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Notizie Conference Fiorentina

La Nazione scrive: "La Fiorentina ripartirà a Ferragosto, protagonista dei trentaduesimi di Coppa Italia"

03 maggio 2026 14:24

Fiorentina, continua l’esame inglese : contro il Crystal Palace per confermare la tradizione europea

07 aprile 2026 15:16

Nazione: "Giovedì in porta De Gea, si punta al rientro di Solomon. Kean sta bene e può partire dall'inizio".

07 aprile 2026 10:14

Vanoli conferma la difesa a 4 e non snatura la Fiorentina: tre punti pesanti che profumano di salvezza

05 aprile 2026 19:05

Bucciantini: "La fascia con Dodo e Parisi è un fattore per la Fiorentina: hanno resistenza e velocità"

19 marzo 2026 21:25

Fiorentina ai quarti di Conference! Pongracic segna il gol del 2-1, la Viola la ribalta

19 marzo 2026 20:43

Orlando: “La Conference adesso un obiettivo concreto. Grande passo in avanti per la salvezza dopo la vittoria a Cremona”

17 marzo 2026 15:55

Nazione: “Rotazione moderata in Conference. 400 i tifosi della Fiorentina che andranno in Polonia”

17 marzo 2026 09:37

Adani: "La Conference viene dopo, ora l'obiettivo è uscire dai bassifondi della classifica"

13 marzo 2026 14:27

Nazione sicura: “La Fiorentina formato Conference vince e mette metà timbro sui quarti”

13 marzo 2026 09:06

Nazione: “Vittoria non scontata in Conference, regala autostima. Gol subito? Solita disattenzione difensiva”

13 marzo 2026 09:04

Vanoli: "Firmerei per salvarmi all'ultima giornata e fare la finale. Contento per le lacrime di Braschi e per la reazione".

13 marzo 2026 00:24

Parisi: "Il destino è nelle nostre mani, siamo la Fiorentina: adesso siamo consapevoli della situazione"

12 marzo 2026 23:21

Mandragora: "La Conference ci ha dato tanto negli anni scorsi, vorrei regalarla a Firenze"

12 marzo 2026 23:14

La Fiorentina ribalta il Rakow, vince 2-1 al Franchi. Glaciale Gudmundsson dal dischetto al 93'

12 marzo 2026 22:55

Zazzaroni netto: "La Fiorentina snobberà la Conference per salvarsi, resteremo solo con una squadra in Europa"

12 marzo 2026 13:35

Masini: “Se la Fiorentina andasse in B retrocederebbe tutta Firenze. In Conference Vanoli farà tanto turnover”

11 marzo 2026 16:37

Gazzetta: “La missione della Fiorentina è chiara: onorare la Conference. Contro il Rakow chi ha meno spazio”

11 marzo 2026 09:48

Bucchioni: "Kean pensa alla Nazionale, la sua priorità è andare al Mondiale e non la Fiorentina"

10 marzo 2026 13:59

Christensen prende il posto di Lezzerini in lista UEFA. Probabile rotazione in porta per Vanoli.

08 marzo 2026 22:26

Stovini: "La gara con lo Jagellonia un incidente ininfluente, la Conference può dare soddisfazioni"

01 marzo 2026 22:13

Graziani duro: "Gudmundsson non è né carne né pesce, non è più quello di Genova"

01 marzo 2026 14:17

Nazione: “Con l’Udinese la Fiorentina deve riscattare la pessima figura in Conference. E aggiungere punti”

01 marzo 2026 09:49

Nazione sulla Conference: “Cammino non proibitivo, ma resta legato a doppio filo a quello della Serie A”

28 febbraio 2026 10:00

Valcareggi: "De Gea sta finendo i bonus, ha preso un gol che non esiste prendere in quel momento"

27 febbraio 2026 13:28

Cecchi: "Stasera è tornata la vecchia Fiorentina, abbiamo trasformato lo Jagellonia nel Real Madrid"

26 febbraio 2026 22:44

Giorgetti: "Grande messaggio d'allarme stasera, l'effetto Paratici non ha funzionato sulla squadra"

26 febbraio 2026 22:30

Vanoli: "L'approccio in campo internazionale è fondamentale, questa è una piccola lezione. Solomon problema al flessore"

26 febbraio 2026 22:20

De Grandis: "La Fiorentina è scesa in campo pensando fosse una formalità, De Gea ha fatto una paperona"

26 febbraio 2026 22:07

Nazione: “Conference? Obiettivo chiaro e ben saldo nella testa del gruppo. Ma un passo alla volta”

26 febbraio 2026 09:35

Gazzetta sicura: “La Conference non è la Champions ma sarebbe un peccato lasciarla”

26 febbraio 2026 09:31

Sentite Criscitiello: "Della Conference non interessa niente a nessuno, è una coppa che non è considerata"

25 febbraio 2026 14:28

Nazione: “Ottavi di Conference? Il passaggio porterebbe 800mila euro. Più 7,7 milioni già ottenuti”

25 febbraio 2026 08:21

Ferrara: "E' cominciata in anticipo la primavera della Fiorentina. Difesa titolare? Non Comuzzo, ma Ranieri-Pongracic".

