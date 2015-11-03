Notizie Pruzzo Fiorentina

Pruzzo: "Gudmundsson alla Roma? Hanno preso Malen, non gli serve a niente uno come lui davanti"
04 maggio 2026 14:08
Pruzzo: “Piccoli sopravvalutato. Solomon giocatore di seconda fascia, aspetterei a riscattarlo. Ndour si salva”
20 aprile 2026 16:34
Pruzzo: “Kean assenza pesante per domani. Gudmundsson mi fa incaz***e per il suo atteggiamento “
08 aprile 2026 14:56
Pruzzo: “Attenta Fiorentina ci sono ancora molti punti a disposizione. Con dieci punti può stare tranquilla”
30 marzo 2026 14:51
Pruzzo: "Gudmundsson una vera delusione. Guardate Yildiz: se sei forte la posizione la trovi da solo”
16 marzo 2026 16:58
Pruzzo: "Anche non al top, Kean è meglio degli altri attaccanti Viola. A Cremona firmerei per un pari"
16 marzo 2026 16:20
Pruzzo: "Kean lo cederei subito, ha fatto bene solo un anno in carriera e ha poca voglia"
12 marzo 2026 13:59
Pruzzo: “Mi auguro si veda il divario tra Fiorentina e Pisa. Nella lotta salvezza temo il Lecce”
23 febbraio 2026 15:32
Pruzzo: "Vanoli? Non mi convince per niente. Ha dato poco alla squadra e questo è preoccupante”
02 febbraio 2026 16:02
Pruzzo su Piccoli: "Ha limiti importanti, è un buon attaccante ma non all'altezza della Fiorentina"
27 gennaio 2026 17:31
Pruzzo: “Le ultime prestazioni della Fiorentina sono da quinto-sesto posto. Fabbian? Ottimo acquisto”
19 gennaio 2026 15:08
Pruzzo difende Kean: “Non è svogliato, ne aveva sempre uno addosso. Cosa poteva fare di più?”
12 gennaio 2026 16:09
Pruzzo su Kean: "Quest'anno gioca per sé stesso, così è inutile per la squadra, deve cambiare la testa"
31 dicembre 2025 14:33
Pruzzo:"La vittoria con l'Udinese non risolve tutti i problemi ma rivitalizza Kean e Gudmundsson"
22 dicembre 2025 23:15
Pruzzo: “Vanoli deve dare di più, non è cambiato nulla in 4 partite. Dzeko? Basta appelli”
01 dicembre 2025 16:10
Pruzzo: "Dzeko deve pensare a fare il calciatore senza criticare i tifosi splendidi di Firenze"
28 novembre 2025 13:55
Pruzzo: "Se facevo io il centrocampo della Fiorentina, mentre giocavo a briscola, veniva molto meglio"
10 novembre 2025 14:22
Pruzzo: “Miglioramenti di Gudmundsson? Ma neanche per idea. Sembra un pulcino bagnato"
27 ottobre 2025 16:26
Pruzzo: “Gudmundsson rinvia sempre il definitivo salto di qualità. Sopreso dal rendimento della Fiorentina”
04 ottobre 2025 15:23
Pruzzo: "Pioli non deve essere esonerato, ma è l'ora che decida quale percorso intraprendere con la Fiorentina"
22 settembre 2025 14:45
Pruzzo: “Kean determinante mentre Fagioli deve cambiare marcia. Parisi non ha margini di crescita”
11 settembre 2025 16:50
Pruzzo: "La Fiorentina non ha la struttura per reggere il tridente, ci vuole più protezione"
21 agosto 2025 14:31
Pruzzo: “Fiorentina con Pioli ha investito più sull’allenatore che sui giocatori. Dzeko farà la differenza”
14 agosto 2025 20:11
Sentite Pruzzo: “Mandragora è difficile che si ripeta come anno scorso. Dzeko sarà importante”
04 agosto 2025 15:06
