Corriere Fiorentino: “Fortini in bilico, per questo la Fiorentina vuole chiudere per Zappa cautelandosi”

È in particolare il caso di Fortini, elemento che la Fiorentina non è disposta a cedere per meno di 15 milioni di euro ma in bilico da settimane per via di un contratto in scadenza il prossimo anno ancora da rinnovare. Ieri, da Roma, si vociferava di un rilancio dei giallorossi fino a 11 milioni, non abbastanza per concludere l’affare, seppure l’interesse dei viola per l’esterno Zappa del Cagliari, nel mirino anche del Napoli, sembri anticipare la voglia di cautelarsi con un’alternativa da inserire subito. Insomma non solo la caccia a un nuovo centrale, ma anche una cessione più pesante potrebbe essere all’ordine del giorno nel finale delle trattative di gennaio. Lo scrive il Corriere Fiorentino.