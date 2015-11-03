Notizie Conference Fiorentina

La Nazione scrive: "La Fiorentina ripartirà a Ferragosto, protagonista dei trentaduesimi di Coppa Italia"
03 maggio 2026 14:24
Fiorentina, continua l’esame inglese : contro il Crystal Palace per confermare la tradizione europea
07 aprile 2026 15:16
Nazione: "Giovedì in porta De Gea, si punta al rientro di Solomon. Kean sta bene e può partire dall'inizio".
07 aprile 2026 10:14
Vanoli conferma la difesa a 4 e non snatura la Fiorentina: tre punti pesanti che profumano di salvezza
05 aprile 2026 19:05
Bucciantini: "La fascia con Dodo e Parisi è un fattore per la Fiorentina: hanno resistenza e velocità"
19 marzo 2026 21:25
Fiorentina ai quarti di Conference! Pongracic segna il gol del 2-1, la Viola la ribalta
19 marzo 2026 20:43
Orlando: “La Conference adesso un obiettivo concreto. Grande passo in avanti per la salvezza dopo la vittoria a Cremona”
17 marzo 2026 15:55
Nazione: “Rotazione moderata in Conference. 400 i tifosi della Fiorentina che andranno in Polonia”
17 marzo 2026 09:37
Adani: "La Conference viene dopo, ora l'obiettivo è uscire dai bassifondi della classifica"
13 marzo 2026 14:27
Nazione sicura: “La Fiorentina formato Conference vince e mette metà timbro sui quarti”
13 marzo 2026 09:06
Nazione: “Vittoria non scontata in Conference, regala autostima. Gol subito? Solita disattenzione difensiva”
13 marzo 2026 09:04
Vanoli: "Firmerei per salvarmi all'ultima giornata e fare la finale. Contento per le lacrime di Braschi e per la reazione".
13 marzo 2026 00:24
Parisi: "Il destino è nelle nostre mani, siamo la Fiorentina: adesso siamo consapevoli della situazione"
12 marzo 2026 23:21
Mandragora: "La Conference ci ha dato tanto negli anni scorsi, vorrei regalarla a Firenze"
12 marzo 2026 23:14
La Fiorentina ribalta il Rakow, vince 2-1 al Franchi. Glaciale Gudmundsson dal dischetto al 93'
12 marzo 2026 22:55
Zazzaroni netto: "La Fiorentina snobberà la Conference per salvarsi, resteremo solo con una squadra in Europa"
12 marzo 2026 13:35
Masini: “Se la Fiorentina andasse in B retrocederebbe tutta Firenze. In Conference Vanoli farà tanto turnover”
11 marzo 2026 16:37
Gazzetta: “La missione della Fiorentina è chiara: onorare la Conference. Contro il Rakow chi ha meno spazio”
11 marzo 2026 09:48
Bucchioni: "Kean pensa alla Nazionale, la sua priorità è andare al Mondiale e non la Fiorentina"
10 marzo 2026 13:59
Christensen prende il posto di Lezzerini in lista UEFA. Probabile rotazione in porta per Vanoli.
08 marzo 2026 22:26
Stovini: "La gara con lo Jagellonia un incidente ininfluente, la Conference può dare soddisfazioni"
01 marzo 2026 22:13
Graziani duro: "Gudmundsson non è né carne né pesce, non è più quello di Genova"
01 marzo 2026 14:17
Nazione: “Con l’Udinese la Fiorentina deve riscattare la pessima figura in Conference. E aggiungere punti”
01 marzo 2026 09:49
Nazione sulla Conference: “Cammino non proibitivo, ma resta legato a doppio filo a quello della Serie A”
28 febbraio 2026 10:00
Valcareggi: "De Gea sta finendo i bonus, ha preso un gol che non esiste prendere in quel momento"
27 febbraio 2026 13:28
Cecchi: "Stasera è tornata la vecchia Fiorentina, abbiamo trasformato lo Jagellonia nel Real Madrid"
26 febbraio 2026 22:44
Giorgetti: "Grande messaggio d'allarme stasera, l'effetto Paratici non ha funzionato sulla squadra"
26 febbraio 2026 22:30
Vanoli: "L'approccio in campo internazionale è fondamentale, questa è una piccola lezione. Solomon problema al flessore"
26 febbraio 2026 22:20
De Grandis: "La Fiorentina è scesa in campo pensando fosse una formalità, De Gea ha fatto una paperona"
26 febbraio 2026 22:07
Nazione: “Conference? Obiettivo chiaro e ben saldo nella testa del gruppo. Ma un passo alla volta”
26 febbraio 2026 09:35
Gazzetta sicura: “La Conference non è la Champions ma sarebbe un peccato lasciarla”
26 febbraio 2026 09:31
Sentite Criscitiello: "Della Conference non interessa niente a nessuno, è una coppa che non è considerata"
25 febbraio 2026 14:28
Nazione: “Ottavi di Conference? Il passaggio porterebbe 800mila euro. Più 7,7 milioni già ottenuti”
25 febbraio 2026 08:21
Ferrara: "E' cominciata in anticipo la primavera della Fiorentina. Difesa titolare? Non Comuzzo, ma Ranieri-Pongracic".
