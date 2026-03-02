Buso: “Rino Marchesi è stato un grande allenatore, stasera spero che la lezione di giovedì sia servita”

Renato Buso è intervenuto a Radio Firenze Viola, ricordando Rino Marchesi: “Era il mio allenatore, mi fece esordire titolare, oltre ad essere stato un grande allenatore era una grande persona, ho un ricordo stupendo, era una persona squisita con grandi valori, una persona di altri tempi”.

Cosa ti aspetti stasera: “Non ho paura dell’Udinese ho paura della Fiorentina, che Fiorentina troveremo quella del Bologna e del Como o quella dei polacchi e del Verona, spero che la lezione sia servita, spero di vedere una Fiorentina intraprendente.

Fortini, ha vissuto un momento difficile come lo ha vissuto la fiorentina, deve essere sereno e tranquillo e con la spensieratezza di un giocatore giovane. Fortini nasce come quinto, ha molta corsa e fisicità ma meno qualità tecnica ed è veloce nei primi passi a quinto sarebbe ideale, ma giocando a 4, lo vedo meglio come terzino che ala, deve crescere non basta più fare il compito”.