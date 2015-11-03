Labaro Viola

Notizie Kouame Fiorentina

La lettera di addio di Kouamè: "Grazie Fiorentina, con voi battaglie e ricordi indimenticabili"

06 febbraio 2026 22:38

Adesso è ufficiale: Christian Kouame lascia la Fiorentina e passa all'Aris Salonicco a titolo definitivo

06 febbraio 2026 22:08

TMW: "Kouame in partenza per l'Aris Salonicco, alla Fiorentina una serie di bonus legati al rendimento"

06 febbraio 2026 11:37

Intesa vicina con l'Aris per Kouamé, la Fiorentina può liberarsi di un ingaggio pesante

05 febbraio 2026 22:38

Di Marzio scrive: “Offerta a titolo definitivo da parte del club greco, Aris Salonicco per Kouame”

05 febbraio 2026 14:58

Corriere Fiorentino: "Paratici sta ancora lavorando alla cessione di Kouamé. Aperti i mercati esteri"

05 febbraio 2026 09:44

Caso Kouamé, la Fiorentina risponde al Verona: “Non avete deposito voi i documenti con le firme”

04 febbraio 2026 18:32

Zanzi (presidente Verona) accusa la Fiorentina su Kouamé: “C’è stata una mancanza dalla controparte”

04 febbraio 2026 16:19

Stefanelli (ds Empoli) rivela: “C’è stato un contatto per Kouamé ma la trattativa non era semplice”

04 febbraio 2026 15:59

Nazione: “Sabiri e Kouame restano in uscita. Occhio a piste nel mercato turco o arabo”

04 febbraio 2026 09:17

Schira: "Verona e Fiorentina hanno fatto ricorso alla Lega per il mancato tesseramento di Kouamé"

03 febbraio 2026 09:59

Pedullà: “Nei documenti per Kouamé al Verona mancava una firma. Saltato per questo”

02 febbraio 2026 21:32

Di Marzio rivela: “La trattativa tra Kouame e Cagliari è momentaneamente bloccata”

02 febbraio 2026 19:03

TMW: "Kouame in prestito secco al Cagliari, l'attaccante ivoriano proseguirà la stagione in Sardegna"

02 febbraio 2026 18:20

Pedullà: "Luvumbo preferisce il Mallorca alla Fiorentina, Kouame può andare a prescindere a Cagliari"

02 febbraio 2026 17:56

Pedullà: "I dialoghi tra Fiorentina e Cagliari per uno scambio tra Kouamè e Luvumbo continuano"

02 febbraio 2026 16:27

Pedullà: "Anche il Cagliari su Kouamè, la Fiorentina propone uno scambio con Zappa o Luvumbo"

02 febbraio 2026 14:56

Corriere dello Sport: "Fortini e Ranieri restano alla Fiorentina, si cercano acquirenti per Sabiri e Kouame"

30 gennaio 2026 09:12

Nazione: “Emergenza in attacco. Gudmundsson, Fabbian o Kouamé dal 1’ contro il Napoli”

29 gennaio 2026 09:02

Corriere dello Sport: "Genoa su Sabiri. Kouamè? Tanti club su di lui ma niente di concreto per ora"

25 gennaio 2026 10:12

Kouame titolare con la primavera di Galloppa per trovare minuti. Resta comunque in uscita

24 gennaio 2026 11:58

Sky Sport: "Sassuolo attratto dagli attaccanti della Fiorentina: interessano Nzola e Kouame"

23 gennaio 2026 22:04

Corriere dello Sport: "Pisa, Genoa e Lecce su Kouamé. Ma sirene anche dalla Spagna"

16 gennaio 2026 09:04

Di Marzio: "La Samp pesca ancora in casa viola, attende Viti e tratta Kouamė"

11 gennaio 2026 22:47

Nazione: “Mercato? Sarà rivoluzione. Richardson, Pablo Marì e Kouamé lasceranno la Fiorentina”

29 dicembre 2025 09:28

Kouamè: "Vogliamo vincere ma è impossibile non pensare al campionato, vederci la sotto fa male"

18 dicembre 2025 20:38

Monti: "Non voglio sminuire Kouamé, ma se gioca vuol dire che manca qualcosa. Domani col Verona una finale"

13 dicembre 2025 15:19

Corriere Fiorentino: “Kouame e Richardson le due carte all’improvviso che Vanoli ha rimesso in gioco”

13 dicembre 2025 07:59

Convocati Fiorentina: Dodò recuperato per Bergamo, manca Gosens e si rivede Kouamé

29 novembre 2025 17:35

Nazione svela: “Presto Kouamé tornerà a disposizione di Pioli: conclusa la riabilitazione”

16 ottobre 2025 10:02

Rifinitura Fiorentina: Kean assente e fa differenziato ma nessun infortunio. Kouame e Kospo presenti

01 ottobre 2025 12:32

Kouamé, si avvicina il rientro. C'è chi lo porterebbe anche in 'guerra', che ne farà Pioli?

