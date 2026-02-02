Pedullà: "Anche il Cagliari su Kouamè, la Fiorentina propone uno scambio con Zappa o Luvumbo"

Il noto giornalista ed esperto di calciomercato Alfredo Pedullà ha parlato del mercato della Fiorentina sul suo profilo X. Infatti non ci sarebbe soltanto l'Hellas Verona su Kouamè ma c'è anche il Cag...

Il noto giornalista ed esperto di calciomercato Alfredo Pedullà ha parlato del mercato della Fiorentina sul suo profilo X. Infatti non ci sarebbe soltanto l'Hellas Verona su Kouamè ma c'è anche il Cagliari. La Fiorentina ha risposto all'interesse dei Sardi proponendo uno scambio o con Gabriele Zappa o con Zito Luvumbo. Proprio su Luvumbo ci sarebbe anche l'interesse del Lecce di Pantaleo Corvino, diretta concorrente della Fiorentina per la salvezza