Pruzzo: "Il riscatto Gudmundsson è un grande colpo. Kean saluta? Con 52 milioni si trovano alternative"
25 giugno 2025 16:07
Pruzzo: "Il Genoa ha bisogno di soldi, credo che lo venderà all'estero in una settimana"
23 giugno 2025 18:33
Pruzzo: "La stagione viola non è un fallimento, solo deludente perché non siamo mai stati continui"
19 maggio 2025 13:39
Pruzzo: "Gudmundsson va confermato perché è uno che tranquillamente può segnare venti gol all'anno"
12 maggio 2025 13:56
Pruzzo non ha dubbi: "Palladino da confermare anche se non rientra nelle coppe e non vince la Conference"
14 aprile 2025 17:00
Pruzzo: "La Fiorentina deve evitare di giocare la Conference anche il prossimo anno, bisogna alzare l'asticella"
08 aprile 2025 13:37
Pruzzo: "A Firenze bella esperienza. Nuovo Pruzzo? Tanti meglio ma come me non c'è nessuno"
01 aprile 2025 09:12
Pruzzo: "Se qualcuno paga i 52 milioni della clausola di Kean, allora ce ne faremo una ragione"
31 marzo 2025 14:07
Pruzzo: "Comuzzo deve fare il titolare. Palladino, meno affidamento su chi andrà via l'anno prossimo"
26 marzo 2025 16:17
Pruzzo: "Non so se sia stato risolto il problema dell'identità, di sicuro Palladino ha trovato i suoi titolari"
19 marzo 2025 13:32
Pruzzo: "Palladino non deve minimizzare riguardo alla situazione attuale perché la stagione è quasi compromessa"
10 marzo 2025 18:36
Pruzzo: "Pradè ce l'ha con Palladino perché i giocatori più pagati non giocano o non rendono"
22 gennaio 2025 22:44
Pruzzo: "La Fiorentina farebbe un buon affare a prendere Cristante. Grande professionista"
13 gennaio 2025 15:00
Pruzzo sull'esultanza di Italiano: "Per fortuna ogni tanto qualcuno ha delle reazioni, fa parte del contesto"
16 dicembre 2024 14:26
Pruzzo: "Sostituire Gudmundsson ieri un'esagerazione, andavano tolti Beltran e Colpani"
16 dicembre 2024 13:14
Pruzzo: "Quarto posto alla portata, le avversarie non sono perfette. A gennaio non toccherei molto"
25 novembre 2024 13:45
Pruzzo: "Fiorentina in lotta per i primi 6 posti. Roma e Bologna le vedo fuori, occhio al ritorno del Milan"
11 novembre 2024 13:53
Pruzzo: "Palladino fa troppo turnover, qualcuno dei titolari deve sempre giocare"
06 novembre 2024 21:03
Pruzzo scherza: "La Fiorentina gioca male e vince, non è facile. Più facile a giocare bene e vincere"
04 novembre 2024 13:00
Pruzzo ai romanisti: "A Firenze si chiedono perchè la Roma abbiamo lasciato andare cosi Bove"
26 ottobre 2024 21:53
Pruzzo: "Se la situazione di Beltran non cambia, a gennaio deve cambiare aria per forza"
03 ottobre 2024 14:37
Pruzzo: "Colpani attualmente non è né carne né pesce, non si riesce a capire che ruolo abbia"
01 ottobre 2024 21:13
Pruzzo: "Le proprietà straniere non vogliono figure come Antognoni, fanno ombra"
13 settembre 2024 18:35
Pruzzo: "Kean ha tanto potenziale, ma uno come Retegui è più forte di lui"
12 settembre 2024 14:57
Pruzzo: "Assurdo fare la Conference per il terzo anno di fila, però se sei lì vuol dire che non puoi fare di meglio"
21 agosto 2024 18:04
Pruzzo sicuro: "Gonzalez non è incedibile, con 30 milioni trovi giocatori più forti di lui"