26 settembre 2025 23:22

Africafoot titola: "Lo Charlotte s'interessa a Kouamé, possibile trasferimento a gennaio per il giocatore"

17 settembre 2025 15:03

Kouamè torna ad allenarsi. Dopo il crociato si allena con il gruppo e scrive: "Indovina chi è tornato"

16 settembre 2025 21:12

Valcareggi: "Comuzzo è da tenere a tutti i costi, gli darei anche la fascia di capitano"

08 agosto 2025 23:11

Corriere dello Sport: “Nzola fuori dal progetto di Pioli. Riflessioni su Kouamé”

28 luglio 2025 08:51

Polverosi: "Gudmunsoon va tenuto. Dzeko ha fatto 21 gol e non c'è paragone con Kouame"

19 giugno 2025 15:52

Kouame lavora al recupero dopo il grave infortunio, a Giugno tornerà alla Fiorentina

02 maggio 2025 21:42

Lesione del crociato per Kouamè. Il giocatore è in prestito all'Empoli ma di proprietà della Fiorentina

08 aprile 2025 07:55

Consulente Empoli: "Kouame importantissimo, ora può dimostrare il suo valore. Futuro? Si vedrà a giugno"

01 aprile 2025 15:15

Kouame fa una bruttissima prestazione ad Udine con la maglia dell'Empoli: è il peggiore dei suoi

16 febbraio 2025 17:29

Kouame: "Firenze sarà sempre nel mio cuore, la Fiorentina casa mia"

06 febbraio 2025 14:16

Kouamé: "Non vedo l'ora di iniziare in azzurro, forza Empoli"

03 febbraio 2025 21:59

Kouamé saluta la Fiorentina: "Grazie Firenze, auguro il meglio a tutti. Buona fortuna per il finale di stagione"

03 febbraio 2025 14:05

Di Marzio conferma: "Tutto fatto per Kouamé all'Empoli, operazione in prestito secco"

02 febbraio 2025 23:24

Pradè: "Oggi prova di carattere, mercato chiuso al 99%, Kouame andrà a giocare"

02 febbraio 2025 21:47

Pedullà annuncia: "La Fiorentina ha chiuso per Zaniolo, sarà viola. Kouamé verso Empoli"

31 gennaio 2025 11:56

Pedullà: "Fagioli è un nome da seguire per la Fiorentina, ma oggi lavoreranno su Zaniolo e Kouame"

31 gennaio 2025 11:55

Corriere dello Sport: "Kouamè all'Empoli in prestito secco fino a giugno. Poi il club deciderà se prolungare"

31 gennaio 2025 09:17

TMW: "Kouame è atteso a Empoli tra stasera e domani per le visite, andrà in presttio fino a fine stagione"

30 gennaio 2025 12:16

Nazione: “Kouamè-Empoli in chiusura in prestito con obbligo di riscatto. Ma occhio al Leganes, offerta a titolo definitivo?”

30 gennaio 2025 09:14

Nazione: "Kouamé-Empoli manca l'accordo per il prestito con obbligo. Si attende l'accelerata"

29 gennaio 2025 09:06

Pedullà: "In assenza di ulteriori offerte a titolo definitivo il destino di Kouamé sarà ad Empoli"

28 gennaio 2025 23:05

Pedullà: "Kouamé dice no al prestito. Ipotesi scambio Sanabria, pressing Empoli e sondaggio Leganes"

27 gennaio 2025 14:01

TMW: "Domani giornata decisiva per la cessione di Kouame, ci sono Empoli, Torino e Leganes"

27 gennaio 2025 13:05

Cairo stoppa Sanabria: "Giocatore molto importante per noi, sono convinto che resterà al Toro"

25 gennaio 2025 22:43

Di Marzio: "L'Empoli spinge per Kouamé in uscita dalla Fiorentina, destinazione gradita all'ivoriano"

24 gennaio 2025 13:23

Nazione: “Kouamè vuole l’Empoli anche per stare vicino alla famiglia. Cagliari più defilato”

24 gennaio 2025 09:06

Tuttosport: "Kouamè ha detto sì al Torino ma a titolo definitivo. Non vuole il prestito"

23 gennaio 2025 09:02

Nazione: “Fiorentina-Empoli c’è l’accordo per Kouamè. L’ostacolo resta l’ingaggio”

23 gennaio 2025 08:39

L'Empoli ha chiesto alla Fiorentina il prestito di Kouamè. L'obiettivo di Pradè è incassare 7 milioni

