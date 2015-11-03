Notizie Corsa Europa Fiorentina

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Fiorentina, lo scenario europeo: Strasburgo possibile avversaria agli ottavi, Crystal Palace ai quarti
16 gennaio 2026 14:32
La Fiorentina non può sbagliare a Cagliari, altrimenti Roma, Lazio e Bologna scappano in Europa.
14 aprile 2025 19:25
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