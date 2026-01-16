Fiorentina, lo scenario europeo: Strasburgo possibile avversaria agli ottavi, Crystal Palace ai quarti

La Fiorentina guarda avanti nel suo cammino europeo. Se verrà superato l’ostacolo Jagiellonia, i viola potrebbero affrontare agli ottavi di finale lo Strasburgo, avversario che verrà stabilito tramite sorteggio (l’alternativa potrebbe essere il Rakov squadra dove milita il cugino di Halaand, Jonatan Brunes).
Il tabellone apre poi a uno scenario affascinante in vista dei quarti di finale, dove la Fiorentina potrebbe incrociare il Crystal Palace (che potrebbe affrontare il Mainz agli ottavi a seconda del sorteggio) , squadra di Premier League dotata di grande fisicità e qualità. In Semifinale l’avversa più temibile è l’AZ Alkmaar.
Il percorso resta impegnativo, ma i viola puntano a confermarsi protagonisti in Europa, passo dopo passo.
La Fiorentina guarda avanti nel suo cammino europeo. Se verrà superato l’ostacolo Jagiellonia, i viola potrebbero affrontare agli ottavi di finale lo Strasburgo, avversario che verrà stabilito tramite sorteggio (l’alternativa potrebbe essere il Rakov squadra dove milita il cugino di Halaand, Jonatan Brunes).