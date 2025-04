La Fiorentina non può sbagliare a Cagliari, altrimenti Roma, Lazio e Bologna scappano in Europa.

Siamo all’ultimo strike per questa Fiorentina: sbagliare anche la partita di Cagliari vorrebbe dire complicare in modo quasi definitivo la possibilità di partecipare alle coppe europee la stagione ventura. Le concorrenti potrebbero scappare nelle prossime gare. La squadra, evidentemente, ha avvertito il peso di una vittoria obbligatoria Domenica col Parma, fallendo quella che, a posteriori, era un’opportunità unica data la sconfitta del Bologna e il pareggio tra Lazio e Roma. Il mezzo passo falso con il Parma sarà stato un caso, oppure sancisce una volta ancora quella che sembra un’amara verità, cioè che la Fiorentina non è capace di imporsi sulle squadre meno forti di lei? I giocatori ci hanno detto più volte che la Fiorentina ha personalità, e che non esistono difficoltà di approccio a certe gare. Ognuno è libero di dire ciò che vuole, ma con tutto il rispetto: le prestazioni viste in questa stagione parlano d’altro. Lunedì la Fiorentina avrà la possibilità di smentirci. Speriamo avvenga.

Il Cagliari è una squadra da non prendere alla leggera: i rossoblù hanno la spinta e la cattiveria agonistica che riflette quella del loro condottiero, un uomo abituato alle sfide più difficili: Davide Nicola. Dopo la sconfitta con l’Inter, la squadra si è messa subito a lavoro per preparare la partita contro la Fiorentina, come ha già dichiarato sui social uno dei leader del Cagliari Yerry Mina. L’assetto tipico da gara utilizzato ultimamente è il 3-5-2, con chiari intenti difensivi e di ripartenza. In fase difensiva il Cagliari si dispone con un 5-3-2, con i mediani a schermo della linea difensiva e grande intensità di pressing. I due centrali sono bravi nel lavorare uomo contro uomo e a spezzare la linea, in questo sistema Yerry Mina è un vero e proprio leader. Recuperata palla con intensità, la squadra di Nicola ha giocatori di gamba e qualità per partire in velocità. Il terminale offensivo è Piccoli, ragazzo dotato di una forza fisica importante, ed abituato a segnare gol pesantissimi negli ultimi minuti di partita, spesso anche con gesti tecnici incredibili. In fase di pressing nella metà campo avversaria il Cagliari lascia però duelli a campo aperto che risultano molto pericolosi.

Come farà a vincere questa partita la Fiorentina? Abbiamo detto che le vie centrali saranno abbastanza bloccate, quindi l’esterno dovrà essere la porzione decisiva dove giocare: servirà gamba, fantasia e prontezza ad attaccare l’area di rigore. I giocatori che hanno queste caratteristiche ci sarebbero; la partita si presta alle loro caratteristiche. Fiorentina: dimostraci che sbagliamo sul tuo conto, vinci!