Notizie Zappa Fiorentina

Nazione: “Già in mattinata si era capito che il Cagliari non avrebbe ceduto Zappa visto l’addio di Luperto”
03 febbraio 2026 10:05
Pedullà: "Anche il Cagliari su Kouamè, la Fiorentina propone uno scambio con Zappa o Luvumbo"
02 febbraio 2026 14:56
Nazione: “La Fiorentina ha offerto prestito con obbligo per Zappa. Oggi la risposta del Cagliari”
02 febbraio 2026 09:17
Corriere Fiorentino: “Fortini in bilico, per questo la Fiorentina vuole chiudere per Zappa cautelandosi”
02 febbraio 2026 09:07
TMW titola: "Fiorentina forte su Zappa, si lavora al prestito con diritto in caso di salvezza"
01 febbraio 2026 14:45
Sky Sport: “La Fiorentina vicina a Zappa in prestito con obbligo di riscatto in caso di salvezza”
01 febbraio 2026 13:16
Di Marzio: "Napoli forte su Zappa per la corsia di destra: più indietro la Fiorentina"
01 febbraio 2026 10:54
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