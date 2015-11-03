Notizie Cagliari Fiorentina

L'Udinese passa a Cagliari tra le polemiche e rimanda la salvezza dei sardi alla prossima giornata
09 maggio 2026 18:29
Che noia a Bologna! altro 0-0 che avvicina il Cagliari sempre più verso la salvezza matematica ora a 37
03 maggio 2026 14:46
Giampaolo riaccende la Cremonese e spaventa (anche) la Fiorentina: corsa salvezza apertissima
21 marzo 2026 22:22
Cagliari Napoli decisa dal gol di McTominay: finisce 0-1. Ora la Fiorentina può sorpassare il Cagliari
20 marzo 2026 20:40
Il Pisa batte un colpo! In 10 per oltre un tempo fa 3 gol al Cagliari e si porta a -7 dalla Fiorentina
15 marzo 2026 17:11
Jankto scatenato: "Davide Nicola è un cogli**e". Cassano si è dimenticato di andare a scuola"
10 marzo 2026 18:40
Cagliari-Como 1-2, la squadra di Fabregas aggancia la Roma, il Cagliari resta a +6 dalla Fiorentina
07 marzo 2026 17:34
Un eurogol di Folorunsho illude il Cagliari, 1-1 al Tardini col Parma. Sardi a +6 sulla Fiorentina
27 febbraio 2026 22:54
Volata salvezza: sei squadre in cinque punti, calendario e scontri diretti decisivi
23 febbraio 2026 22:04
Il Lecce vince a Cagliari e riporta la Fiorentina a -3 dalla salvezza, occhi puntati su Genoa, Lecce e Cremonese
16 febbraio 2026 22:42
Angelozzi: “Se ci salviamo sono l’uomo più contento del mondo. Piccoli? Siamo ripartiti”
04 febbraio 2026 17:46
Nazione: “Già in mattinata si era capito che il Cagliari non avrebbe ceduto Zappa visto l’addio di Luperto”
03 febbraio 2026 10:05
Di Marzio rivela: “La trattativa tra Kouame e Cagliari è momentaneamente bloccata”
02 febbraio 2026 19:03
TMW: "Kouame in prestito secco al Cagliari, l'attaccante ivoriano proseguirà la stagione in Sardegna"
02 febbraio 2026 18:20
Nazione: “La Fiorentina ha offerto prestito con obbligo per Zappa. Oggi la risposta del Cagliari”
02 febbraio 2026 09:17
Corriere Fiorentino: “Fortini in bilico, per questo la Fiorentina vuole chiudere per Zappa cautelandosi”
02 febbraio 2026 09:07
TMW titola: "Fiorentina forte su Zappa, si lavora al prestito con diritto in caso di salvezza"
01 febbraio 2026 14:45
Sky Sport: “La Fiorentina vicina a Zappa in prestito con obbligo di riscatto in caso di salvezza”
01 febbraio 2026 13:16
Zona retrocessione immutata: il Verona travolto a Cagliari resta ultimo a -3 dalla Fiorentina
31 gennaio 2026 22:50
Borghi: "Con il Cagliari sono tornate ad essere meno le certezze della Fiorentina però il peggio è passato"
26 gennaio 2026 16:32
TMW: "La Fiorentina chiede 10 milioni a titolo definitivo per Ranieri, su di lui anche Parma e Cagliari"
26 gennaio 2026 12:06
Scugnizzo Viola: "Che fine ha fatto Fazzini? Harrison non è un terzino. Autosabotaggio di Vanoli"
26 gennaio 2026 11:58
Nazione svela: “Nicolussi Caviglia? C’è da capire le intenzioni della Fiorentina. No accordo tra Venezia e Cagliari”
26 gennaio 2026 09:49
La sfida contro il Cagliari sia una lezione per la Fiorentina. I dettagli fanno la differenza in queste sfide
25 gennaio 2026 14:55
