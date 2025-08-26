La gomitata costa cara a Moise Kean: la Uefa lo squalifica per 2 partite di Conference League.

Il gesto dell'attaccante viola è stato punito dalla Uefa con 2 giornate di squalifica per condotta violenta.

La Uefa si è espressa sul comportamento di Moise Kean durante la partita d'andata dei Playoff di Conference League: il giocatore viola ha rimediato un'espulsione diretta per una gomitata data al difensore che gli ha tirato i capelli durante un'azione di gioco. L'attaccante, data la sentenza, dovrà saltare le prossime 2 partite di coppa. Chi pensa che sia andata male si ricreda: se la condotta violenta del giocatore fosse stata sottolineata dai giudici di gara il ragazzo avrebbe saltato 3 partite.