20 febbraio 2026 19:20

Bucchioni: "La Fiorentina era al buio e bendata, ora si è aperta la luce. L'arrivo di Paratici ha cambiato tutto".

20 febbraio 2026 18:45

Siemieniec: "Complimenti alla Fiorentina, grande maturità. Sembrava un pugile che ti mette ko".

20 febbraio 2026 00:36

Marianella: "La Fiorentina è tornata squadra, oggi lo ha dimostrato. Fazzini un patrimonio calcistico"

20 febbraio 2026 00:11

Bergomi: "La Fiorentina ha vinto con grande merito. Complimenti ai ragazzi, si sono calati nella giusta mentalità".

19 febbraio 2026 23:24

"La Fiorentina sembra favorita, ma noi non avremo difficoltà a farle dei gol perché la loro difesa non funziona"

19 febbraio 2026 13:31

Repubblica: "Ad inizio stagione Conference vero obiettivo. Ora è un fastidioso passatempo"

19 febbraio 2026 10:31

Corriere dello Sport: "Fiorentina con il 4-1-4-1. Oggi chance per Fabbian, Fazzini e Piccoli"

19 febbraio 2026 10:12

Corriere Fiorentino: “Playoff di Conference? Guai a chiamarlo fastidio ma arriva nel peggior momento”

19 febbraio 2026 09:55

Minotti spiega lo Jagellonia: "Attacco pericoloso ma difesa debole, non sarà facile per la Fiorentina"

18 febbraio 2026 22:47

Flachi: "Segnali positivi da Como a livello di gruppo. In Conference tutti devono farsi trovare pronti"

18 febbraio 2026 19:51

Amoruso: "La Fiorentina aveva paura di vincere le partite. Domani Fabbian farà bene in Conference"

18 febbraio 2026 19:41

Grandi ex della finale del ‘90 votano sì: “La Fiorentina non deve mollare la Conference”

18 febbraio 2026 08:53

Corriere Fiorentino non ha dubbi: “Conta salvarsi. Conference fastidio? No, ma un impegno da gestire”

18 febbraio 2026 08:50

Neanche il freddo ferma la passione viola: sono circa 300 i tifosi della Fiorentina in Polonia

17 febbraio 2026 20:15

Corriere Fiorentino: “Priorità Serie A ma la Conference non può essere un fastidio, Vanoli lo ribadirà”

17 febbraio 2026 09:35

Nazione: “Vietato snobbare la Conference. Salvandosi il prima possibile, la Fiorentina può mirare alla finale”

17 febbraio 2026 09:29

Nazione: “Conference? Se la Fiorentina si qualifica tornerà in campo per gli ottavi il 12 e 19 marzo”

17 febbraio 2026 09:23

Galli duro: "Parisi va squalificato per 3 giornate con 50mila euro di multa, è una cosa inaccettabile da vedere"

16 febbraio 2026 14:19

Corriere dello Sport: "La priorità di Vanoli resta la Serie A. Turnover Fiorentina in Conference"

16 febbraio 2026 09:25

Nazione: “Conference, che si fa? Tanti big a riposo, forse a Firenze. Obiettivo tenere aperta la qualificazione”

16 febbraio 2026 08:45

Fiorentina, lo scenario europeo: Strasburgo possibile avversaria agli ottavi, Crystal Palace ai quarti

16 gennaio 2026 14:32

Nazione: “Per la Fiorentina playoff matematici con un pari. Per gli ottavi è necessario vincere”

18 dicembre 2025 09:40

Cecchi: "Bella reazione stasera. Domenica deve esserci questo fuoco. Col Verona o inferno o speranza"

11 dicembre 2025 22:51

Kostiuk: “Abbiamo studiato la Fiorentina. Il cambio modulo di Vanoli ci ha impedito di creare, lo riconosco”

11 dicembre 2025 22:00

Corriere dello Sport: "Conference? Rischio che diventi un peso in particolare in caso di playoff"

10 dicembre 2025 10:02

Tra 48 ore la Fiorentina rigioca. Nazione: “Vale la pena mettere energie al massimo nella Conference?”

09 dicembre 2025 09:06

Marianella positivo: "L'eventuale Europa nel prossimo anno passa attraverso il percorso della Conference"

01 dicembre 2025 17:21

Enzo Navarra spiega: "L'AEK è molto pericolosa sulle fasce. Jovic è davvero un lusso per la Grecia"

27 novembre 2025 18:49

Nazione: “Vanoli ha la Conference nel mirino. A Dzeko chiede il gol, ora tocca a lui”

26 novembre 2025 09:32

Gazzetta non ha dubbi: “Fiorentina chiamata ad andare più avanti possibile in Conference”

25 novembre 2025 09:52

Nazione: “Harakiri Fiorentina nel recupero. I viola steccano all’appuntamento con la Conference”

07 novembre 2025 08:30

Fortini carica: "Col Genoa sarà una finale. Le difficoltà dipendono dalla testa, ne usciremo col lavoro"