Moviola Corsport: "Braccio di Mina, no rigore? Siamo al limite. Se Kilicsoy non segnava, mani di Comuzzo in area"
25 gennaio 2026 10:07
Vanoli: "In difesa serve qualcos'altro. Ranieri via? no, ci ho parlato, è un ottimo difensore"
24 gennaio 2026 22:49
Vanoli: "Dobbiamo essere arrabbiati: non possiamo prendere 2 gol cosi e buttare via una partita"
24 gennaio 2026 20:33
Fiorentina ko al Franchi, il Cagliari vince 2-1. Nei viola in gol Brescianini
24 gennaio 2026 20:03
PAGELLE FIORENTINA: DODÓ IL MIGLIORE, SOLOMON LENTO E FERMO. GOSENS DORME
24 gennaio 2026 20:02
FORMAZIONE FIORENTINA: SOLOMON TITOLARE, PICCOLI IN ATTACCO, BRESCIANINI IN PANCHINA
24 gennaio 2026 17:00
Bucchioni: "Vanoli non deve fare turnover, la gara di oggi ammette solo la vittoria per uscire dalla zona brutta"
24 gennaio 2026 16:40
Precedenti Fiorentina Cagliari: 31 vittorie su 45, l'ultimo finì 1-0 con Cataldi che fa la dedica a Bove
24 gennaio 2026 15:28
Banchelli netto: "Preferisco giocare con Kean infortunato che con questo Piccoli sopravvalutato dal prezzo"
22 gennaio 2026 19:04
Sentite Lazzari: "A Firenze il Cagliari se la giocherà alla pari, sarà uno scontro tra squadre di pari livello"
22 gennaio 2026 18:36
La Juventus di Spalletti non aiuta la Fiorentina e perde 1-0 a Cagliari: sardi a +8 sulla salvezza
17 gennaio 2026 22:49
Sportmediaset: "Dzeko resta in uscita, Cagliari e Genoa monitorano la situazione dell'attaccante della Fiorentina"
16 gennaio 2026 21:12
Dalla Francia riportano: "La Fiorentina ha chiesto informazioni per Sow del Losanna, su di lui anche il Cagliari"
15 gennaio 2026 13:15
Il Genoa respira con il 3-0 al Cagliari: adesso la Fiorentina osserva il Lecce a -3 dalla salvezza
12 gennaio 2026 20:46
Il Corriere dello Sport titola: "Nicolussi Caviglia ha accettato il Cagliari, si aspetta l'accordo dei sardi con il Venezia"
12 gennaio 2026 13:40
Corriere dello Sport: "Nicolussi Caviglia? Ha aperto al Cagliari, Fiorentina pronta ad interrompere il prestito"
03 gennaio 2026 10:01
Nazione: “Nicolussi Caviglia può andare al Cagliari in prestito con obbligo a 5-6 milioni”
03 gennaio 2026 09:43
Milan di corto muso a Cagliari, Leao porta i rossoneri in testa e lascia i sardi fermi a 18 punti
02 gennaio 2026 22:55
Giulini conferma: "Il Cagliari sta seguendo tre centrocampisti, Nicolussi è uno di questi"
02 gennaio 2026 21:53
Gazzetta: “Dzeko via, si aspettava di più. Ma niente Genoa e Cagliari. Ha ingaggio da 1,8 milioni”
31 dicembre 2025 09:38
Gazzetta: "Nicolussi Caviglia in uscita. C'è il Cagliari ma sarà decisivo l'arrivo di Paratici"
30 dicembre 2025 09:28
Nazione: “Quasi certo l’addio di Nicolussi Caviglia. Torna al Venezia poi il prestito al Cagliari”
30 dicembre 2025 09:18
TMW: Cagliari pronto a chiudere per Nicolussi Caviglia, si attende l'arrivo di Paratici per l'ok definitivo
29 dicembre 2025 17:17
Il Corriere dello Sport titola: "Nicolussi Caviglia deludente, il centrocampista potrebbe andare al Cagliari a gennaio"
28 dicembre 2025 15:17
Il Pisa agguanta il Cagliari nel finale e sale a +5 sulla Fiorentina: finisce 2-2 all'Unipol Domus
21 dicembre 2025 14:44