23 luglio 2024 18:54
Pruzzo annuncia: "La Roma vuole acquistare Kayode. La Fiorentina lo valuta 20 milioni di euro"
18 luglio 2024 17:31
Pruzzo su Kean: "È un rischio troppo grosso. Attaccante che non ha mai convinto. Serve una punta da 15-20 gol a stagione"
27 giugno 2024 15:29
Pruzzo: "Milik e Hummels per fare una grande Fiorentina, gli altri nomi che escono non sono di livello"
18 giugno 2024 18:36
Pruzzo: "La Fiorentina deve essere un punto d'arrivo per chiunque, non una scuola dove farsi le ossa per il futuro"
21 maggio 2024 22:40
Pruzzo attacca: "Stagione deludente, solo la vittoria della Conference la può salvare in qualche modo"
16 maggio 2024 18:15
Pruzzo contro Italiano: "È lui il primo responsabile della sconfitta contro il Milan. Fiorentina in grande confusione"
02 aprile 2024 15:45
Pruzzo: "Belotti? Buona prestazione. È stato preso per far gol, per ora ne ha fatto uno che non è servito"
12 marzo 2024 13:48
Pruzzo: "Belotti? Dubito che possa cambiare la storia della Fiorentina. Sfida di domani equilibrata"
13 febbraio 2024 14:19
Pruzzo: "Gudmundsson e Baldanzi? Il mercato ha dimostrato mancanza di volontà di far qualcosa di importante"
06 febbraio 2024 14:30
Sentite Pruzzo: "Fiorentina non avrebbe segnato alla Roma neanche giocando mezz'ora in undici contro nove"
12 dicembre 2023 14:20
Pruzzo: "Beltran alla Raspadori può funzionare. Prenderebbe il posto di un esterno che sta facendo poco"
21 novembre 2023 17:15
Pruzzo: "Quarta non sa marcare, Sottil e Brekalo mai decisivi e cosa penso delle punte"
24 ottobre 2023 17:00
Pruzzo consiglia: "Jovic titolare anche contro il Monza. Va recuperato, sembra staccato dalla realtà"
21 aprile 2023 15:06
Sentite Pruzzo: "Cabral sta facendo il suo, niente di eccezionale. In Serie A numeri risicati"
06 aprile 2023 15:45
Pruzzo: "Il Sivasspor è una squadra indecifrabile, in Europa non si deve mai sottovalutare nessuno"
07 marzo 2023 19:25
Pruzzo: "Ora fiducia a Cabral. Giusta puntare sulle Coppe, ma prima allungherei in campionato"
21 febbraio 2023 17:30
Pruzzo: "Sono arrivati giocatori che costano tanto e rendono poco. Jovic fuori da qualsiasi contesto"
16 gennaio 2023 19:01
Pruzzo: "Per 40 milioni lascerei andare Amrabat. Sono d'accordo con le parole di Pradè"
02 dicembre 2022 16:00
Pruzzo promuove Boga: "Può dare tanto. In prestito con diritto di riscatto è un'ottima soluzione"
25 novembre 2022 18:37
Pruzzo allontana il mercato: "Fossi la Fiorentina rimanderei tutto a giugno. Poi 2-3 giocatori decisivi"
25 novembre 2022 16:54
Pruzzo su Jovic: "Se pensa di essere di passaggio, faccia il suo dovere. Poi arrivederci e grazie"
11 novembre 2022 16:05
Pruzzo: "Odriozola andrà alla Juventus, Fiorentina ha cercato di riprenderlo perchè scontenta di Dodò"
08 novembre 2022 15:51
Pruzzo promuove Jovic: "Può essere protagonista in Serie A, se trova continuità uno dei migliori in Europa"
14 giugno 2022 19:36
Il messaggio di Pruzzo: "La Fiorentina faccia uno sforzo per Torreira. Lo deve ad Italiano"
27 maggio 2022 17:29
