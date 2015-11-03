Labaro Viola

Notizie Pruzzo Fiorentina

Pruzzo: "Gudmundsson alla Roma? Hanno preso Malen, non gli serve a niente uno come lui davanti"

04 maggio 2026 14:08

Pruzzo: “Piccoli sopravvalutato. Solomon giocatore di seconda fascia, aspetterei a riscattarlo. Ndour si salva”

20 aprile 2026 16:34

Pruzzo: “Kean assenza pesante per domani. Gudmundsson mi fa incaz***e per il suo atteggiamento “

08 aprile 2026 14:56

Pruzzo: “Attenta Fiorentina ci sono ancora molti punti a disposizione. Con dieci punti può stare tranquilla”

30 marzo 2026 14:51

Pruzzo: "Gudmundsson una vera delusione. Guardate Yildiz: se sei forte la posizione la trovi da solo”

16 marzo 2026 16:58

Pruzzo: "Anche non al top, Kean è meglio degli altri attaccanti Viola. A Cremona firmerei per un pari"

16 marzo 2026 16:20

Pruzzo: "Kean lo cederei subito, ha fatto bene solo un anno in carriera e ha poca voglia"

12 marzo 2026 13:59

Pruzzo: “Mi auguro si veda il divario tra Fiorentina e Pisa. Nella lotta salvezza temo il Lecce”

23 febbraio 2026 15:32

Pruzzo: "Vanoli? Non mi convince per niente. Ha dato poco alla squadra e questo è preoccupante”

02 febbraio 2026 16:02

Pruzzo su Piccoli: "Ha limiti importanti, è un buon attaccante ma non all'altezza della Fiorentina"

27 gennaio 2026 17:31

Pruzzo: “Le ultime prestazioni della Fiorentina sono da quinto-sesto posto. Fabbian? Ottimo acquisto”

19 gennaio 2026 15:08

Pruzzo difende Kean: “Non è svogliato, ne aveva sempre uno addosso. Cosa poteva fare di più?”

12 gennaio 2026 16:09

Pruzzo su Kean: "Quest'anno gioca per sé stesso, così è inutile per la squadra, deve cambiare la testa"

31 dicembre 2025 14:33

Pruzzo:"La vittoria con l'Udinese non risolve tutti i problemi ma rivitalizza Kean e Gudmundsson"

22 dicembre 2025 23:15

Pruzzo: “Vanoli deve dare di più, non è cambiato nulla in 4 partite. Dzeko? Basta appelli”

01 dicembre 2025 16:10

Pruzzo: "Dzeko deve pensare a fare il calciatore senza criticare i tifosi splendidi di Firenze"

28 novembre 2025 13:55

Pruzzo: "Se facevo io il centrocampo della Fiorentina, mentre giocavo a briscola, veniva molto meglio"

10 novembre 2025 14:22

Pruzzo: “Miglioramenti di Gudmundsson? Ma neanche per idea. Sembra un pulcino bagnato"

27 ottobre 2025 16:26

Pruzzo: “Gudmundsson rinvia sempre il definitivo salto di qualità. Sopreso dal rendimento della Fiorentina”

04 ottobre 2025 15:23

Pruzzo: "Pioli non deve essere esonerato, ma è l'ora che decida quale percorso intraprendere con la Fiorentina"

22 settembre 2025 14:45

Pruzzo: “Kean determinante mentre Fagioli deve cambiare marcia. Parisi non ha margini di crescita”

11 settembre 2025 16:50

Pruzzo: "La Fiorentina non ha la struttura per reggere il tridente, ci vuole più protezione"

21 agosto 2025 14:31

Pruzzo: “Fiorentina con Pioli ha investito più sull’allenatore che sui giocatori. Dzeko farà la differenza”

14 agosto 2025 20:11

Sentite Pruzzo: “Mandragora è difficile che si ripeta come anno scorso. Dzeko sarà importante”