Vittoria del Cagliari che blocca la corsa della Roma, il Lecce crolla a Cremona, viola a -5 dalla salvezza
07 dicembre 2025 17:10
Conti: "Astori era un ragazzo eccezionale, avevo un legame unico con lui"
30 novembre 2025 14:59
Sticchi Damiani risponde a Cardinale: “Non tiene conto del calcio in Italia e delle province”
16 novembre 2025 16:32
Caressa distrugge Mina: "Dice che è uno che gioca duro ma è sempre in terra con le mani in faccia"
13 novembre 2025 11:34
Mina sul duello con Morata: "Vado sempre forte su tutti i palloni, non mi frega un ca**o di chi c'è"
08 novembre 2025 22:35
Nervi tesi tra Morata e Mina: Lo spagnolo chiede il cambio dopo gli insulti del colombiano per tutta la gara
08 novembre 2025 17:29
Il Bologna vince e domina in casa del Cagliari: Italiano è quarto in classifica e lotta per la Champions
19 ottobre 2025 17:21
Inter in controllo totale a Cagliari: 2-0 firmato Lautaro e Pio Esposito. Paura per Belotti
27 settembre 2025 23:01
Belotti rinasce: "Finalmente sono in una squadra dove sono libero di esprimermi, grato al Cagliari"
20 settembre 2025 21:26
Borrelli: "Dzeko uno dei miei idoli. Ho sempre cercato di 'rubare' qualcosa a campioni come lui"
19 settembre 2025 21:25
Adopo: "Con la Fiorentina meritavamo di più, il pareggio è un risultato molto stretto"
07 settembre 2025 15:52
DS Cagliari: "Per Piccoli abbiamo chiesto una cifra esagerata e la Fiorentina ci ha accontentato"
04 settembre 2025 12:26
Serie A: Napoli e Roma non si fermano, vincono di misura e restano a punteggio pieno
30 agosto 2025 23:05
Cecchi: "Fiorentina in rodaggio, fiducia a Pioli se vede Fagioli regista. Non esageriamo con le critiche"
25 agosto 2025 16:18
Scugnizzo Viola: "Cagliari-Fiorentina 1-1: tra rimpianti e speranze, il cuore viola non smette di battere"
25 agosto 2025 13:03
Corriere dello Sport non ha dubbi: “La Fiorentina ha sfiorato una vittoria immeritata, un solo tiro in porta”
25 agosto 2025 08:13
Pisacane: “La Fiorentina ha fatto fatica, abbiamo subito pochissimi tiri nel primo tempo”
24 agosto 2025 21:34
Pioli: "Sul gol dovevamo stare alti. Doveva entrare Dzeko ma cambio obbligato Gosens. Attenti sul mercato"
24 agosto 2025 21:01
PAGELLE FIORENTINA: MANDRAGORA PREZIOSO, PONGRACIC IMPERIOSO. KEAN E DE GEA SBAGLIANO
24 agosto 2025 20:26
Non basta Mandragora alla Fiorentina, Kean si divora il 2-0 ed il Cagliari fa 1-1
24 agosto 2025 20:26
FORMAZIONE FIORENTINA: NDOUR E GUDMUNDSSON DIETRO KEAN. SOHM E FAGIOLI NEL MEZZO
24 agosto 2025 17:19
Nazione rivela: "Domani il Piccoli-day, sbarcherà a Firenze per le visite mediche e firma"
24 agosto 2025 09:29
Corriere dello Sport: “Fortini spinge per il Torino, ma ci sono anche Genoa e Cagliari. Prestito secco o contro riscatto”
24 agosto 2025 09:19
Corriere dello Sport: “Tridente pesante contro il Cagliari, gioca Dzeko. Tanti i gol segnati ai rossoblù in carriera”
24 agosto 2025 09:14
Nazione: “Cagliari banco di prova per la Fiorentina. Pioli ha sottolineato dei concetti importanti”
24 agosto 2025 09:10
Probabile formazione viola: si va verso la coppia Kean-Gudmundsson, panchina per Dzeko