20 febbraio 2026 19:20
Bucchioni: "La Fiorentina era al buio e bendata, ora si è aperta la luce. L'arrivo di Paratici ha cambiato tutto".
20 febbraio 2026 18:45
Siemieniec: "Complimenti alla Fiorentina, grande maturità. Sembrava un pugile che ti mette ko".
20 febbraio 2026 00:36
Marianella: "La Fiorentina è tornata squadra, oggi lo ha dimostrato. Fazzini un patrimonio calcistico"
20 febbraio 2026 00:11
Bergomi: "La Fiorentina ha vinto con grande merito. Complimenti ai ragazzi, si sono calati nella giusta mentalità".
19 febbraio 2026 23:24
"La Fiorentina sembra favorita, ma noi non avremo difficoltà a farle dei gol perché la loro difesa non funziona"
19 febbraio 2026 13:31
Repubblica: "Ad inizio stagione Conference vero obiettivo. Ora è un fastidioso passatempo"
19 febbraio 2026 10:31
Corriere dello Sport: "Fiorentina con il 4-1-4-1. Oggi chance per Fabbian, Fazzini e Piccoli"
19 febbraio 2026 10:12
Corriere Fiorentino: “Playoff di Conference? Guai a chiamarlo fastidio ma arriva nel peggior momento”
19 febbraio 2026 09:55
Minotti spiega lo Jagellonia: "Attacco pericoloso ma difesa debole, non sarà facile per la Fiorentina"
18 febbraio 2026 22:47
Flachi: "Segnali positivi da Como a livello di gruppo. In Conference tutti devono farsi trovare pronti"
18 febbraio 2026 19:51
Amoruso: "La Fiorentina aveva paura di vincere le partite. Domani Fabbian farà bene in Conference"
18 febbraio 2026 19:41
Grandi ex della finale del ‘90 votano sì: “La Fiorentina non deve mollare la Conference”
18 febbraio 2026 08:53
Corriere Fiorentino non ha dubbi: “Conta salvarsi. Conference fastidio? No, ma un impegno da gestire”
18 febbraio 2026 08:50
Neanche il freddo ferma la passione viola: sono circa 300 i tifosi della Fiorentina in Polonia
17 febbraio 2026 20:15
Corriere Fiorentino: “Priorità Serie A ma la Conference non può essere un fastidio, Vanoli lo ribadirà”
17 febbraio 2026 09:35
Nazione: “Vietato snobbare la Conference. Salvandosi il prima possibile, la Fiorentina può mirare alla finale”
17 febbraio 2026 09:29
Nazione: “Conference? Se la Fiorentina si qualifica tornerà in campo per gli ottavi il 12 e 19 marzo”
17 febbraio 2026 09:23
Galli duro: "Parisi va squalificato per 3 giornate con 50mila euro di multa, è una cosa inaccettabile da vedere"
16 febbraio 2026 14:19
Corriere dello Sport: "La priorità di Vanoli resta la Serie A. Turnover Fiorentina in Conference"
16 febbraio 2026 09:25
Nazione: “Conference, che si fa? Tanti big a riposo, forse a Firenze. Obiettivo tenere aperta la qualificazione”
16 febbraio 2026 08:45
Fiorentina, lo scenario europeo: Strasburgo possibile avversaria agli ottavi, Crystal Palace ai quarti
16 gennaio 2026 14:32
Nazione: “Per la Fiorentina playoff matematici con un pari. Per gli ottavi è necessario vincere”
18 dicembre 2025 09:40
Cecchi: "Bella reazione stasera. Domenica deve esserci questo fuoco. Col Verona o inferno o speranza"
11 dicembre 2025 22:51
Kostiuk: “Abbiamo studiato la Fiorentina. Il cambio modulo di Vanoli ci ha impedito di creare, lo riconosco”
11 dicembre 2025 22:00
Corriere dello Sport: "Conference? Rischio che diventi un peso in particolare in caso di playoff"
10 dicembre 2025 10:02
Tra 48 ore la Fiorentina rigioca. Nazione: “Vale la pena mettere energie al massimo nella Conference?”