04 agosto 2025 15:06

Pruzzo: "Il riscatto Gudmundsson è un grande colpo. Kean saluta? Con 52 milioni si trovano alternative"

25 giugno 2025 16:07

Pruzzo: "Il Genoa ha bisogno di soldi, credo che lo venderà all'estero in una settimana"

23 giugno 2025 18:33

Pruzzo: "La stagione viola non è un fallimento, solo deludente perché non siamo mai stati continui"

19 maggio 2025 13:39

Pruzzo: "Gudmundsson va confermato perché è uno che tranquillamente può segnare venti gol all'anno"

12 maggio 2025 13:56

Pruzzo non ha dubbi: "Palladino da confermare anche se non rientra nelle coppe e non vince la Conference"

14 aprile 2025 17:00

Pruzzo: "La Fiorentina deve evitare di giocare la Conference anche il prossimo anno, bisogna alzare l'asticella"

08 aprile 2025 13:37

Pruzzo: "A Firenze bella esperienza. Nuovo Pruzzo? Tanti meglio ma come me non c'è nessuno"

01 aprile 2025 09:12

Pruzzo: "Se qualcuno paga i 52 milioni della clausola di Kean, allora ce ne faremo una ragione"

31 marzo 2025 14:07

Pruzzo: "Comuzzo deve fare il titolare. Palladino, meno affidamento su chi andrà via l'anno prossimo"

26 marzo 2025 16:17

Pruzzo: "Non so se sia stato risolto il problema dell'identità, di sicuro Palladino ha trovato i suoi titolari"

19 marzo 2025 13:32

Pruzzo: "Palladino non deve minimizzare riguardo alla situazione attuale perché la stagione è quasi compromessa"

10 marzo 2025 18:36

Pruzzo: "Pradè ce l'ha con Palladino perché i giocatori più pagati non giocano o non rendono"

22 gennaio 2025 22:44

Pruzzo: "La Fiorentina farebbe un buon affare a prendere Cristante. Grande professionista"

13 gennaio 2025 15:00

Pruzzo sull'esultanza di Italiano: "Per fortuna ogni tanto qualcuno ha delle reazioni, fa parte del contesto"

16 dicembre 2024 14:26

Pruzzo: "Sostituire Gudmundsson ieri un'esagerazione, andavano tolti Beltran e Colpani"

16 dicembre 2024 13:14

Pruzzo: "Quarto posto alla portata, le avversarie non sono perfette. A gennaio non toccherei molto"

25 novembre 2024 13:45

Pruzzo: "Fiorentina in lotta per i primi 6 posti. Roma e Bologna le vedo fuori, occhio al ritorno del Milan"

11 novembre 2024 13:53

Pruzzo: "Palladino fa troppo turnover, qualcuno dei titolari deve sempre giocare"

06 novembre 2024 21:03

Pruzzo scherza: "La Fiorentina gioca male e vince, non è facile. Più facile a giocare bene e vincere"

04 novembre 2024 13:00

Pruzzo ai romanisti: "A Firenze si chiedono perchè la Roma abbiamo lasciato andare cosi Bove"

26 ottobre 2024 21:53

Pruzzo: "Se la situazione di Beltran non cambia, a gennaio deve cambiare aria per forza"

03 ottobre 2024 14:37

Pruzzo: "Colpani attualmente non è né carne né pesce, non si riesce a capire che ruolo abbia"

01 ottobre 2024 21:13

Pruzzo: "Le proprietà straniere non vogliono figure come Antognoni, fanno ombra"

13 settembre 2024 18:35

Pruzzo: "Kean ha tanto potenziale, ma uno come Retegui è più forte di lui"

12 settembre 2024 14:57

Pruzzo: "Assurdo fare la Conference per il terzo anno di fila, però se sei lì vuol dire che non puoi fare di meglio"

21 agosto 2024 18:04

Pruzzo sicuro: "Gonzalez non è incedibile, con 30 milioni trovi giocatori più forti di lui"