23 agosto 2025 16:16
Pioli vs Cagliari, 16 vittorie su 26 partite disputate dal tecnico viola contro i sardi
23 agosto 2025 16:04
Pisacane: "Piccoli una perdita importante, la Fiorentina ha avuto qualche difficoltà nel precampionato"
23 agosto 2025 13:25
A Cagliari solo 7 vittorie della Fiorentina su 42 incontri ma l'ultima sconfitta risale al 2019
23 agosto 2025 12:35
Gazzetta: “Piccoli non sarà convocato contro il Cagliari. Dalla prossima settimana sarà della Fiorentina”
23 agosto 2025 09:31
Corriere dello Sport: “Slittate le visite mediche di Piccoli. Ritardato legato ai dettagli del contratto”
23 agosto 2025 09:22
Rimandate le visite mediche di Piccoli: nessun allarme, la Fiorentina e l'agente al lavoro
22 agosto 2025 22:37
Folorunsho: "Giocare contro la Fiorentina non mi crea ansia. Darò qualche consiglio ai miei compagni"
22 agosto 2025 16:27
Cecchi: "La Fiorentina è più matura e consapevole, una vittoria quasi inaspettata nella forma"
22 agosto 2025 13:42
Nazione: "Contratto quinquennale per Piccoli alla Fiorentina, stipendio intorno ai 2 milioni a stagione"
22 agosto 2025 08:15
Flachi: "La Fiorentina ha una certezza che è Kean, l'attaccante più forte che c'è in Italia"
21 agosto 2025 14:46
Repubblica: "Piccoli la richiesta di Pioli per alzare il livello. Può giocare in coppia con Kean"
21 agosto 2025 10:15
Mina: “Italiano mi disse: ‘Se vai in nazionale con me non giochi’. Chi temo? Dodò, scambieremo la maglia”
21 agosto 2025 08:26
Corriere dello Sport: “Piccoli l’acquisto più costoso nella storia della Fiorentina”
21 agosto 2025 08:14
Luis Oliveira promuove Piccoli: "Giocatore da Nazionale, è il partner ideale per Kean"
20 agosto 2025 22:45
Fiorentina vicina a Piccoli per 25 milioni più bonus. Il centravanti del Cagliari arriva a titolo definitivo
20 agosto 2025 18:33
"La Fiorentina corre per Piccoli. 25 milioni più 3-4 di bonus, trattativa in stato avanzato con il Cagliari"
20 agosto 2025 17:54
Pedullà rivela: "Primi contatti tra Fiorentina e Cagliari per Piccoli. La valutazione è di 25 milioni"
20 agosto 2025 15:44
Nazione: “Il Cagliari apre all’addio di Piccoli in prestito con obbligo di riscatto. C’è la Fiorentina”
20 agosto 2025 08:46
Corriere dello Sport: “Nuovi contatti tra la Fiorentina e Piccoli nelle ultime ore. Chiesti 25 milioni”
20 agosto 2025 08:39
Piccoli, Kean e Dzeko tutti con Lucci: “Sarebbe un imbarazzo portarli insieme alla Fiorentina”
19 agosto 2025 23:16
La Nuova Sardegna: "Il Napoli va su Piccoli dopo l'infortunio di Lukaku. Fiorentina defilata"
19 agosto 2025 13:03
Tuttosport: “Piccoli nel mirino di Fiorentina e Roma, viola pronti all’affondo in prestito con obbligo”
19 agosto 2025 08:47
Gazzetta: “Prima in Slovacchia, poi venerdì la Fiorentina arriverà a Cagliari, dove farà la rifinitura”
19 agosto 2025 08:06
Nazione: “Piccoli non direbbe no alla Fiorentina. Ipotesi prestito con obbligo di riscatto condizionato”
19 agosto 2025 08:02
Di Gennaro: "Fiorentina più forte dello scorso anno, Commisso ha voluto alzare l'asticella"
18 agosto 2025 22:08
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