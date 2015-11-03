Labaro Viola

Notizie Zappa Fiorentina

Nazione: “Già in mattinata si era capito che il Cagliari non avrebbe ceduto Zappa visto l’addio di Luperto”

03 febbraio 2026 10:05

Pedullà: "Anche il Cagliari su Kouamè, la Fiorentina propone uno scambio con Zappa o Luvumbo"

02 febbraio 2026 14:56

Nazione: “La Fiorentina ha offerto prestito con obbligo per Zappa. Oggi la risposta del Cagliari”

02 febbraio 2026 09:17

Corriere Fiorentino: “Fortini in bilico, per questo la Fiorentina vuole chiudere per Zappa cautelandosi”

02 febbraio 2026 09:07

TMW titola: "Fiorentina forte su Zappa, si lavora al prestito con diritto in caso di salvezza"

01 febbraio 2026 14:45

Sky Sport: “La Fiorentina vicina a Zappa in prestito con obbligo di riscatto in caso di salvezza”

01 febbraio 2026 13:16

Di Marzio: "Napoli forte su Zappa per la corsia di destra: più indietro la Fiorentina"

01 febbraio 2026 10:54

Semplici: "Viola i miei colori, ma adesso tifo Cagliari. Dopo la Lazio, la Fiorentina è praticamente salva"

11 maggio 2021 16:18

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Sett. 19