23 luglio 2024 18:54

Pruzzo annuncia: "La Roma vuole acquistare Kayode. La Fiorentina lo valuta 20 milioni di euro"

18 luglio 2024 17:31

Pruzzo su Kean: "È un rischio troppo grosso. Attaccante che non ha mai convinto. Serve una punta da 15-20 gol a stagione"

27 giugno 2024 15:29

Pruzzo: "Milik e Hummels per fare una grande Fiorentina, gli altri nomi che escono non sono di livello"

18 giugno 2024 18:36

Pruzzo: "La Fiorentina deve essere un punto d'arrivo per chiunque, non una scuola dove farsi le ossa per il futuro"

21 maggio 2024 22:40

Pruzzo attacca: "Stagione deludente, solo la vittoria della Conference la può salvare in qualche modo"

16 maggio 2024 18:15

Pruzzo contro Italiano: "È lui il primo responsabile della sconfitta contro il Milan. Fiorentina in grande confusione"

02 aprile 2024 15:45

Pruzzo: "Belotti? Buona prestazione. È stato preso per far gol, per ora ne ha fatto uno che non è servito"

12 marzo 2024 13:48

Pruzzo: "Belotti? Dubito che possa cambiare la storia della Fiorentina. Sfida di domani equilibrata"

13 febbraio 2024 14:19

Pruzzo: "Gudmundsson e Baldanzi? Il mercato ha dimostrato mancanza di volontà di far qualcosa di importante"

06 febbraio 2024 14:30

Sentite Pruzzo: "Fiorentina non avrebbe segnato alla Roma neanche giocando mezz'ora in undici contro nove"

12 dicembre 2023 14:20

Pruzzo: "Beltran alla Raspadori può funzionare. Prenderebbe il posto di un esterno che sta facendo poco"

21 novembre 2023 17:15

Pruzzo: "Quarta non sa marcare, Sottil e Brekalo mai decisivi e cosa penso delle punte"

24 ottobre 2023 17:00

Pruzzo consiglia: "Jovic titolare anche contro il Monza. Va recuperato, sembra staccato dalla realtà"

21 aprile 2023 15:06

Sentite Pruzzo: "Cabral sta facendo il suo, niente di eccezionale. In Serie A numeri risicati"

06 aprile 2023 15:45

Pruzzo: "Il Sivasspor è una squadra indecifrabile, in Europa non si deve mai sottovalutare nessuno"

07 marzo 2023 19:25

Pruzzo: "Ora fiducia a Cabral. Giusta puntare sulle Coppe, ma prima allungherei in campionato"

21 febbraio 2023 17:30

Pruzzo: "Sono arrivati giocatori che costano tanto e rendono poco. Jovic fuori da qualsiasi contesto"

16 gennaio 2023 19:01

Pruzzo: "Per 40 milioni lascerei andare Amrabat. Sono d'accordo con le parole di Pradè"

02 dicembre 2022 16:00

Pruzzo promuove Boga: "Può dare tanto. In prestito con diritto di riscatto è un'ottima soluzione"

25 novembre 2022 18:37

Pruzzo allontana il mercato: "Fossi la Fiorentina rimanderei tutto a giugno. Poi 2-3 giocatori decisivi"

25 novembre 2022 16:54

Pruzzo su Jovic: "Se pensa di essere di passaggio, faccia il suo dovere. Poi arrivederci e grazie"

11 novembre 2022 16:05

Pruzzo: "Odriozola andrà alla Juventus, Fiorentina ha cercato di riprenderlo perchè scontenta di Dodò"

08 novembre 2022 15:51

Pruzzo promuove Jovic: "Può essere protagonista in Serie A, se trova continuità uno dei migliori in Europa"

14 giugno 2022 19:36

Il messaggio di Pruzzo: "La Fiorentina faccia uno sforzo per Torreira. Lo deve ad Italiano"

27 maggio 2022 17:29

Pruzzo sicuro: "Duncan della Fiorentina sarebbe un titolare fisso nel centrocampo della Roma"

