parlerà"
11 febbraio 2026 09:24
Corriere Fiorentino: "Rinnovo Fortini? Da ristabilire un rapporto sereno con l'agente. Missione non impossibile"
09 febbraio 2026 10:10
Corriere Fiorentino: "Paratici? Da risolvere anche i rinnovi. Con Fortini il ds dovrà fare il punto"
05 febbraio 2026 09:47
Morgia: "Fortini fondamentale per la Viola ma va fatto giocare, lo trattano come uno della Primavera"
04 febbraio 2026 16:16
Nazione: “Fortini sedotto e abbandonato dalla Roma. Ora si torna a parlare di rinnovo con la Fiorentina”
03 febbraio 2026 10:09
Nazione: “Fiorentina e Fortini in attesa di un’offerta della Roma. Aggiornamento in mattinata?”
02 febbraio 2026 09:16
Corriere Fiorentino: “Fortini in bilico, per questo la Fiorentina vuole chiudere per Zappa cautelandosi”
02 febbraio 2026 09:07
Pedullà: "La Roma ha alzato l'offerta per Fortini a 11 milioni più bonus ma prima deve uscire Tsimikas"
01 febbraio 2026 12:45
Corriere dello Sport: "Fortini verso la permanenza. Difficile che arrivi offerta della Roma da 20 milioni"
01 febbraio 2026 10:25
Nazione: “Fortini? Roma pronta all’offerta, oggi giornata decisiva. Sennò martedì si tratta il rinnovo”
01 febbraio 2026 09:56
Pedullà: "Nel pomeriggio primi contatti diretti tra Roma e Fiorentina per Nicolò Fortini"
30 gennaio 2026 23:35
Pedullà: "La Roma alzerà l'offerta per Fortini, Ranieri verso la permanenza. Kouame sta rifiutando tutto"
30 gennaio 2026 15:09
Nazione: “Fortini? La Fiorentina aspetta la nuova offerta della Roma. Ma permanenza più vicina"
30 gennaio 2026 09:30
Corriere dello Sport: "Fortini e Ranieri restano alla Fiorentina, si cercano acquirenti per Sabiri e Kouame"
30 gennaio 2026 09:12
Corriere dello Sport: "Fortini verso la permanenza alla Fiorentina. Nessuna offerta da 15-20 milioni"
29 gennaio 2026 09:26
Nazione: “Il West Ham piomba su Fortini, alla Fiorentina offerti Walker-Peters e Magassa”
29 gennaio 2026 08:58
Nazione: “La Roma pronta ad offrire per Fortini più di 10 milioni più bonus. Poi deciderà la Fiorentina”
29 gennaio 2026 08:56
Pedullà: "Roma accelera per Fortini, contatti intensificati con l’agente. Pronta nuova offerta, poi deciderà la Fiorentina"
28 gennaio 2026 17:33
Amoruso: "Fortini non ha azzeccato una prestazione da quando è aperto il mercato, prima era più voglioso"
28 gennaio 2026 16:20
Corriere Fiorentino: “Fortini in uscita? Il Napoli si iscrive alla lista degli estimatori”
28 gennaio 2026 09:18
Nazione svela: “Fortini? Attesa l’offensiva della Roma. Fiorentina su Walker-Peters del West Ham”
28 gennaio 2026 09:02
Nazione massacra Fortini: “4 in pagella, serata da incubo. Le voci di mercato non lo lasciano tranquillo”
28 gennaio 2026 08:49
Nazione: “Oggi Vanoli opta per il turnover massiccio, minimo 6 cambi. Ranieri e Fortini dal 1’”
27 gennaio 2026 09:59
Nazione: “La Roma ci riproverà per Fortini. Su di lui anche Juve e Napoli. Servono più di 15 milioni”
27 gennaio 2026 09:49
Repubblica svela: “Fortini? L’entourage si aspettava una chiamata della Fiorentina tempo fa”
27 gennaio 2026 09:44
La Gazzetta dello Sport scrive: "Il Napoli vuole Fortini a titolo definitivo, offerti 8 milioni"
26 gennaio 2026 22:20
Nazione: “La Roma prepara un nuovo assalto per Fortini. La Fiorentina chiede 15-20 milioni”
24 gennaio 2026 09:40