09 dicembre 2025 09:06
Marianella positivo: "L'eventuale Europa nel prossimo anno passa attraverso il percorso della Conference"
01 dicembre 2025 17:21
Enzo Navarra spiega: "L'AEK è molto pericolosa sulle fasce. Jovic è davvero un lusso per la Grecia"
27 novembre 2025 18:49
Nazione: “Vanoli ha la Conference nel mirino. A Dzeko chiede il gol, ora tocca a lui”
26 novembre 2025 09:32
Gazzetta non ha dubbi: “Fiorentina chiamata ad andare più avanti possibile in Conference”
25 novembre 2025 09:52
Nazione: “Harakiri Fiorentina nel recupero. I viola steccano all’appuntamento con la Conference”
07 novembre 2025 08:30
Fortini carica: "Col Genoa sarà una finale. Le difficoltà dipendono dalla testa, ne usciremo col lavoro"
06 novembre 2025 21:44
Cecchi: "Oggi c'è il rischio di prendere una mazzata. Siamo prigionieri delle nostre paure e perdiamo"
06 novembre 2025 21:26
Galbiati spiega: "La squadra è rassegnata alla sconfitta. Ora serve giocare di catenaccio e fare punti"
06 novembre 2025 21:09
Trevisani duro: "Pioli ha sbagliato qualsiasi cosa, la sua Fiorentina è un'accozzaglia di giocatori senza logica"
03 novembre 2025 23:25
Dzeko illumina l'attacco, impulsi positivi per Pioli a Vienna per una Fiorentina vincente in Europa
24 ottobre 2025 08:19
Una bella vittoria e spunti interessanti, la Fiorentina si riscopre vincente e compatta a Vienna
24 ottobre 2025 08:11
La Fiorentina vince e vola in testa alla Conference. L'ex Jovic a segno nella larga vittoria dell'AEK Atene
23 ottobre 2025 21:27
Cecchi: "Vittoria che può far ripartire la stagione. Piccoli e Dzeko sono una buona coppia davanti"
23 ottobre 2025 21:04
Cecchi: "Vittoria che può dare la scintilla alla squadra. Dzeko non mi ha convinto, perde troppe palle"
02 ottobre 2025 23:16
Ujfalusi: "Non mi aspettavo l'inizio faticoso della Fiorentina ma è una squadra forte."
02 ottobre 2025 20:34
La Fiorentina non ha mai perso contro squadre ceche nella sua storia: 6 vittorie e 3 pareggi in 9 sfide
02 ottobre 2025 14:56
Cor.Sport: " Un Franchi deserto e una Fiorentina malata: Pioli non può più sbagliare"
02 ottobre 2025 08:25
Alta tensione Fiorentina: una vittoria con il Sigma per allontanare le critiche
02 ottobre 2025 07:40
Bucchioni: "Sbagliato mandare via ora Pioli, l'esonero non risolve la situazione"
30 settembre 2025 13:26
Costacurta esalta: "La Fiorentina può vincere la Conference League, è sicuramente tra le favorite."
13 settembre 2025 14:23
Ecco il calendario Conference della Fiorentina: Mainz e Rapid Vienna in Trasferta, l'ultima in Svizzera
30 agosto 2025 21:31
Pioli: "Domani giocherà chi sta meglio a livello fisico, farò delle scelte per avere una squadra pronta"
30 agosto 2025 17:05
La gomitata costa cara a Moise Kean: la Uefa lo squalifica per 2 partite di Conference League.
26 agosto 2025 19:18
Ndour: "Oggi abbiamo fatto un'ottima partita, stiamo lavorando bene. Voglio che sia la mia stagione"
21 agosto 2025 22:27
Viola senza Kean e Piccoli per la Conference col Polissya: nessun problema, ci sarà Dzeko titolare.
21 agosto 2025 21:48
Flachi: "La Fiorentina ha una certezza che è Kean, l'attaccante più forte che c'è in Italia"
21 agosto 2025 14:46
Pruzzo: "La Fiorentina non ha la struttura per reggere il tridente, ci vuole più protezione"
21 agosto 2025 14:31
Ranieri: "Essere il capitano di Pioli è un grande onore. C'è voglia di vincere, vogliamo dimostrare tanto"
20 agosto 2025 21:54
Convocati Fiorentina contro il Polyssia: "Assente Beltran per motivi di mercato, ci sono Sabiri, Kospo e Kouadio"
20 agosto 2025 14:35
Bucchioni: "Questa Fiorentina può vincere la Conference, l'ossatura titolare è da squadra di Champions"
20 agosto 2025 14:21
Il preliminare di Conference sarà in chiaro: giovedì si potrà liberamente assistere a Polissya-Fiorentina
19 agosto 2025 21:37
Viviano: "La sorpresa della stagione sarà la Fiorentina perché ha tenuto finalmente i migliori"
18 agosto 2025 14:48
Comunicata la terna arbitrale per Polissya-Fiorentina: arbitra l'azero Aliyar Aghayev
18 agosto 2025 14:36
Nazione sottolinea: "Conference d'oro per la Fiorentina: 48 milioni incassati in tre anni"
15 agosto 2025 09:30
L'avversario della Fiorentina in Conference è la formazione ucraina del Polissya. Giovedì prima sfida in Slovacchia
14 agosto 2025 21:40
Oggi la Fiorentina conoscerà il suo avversario: Si parte dal 3-0 dell'andata del Polissya sul Paksi
14 agosto 2025 13:48
Dzeko: "Non sono ancora da buttare, sono qui per aiutare la Fiorentina a vincere un trofeo"
17 luglio 2025 14:12
Tuttosport: “La Fiorentina ha chiesto al Sassuolo di giocare il playoff di Conference al Mapei per velocizzare i lavori”
29 giugno 2025 09:02
Flachi: "Pioli metterebbe tutto a posto, è il tecnico ideale per cominciare un vero progetto solido"
05 giugno 2025 13:58
Bove: "L'obiettivo è vincere la Conference, Firenze si merita di portare a casa finalmente questa coppa"
28 maggio 2025 13:58
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