13 maggio 2022 19:24

Pruzzo: "Speriamo non siano gli arbitri a decidere chi andrà in Europa, stanno combinando disastri"

03 maggio 2022 13:52

Pruzzo attacca: "Allegri è riuscito nell'impresa difficile di intristire anche uno come Vlahovic"

02 maggio 2022 13:32

Pruzzo avverte Sottil: "Ha sprecato le sue chance. Deve riprendersi, ma scalare le gerarchie non semplice"

15 aprile 2022 16:04

Pruzzo boccia Piatek: "No al riscatto. È un acquisto controproducente, meglio un giovane"

29 marzo 2022 22:41

Pruzzo: "Sottil è una seconda punta. Manca metodista in mediana, Torreira è un trequartista"

11 marzo 2022 16:14

Pruzzo sicuro: "Con Piatek parti sempre in vantaggio di un gol. Certe cose ce l'hai o non ce l'hai "

11 marzo 2022 16:03

Pruzzo: "Biraghi ha dimostrato di essere un buon capitano. Merita i complimenti e la Nazionale"

17 febbraio 2022 21:21

Pruzzo: "Borja Mayoral non viene a Firenze a fare il tappabuchi, accetta solo se c'è completa fiducia"

16 novembre 2021 13:39

Pruzzo: "Vlahovic? Nessun contraccolpo nello spogliatoio. Basta innamorarsi dei giocatori"

07 ottobre 2021 18:31

Pruzzo: "Vlahovic? Ormai non rinnova più nessuno. Adesso servono due attaccanti"

05 ottobre 2021 22:33

Pruzzo rivela: "Fonseca vicino a diventare il nuovo allenatore della Fiorentina, piace tanto"

11 maggio 2021 22:12

Pruzzo: "Vlahovic è cresciuto molto. La Fiorentina deve fare una squadra forte con lui"

15 aprile 2021 22:00

Pruzzo: "Prandelli tradito dai giocatori: non c'è mai stato un segnale di reazione da parte della squadra"

23 novembre 2020 23:30

Pruzzo: "Alla Fiorentina servirebbe Milik. Vlahovic ha bisogno di continuità. Cutrone..."

25 luglio 2020 17:51

Pruzzo: "A Firenze sono arrabbiatissimi con l'arbitro ed hanno ragione. La Lazio doveva rimanere in 9"

29 giugno 2020 13:43

Pruzzo: "Belotti lo vedrei bene alla Fiorentina. Ha il carattere giusto, si guadagna sempre la pagnotta"

16 maggio 2020 12:31

Pruzzo: "Chiesa sarebbe la carta per far saltare il banco domani. Boa e Vlahovic.."

18 dicembre 2019 13:59

Pruzzo: "Commisso acquistò i viola per amore, non capisco perchè Dan Friedkin non può prendere la Roma"

21 novembre 2019 17:00

Pruzzo su Florenzi: "La Roma cerca già il sostituto. Fossi in lui me ne andrei, non all'Inter.."

14 novembre 2019 13:33

Vergogna Roma, Pruzzo e Conti fanno il dito medio allo stemma del Liverpool

24 aprile 2018 11:00

Pruzzo: "Il rigore per la Fiorentina c'era, il Var non sbaglia mai"

27 novembre 2017 12:39

Pruzzo: "I tifosi viola contestano i Della Valle, ma dove sono i sostituti? A Firenze come a Genova..."

14 ottobre 2017 13:34

Pruzzo bacchetta Bernardeschi: "Quando vieni pagato quei soldi hai l'obbligo di fare la differenza"

13 settembre 2017 12:26

Pruzzo: "Pioli è la vittima di tutto questo, non si aspettava un tale stravolgimento della rosa..."

05 luglio 2017 14:27

Pruzzo: "Bernardeschi alla Juve? No, non è pronto. Deve migliorare ancora tanto..."

26 giugno 2017 12:28

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