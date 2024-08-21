Pruzzo: "Assurdo fare la Conference per il terzo anno di fila, però se sei lì vuol dire che non puoi fare di meglio"

L'ex attaccante di Fiorentina e Roma ha commentato la vigilia del nuovo esordio europeo dei viola domani contro gli ungheresi

A Lady Radio è intervenuto l'ex attaccante viola Roberto Pruzzo che ha parlato della partita di domani sera valida per i preliminari di Conference League: "Assurdo fare di nuovo questa coppa per il terzo anno di fila, però, se ci sei vuol dire che più di questo non potevi fare, è la tua dimensione. Adesso ci sei e va onorata con rispetto, ma comunque rimane un torneo di basso livello che ti toglie tanto soprattutto per le trasferte e non ti dà lo stesso."

Su Beltrán: "Non ho capito ancora che giocatore sia, hanno fatto un grande investimento su di lui però non ha fatto vedere chissà cosa. Mi auguro che quest'anno capiremo di più cosa sia e che abbia più spazio ma con Gudmundsson dubito".

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