06 novembre 2025 21:44

Cecchi: "Oggi c'è il rischio di prendere una mazzata. Siamo prigionieri delle nostre paure e perdiamo"

06 novembre 2025 21:26

Galbiati spiega: "La squadra è rassegnata alla sconfitta. Ora serve giocare di catenaccio e fare punti"

06 novembre 2025 21:09

Trevisani duro: "Pioli ha sbagliato qualsiasi cosa, la sua Fiorentina è un'accozzaglia di giocatori senza logica"

03 novembre 2025 23:25

Dzeko illumina l'attacco, impulsi positivi per Pioli a Vienna per una Fiorentina vincente in Europa

24 ottobre 2025 08:19

Una bella vittoria e spunti interessanti, la Fiorentina si riscopre vincente e compatta a Vienna

24 ottobre 2025 08:11

La Fiorentina vince e vola in testa alla Conference. L'ex Jovic a segno nella larga vittoria dell'AEK Atene

23 ottobre 2025 21:27

Cecchi: "Vittoria che può far ripartire la stagione. Piccoli e Dzeko sono una buona coppia davanti"

23 ottobre 2025 21:04

Cecchi: "Vittoria che può dare la scintilla alla squadra. Dzeko non mi ha convinto, perde troppe palle"

02 ottobre 2025 23:16

Ujfalusi: "Non mi aspettavo l'inizio faticoso della Fiorentina ma è una squadra forte."

02 ottobre 2025 20:34

La Fiorentina non ha mai perso contro squadre ceche nella sua storia: 6 vittorie e 3 pareggi in 9 sfide

02 ottobre 2025 14:56

Cor.Sport: " Un Franchi deserto e una Fiorentina malata: Pioli non può più sbagliare"

02 ottobre 2025 08:25

Alta tensione Fiorentina: una vittoria con il Sigma per allontanare le critiche

02 ottobre 2025 07:40

Bucchioni: "Sbagliato mandare via ora Pioli, l'esonero non risolve la situazione"

30 settembre 2025 13:26

Costacurta esalta: "La Fiorentina può vincere la Conference League, è sicuramente tra le favorite."

13 settembre 2025 14:23

Ecco il calendario Conference della Fiorentina: Mainz e Rapid Vienna in Trasferta, l'ultima in Svizzera

30 agosto 2025 21:31

Pioli: "Domani giocherà chi sta meglio a livello fisico, farò delle scelte per avere una squadra pronta"

30 agosto 2025 17:05

La gomitata costa cara a Moise Kean: la Uefa lo squalifica per 2 partite di Conference League.

26 agosto 2025 19:18

Ndour: "Oggi abbiamo fatto un'ottima partita, stiamo lavorando bene. Voglio che sia la mia stagione"

21 agosto 2025 22:27

Viola senza Kean e Piccoli per la Conference col Polissya: nessun problema, ci sarà Dzeko titolare.

21 agosto 2025 21:48

Flachi: "La Fiorentina ha una certezza che è Kean, l'attaccante più forte che c'è in Italia"

21 agosto 2025 14:46

Pruzzo: "La Fiorentina non ha la struttura per reggere il tridente, ci vuole più protezione"

21 agosto 2025 14:31

Ranieri: "Essere il capitano di Pioli è un grande onore. C'è voglia di vincere, vogliamo dimostrare tanto"

20 agosto 2025 21:54

Convocati Fiorentina contro il Polyssia: "Assente Beltran per motivi di mercato, ci sono Sabiri, Kospo e Kouadio"

20 agosto 2025 14:35

Bucchioni: "Questa Fiorentina può vincere la Conference, l'ossatura titolare è da squadra di Champions"

20 agosto 2025 14:21

Il preliminare di Conference sarà in chiaro: giovedì si potrà liberamente assistere a Polissya-Fiorentina

19 agosto 2025 21:37

Viviano: "La sorpresa della stagione sarà la Fiorentina perché ha tenuto finalmente i migliori"

18 agosto 2025 14:48

Comunicata la terna arbitrale per Polissya-Fiorentina: arbitra l'azero Aliyar Aghayev

18 agosto 2025 14:36

Nazione sottolinea: "Conference d'oro per la Fiorentina: 48 milioni incassati in tre anni"

15 agosto 2025 09:30

L'avversario della Fiorentina in Conference è la formazione ucraina del Polissya. Giovedì prima sfida in Slovacchia

14 agosto 2025 21:40

Oggi la Fiorentina conoscerà il suo avversario: Si parte dal 3-0 dell'andata del Polissya sul Paksi

14 agosto 2025 13:48

Dzeko: "Non sono ancora da buttare, sono qui per aiutare la Fiorentina a vincere un trofeo"

17 luglio 2025 14:12

Tuttosport: “La Fiorentina ha chiesto al Sassuolo di giocare il playoff di Conference al Mapei per velocizzare i lavori”

29 giugno 2025 09:02

Flachi: "Pioli metterebbe tutto a posto, è il tecnico ideale per cominciare un vero progetto solido"

05 giugno 2025 13:58

Bove: "L'obiettivo è vincere la Conference, Firenze si merita di portare a casa finalmente questa coppa"

28 maggio 2025 13:58

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