Pruzzo: "Gudmundsson alla Roma? Hanno preso Malen, non gli serve a niente uno come lui davanti"

L'ex attaccante ha parlato del talento viola islandese

A Lady Radio è intervenuto l'ex attaccante viola Roberto Pruzzo per parlare di Fiorentina: "Io penso che Vanoli sia al canto del cigno a Firenze. Se lo volevano confermare lo avrebbero fatto già. Ma in un mondo come quello del calcio ci si può aspettare di tutto”.

Su Fortini: " Se la Roma ritiene di rinforzarsi con lui lo faccia. Vogliono aumentare il livello sul mercato, ma dubito alzino il livello prendendo uno che non ha mai giocato quest'anno. In una stagione così è difficile giudicare, anche se ha sbagliato con due allenatori su due.

Su Gudmundsson: "falso nove? Contro il Sassuolo ha fatto il minimo sindacale. La Roma ha preso Malen a gennaio, non credo voglia rilanciare l'islandese. Mi sembra improbabile, ma mi fido di Gasperini. Anche lui a differenza di altri ha mercato".