Bisoli su Fortini: "È un patrimonio della Fiorentina ma deve giocare. Gli consiglio di rimanere a Firenze"
23 gennaio 2026 18:50
Corriere dello Sport: "Fortini e Ranieri via? La Fiorentina non si farà prendere per il collo. Per il terzino servono 15-20 milioni"
23 gennaio 2026 10:03
Corriere Fiorentino punge la Fiorentina: “Dovrebbe aumentare la voglia di trattenere giovani italiani”
23 gennaio 2026 09:49
Bucciantini: "Fortini andava rinnovato subito, ora rischio beffa. Perderlo sarebbe un errore enorme per la Fiorentina"
22 gennaio 2026 22:22
Gazzetta rivela: "Fortini ha già fatto sapere alla Fiorentina che non rinnoverà"
22 gennaio 2026 10:55
Corriere dello Sport: "Fortini non è intenzionato a rinnovare. La Fiorentina chiede minimo 15-20 milioni"
22 gennaio 2026 09:55
Sportmediaset annuncia: "Pronto il rilancio della Roma per Fortini, offerta da 10 milioni più bonus"
21 gennaio 2026 11:31
Repubblica: “Fortini non ha ancora rinnovato ma la Fiorentina vuole trattenerlo. Ma occhio a maxi offerte”
21 gennaio 2026 10:27
Da Roma riportano: "Fortini difficilmente arriverà in giallorosso, si respira grande pessimismo a Trigoria"
20 gennaio 2026 13:58
Nazione: "La Fiorentina vuole 16 milioni per Fortini. Occhio a Juve e Napoli, sono sul giocatore"
20 gennaio 2026 10:07
TMW: "L'obiettivo della Roma è Fortini, offerti 8 milioni alla Fiorentina che ne chiede 15"
19 gennaio 2026 11:39
Nazione: “Roma in pressing su Fortini, la Fiorentina dovrà decidere. Ma 8 milioni non bastano”
19 gennaio 2026 09:09
Nazione: “Juve su Fortini, pronta a mettere sul piatto Rugani e Gatti per la Fiorentina”
19 gennaio 2026 09:08
Gazzetta: "La Roma ha offerto 8 milioni per Fortini. No della Fiorentina, la chiusura può arrivare a 12-13 milioni"
18 gennaio 2026 10:15
Fabrizio Romano: "Fortini, non c'è accordo sul rinnovo, addio probabile e Roma alla finestra"
16 gennaio 2026 23:00
Pedullà: "La Roma offre 8 milioni per Fortini, la Fiorentina chiede 16. Chiesto Fabbian, Italiano fa muro"
16 gennaio 2026 19:06
Valcareggi: "Fortini non va venduto, se partisse sarebbe un errore enorme della società"
16 gennaio 2026 13:50
Nazione: "La Roma ha offerto 10 milioni per Fortini, troppo pochi. No ad El Shaarawy e Bailey"
16 gennaio 2026 09:29
Nazione: "Juve pronta ad un'offerta per Fortini. La Fiorentina chiede 20 milioni"
16 gennaio 2026 09:27
Corriere dello Sport: "La Roma offre 15-18 milioni cash per Fortini. Piace a Gasp"
16 gennaio 2026 09:02
Gazzetta: "Fortini alla Juve? Più di un'idea. Rugani o Gatti alla Fiorentina"
16 gennaio 2026 08:56
Pedullà: "Fortini, nessun riscontro sul rinnovo. La Roma ha offerto 10 milioni alla Fiorentina"
16 gennaio 2026 00:02
Bucciantini: "Comuzzo va difeso, guardate Kayode, adesso lo vuole mezza Europa"
15 gennaio 2026 23:43
Ferrara: "Fortini? L'ingenuità è stata lasciarlo con quel contratto, i talenti vanno tenuti"
15 gennaio 2026 23:25
Sky Sport rivela: "Fortini non rinnoverà con la Fiorentina, la Roma è fortemente interessata"
15 gennaio 2026 16:56
Gazzetta: “La Fiorentina per Fortini chiede 20 milioni, troppi per la Roma. Virata su Seys”
15 gennaio 2026 09:26
Orlando: "Pioli è arrivato a Firenze spento ed indisponente, Pradé si è dimesso a causa sua"
14 gennaio 2026 13:25
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