Pruzzo sicuro: "Duncan della Fiorentina sarebbe un titolare fisso nel centrocampo della Roma"
13 maggio 2022 19:24
Pruzzo: "Speriamo non siano gli arbitri a decidere chi andrà in Europa, stanno combinando disastri"
03 maggio 2022 13:52
Pruzzo attacca: "Allegri è riuscito nell'impresa difficile di intristire anche uno come Vlahovic"
02 maggio 2022 13:32
Pruzzo avverte Sottil: "Ha sprecato le sue chance. Deve riprendersi, ma scalare le gerarchie non semplice"
15 aprile 2022 16:04
Pruzzo boccia Piatek: "No al riscatto. È un acquisto controproducente, meglio un giovane"
29 marzo 2022 22:41
Pruzzo: "Sottil è una seconda punta. Manca metodista in mediana, Torreira è un trequartista"
11 marzo 2022 16:14
Pruzzo sicuro: "Con Piatek parti sempre in vantaggio di un gol. Certe cose ce l'hai o non ce l'hai "
11 marzo 2022 16:03
Pruzzo: "Biraghi ha dimostrato di essere un buon capitano. Merita i complimenti e la Nazionale"
17 febbraio 2022 21:21
Pruzzo: "Borja Mayoral non viene a Firenze a fare il tappabuchi, accetta solo se c'è completa fiducia"
16 novembre 2021 13:39
Pruzzo: "Vlahovic? Nessun contraccolpo nello spogliatoio. Basta innamorarsi dei giocatori"
07 ottobre 2021 18:31
Pruzzo: "Vlahovic? Ormai non rinnova più nessuno. Adesso servono due attaccanti"
05 ottobre 2021 22:33
Pruzzo rivela: "Fonseca vicino a diventare il nuovo allenatore della Fiorentina, piace tanto"
11 maggio 2021 22:12
Pruzzo: "Vlahovic è cresciuto molto. La Fiorentina deve fare una squadra forte con lui"
15 aprile 2021 22:00
Pruzzo: "Prandelli tradito dai giocatori: non c'è mai stato un segnale di reazione da parte della squadra"
23 novembre 2020 23:30
Pruzzo: "Alla Fiorentina servirebbe Milik. Vlahovic ha bisogno di continuità. Cutrone..."
25 luglio 2020 17:51
Pruzzo: "A Firenze sono arrabbiatissimi con l'arbitro ed hanno ragione. La Lazio doveva rimanere in 9"
29 giugno 2020 13:43
Pruzzo: "Belotti lo vedrei bene alla Fiorentina. Ha il carattere giusto, si guadagna sempre la pagnotta"
16 maggio 2020 12:31
Pruzzo: "Chiesa sarebbe la carta per far saltare il banco domani. Boa e Vlahovic.."
18 dicembre 2019 13:59
Pruzzo: "Commisso acquistò i viola per amore, non capisco perchè Dan Friedkin non può prendere la Roma"
21 novembre 2019 17:00
Pruzzo su Florenzi: "La Roma cerca già il sostituto. Fossi in lui me ne andrei, non all'Inter.."
14 novembre 2019 13:33
Vergogna Roma, Pruzzo e Conti fanno il dito medio allo stemma del Liverpool
24 aprile 2018 11:00
Pruzzo: "Il rigore per la Fiorentina c'era, il Var non sbaglia mai"
27 novembre 2017 12:39
Pruzzo: "I tifosi viola contestano i Della Valle, ma dove sono i sostituti? A Firenze come a Genova..."
14 ottobre 2017 13:34
Pruzzo bacchetta Bernardeschi: "Quando vieni pagato quei soldi hai l'obbligo di fare la differenza"
13 settembre 2017 12:26
Pruzzo: "Pioli è la vittima di tutto questo, non si aspettava un tale stravolgimento della rosa..."
05 luglio 2017 14:27
Pruzzo: "Bernardeschi alla Juve? No, non è pronto. Deve migliorare ancora tanto..."
26 giugno 2017 12:28
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