22 gennaio 2025 19:36

Corriere Fiorentino: "Comuzzo non si vende. Kouamè? Spunta la pista Empoli"

22 gennaio 2025 09:03

Corriere Fiorentino: “Per Kouamè e Richardson non sono ancora arrivate offerte. La Fiorentina attende”

22 gennaio 2025 08:55

Corriere dello Sport: “Kouamè affascinato dal Torino. Oggi contatto per chiudere lo scambio con Sanabria”

19 gennaio 2025 10:20

La Stampa, lunedì il summit decisivo tra Fiorentina e Torino per lo scambio Sanabria-Kouamè

18 gennaio 2025 11:30

Corriere dello Sport: “Ikonè torna in Francia? Kayode può andare in Premier e Kouamè al Torino”

18 gennaio 2025 09:44

Tuttosport: “Scambio Sanabria-Kouamè si può chiudere domani. Ipotesi prestito con diritto di riscatto”

18 gennaio 2025 09:38

Cm.com: "Lo scambio Kouame-Sanabria è in via di definizione, ultimi dettagli prima delle firme"

17 gennaio 2025 12:42

Nazione: "Sanabria-Kouamè, lo scambio è ai dettagli! Da limare qualcosa sugli stipendi"

17 gennaio 2025 08:45

Corriere Fiorentino: “La Fiorentina deve fare cassa. Kouamè? Si spera in offerte cash. Parisi e Kayode in bilico”

17 gennaio 2025 08:38

Pedullà: "L'Empoli stamattina ci ha riprovato per Kouamé. Resta in piedi il discorso con il Torino"

16 gennaio 2025 16:46

Accomando: "Sanabria ha definito tutto, Kouamé ancora no. Possibile chiusura dopo Fiorentina-Torino"

16 gennaio 2025 15:00

Tuttosport, non solo Kouamé per l'attacco del Torino: nuovo contatto con il Napoli per Simeone

16 gennaio 2025 14:30

Bianchi: "Kouamé mi piace molto, ha qualità. Con Colpani serve pazienza, farà grandi cose alla Fiorentina"

16 gennaio 2025 13:53

Nazione: “Vice Kean? Sanabria il prescelto. Lui apre ma l’ostacolo è Kouamè, non è convinto”

16 gennaio 2025 08:48

Pedullà: "Anticipazione confermata, prosegue la trattativa di scambio Kouamé-Sanabria"

16 gennaio 2025 00:01

Tuttosport, il Torino spinge per Kouamé: piace da tempo. Confronto sullo scambio con Sanabria

15 gennaio 2025 14:30

Fiorentina-Torino, altro doppio incrocio: dopo Napoli e Monza, si gioca sia in campo che sul mercato

15 gennaio 2025 13:55

Nazione: “Scambio Kouamè-Sanabria tra Fiorentina e Torino?  Il più titubante è l’ivoriano”

15 gennaio 2025 09:28

Corriere dello Sport: “Scambio Kouamè-Sanabria? Domenica i dialoghi possono continuare”

15 gennaio 2025 08:57

Di Marzio: "La Fiorentina tratta due scambi, Kouame per Sanabria e Valentini per Pablo Mari"

15 gennaio 2025 00:12

Pedullà: "Lavori in corso per uno scambio Kouame-Sanabria, non ci sono ancora intese definitive"

14 gennaio 2025 11:56

Di Marzio: "Il Toro vuole Kouamé a titolo definitivo per sostituire Zapata, concorrenza di Cagliari ed Empoli"

13 gennaio 2025 23:52

Corriere Fiorentino: “Ikonè e Kouamè via per Luiz Henrique. Biraghi? Il Napoli non ci pensa”

13 gennaio 2025 10:13

Nazione: “Torino e Venezia su Ikonè. Kouame ha tante richieste ma ostacolo ingaggio. Pradè sogna 15 milioni”

12 gennaio 2025 09:45

Nazione: “Luiz Henrique? La Fiorentina insiste ma serve cedere Kouame e Ikone in prestito con riscatto”

12 gennaio 2025 09:43

Gazzetta dello Sport riporta: "Il Venezia s'iscrive alla corsa per Kouamé in uscita dalla Fiorentina"

10 gennaio 2025 14:30

Nazione: “Torino e Cagliari su Kouamé ma la Fiorentina vuole il prestito con diritto di riscatto. Ostacolo ingaggio”

10 gennaio 2025 09:22

Corriere dello Sport: “Ikonè? Como pista difficile. Kouamè? La richiesta di 7 milioni frena i club su di lui”

10 gennaio 2025 09:08

Dalla Sardegna: "Difficile per il Cagliari prendere Kouame, troppo alte le ambizioni e le richieste del giocatore"

09 gennaio 2025 11:57

Nazione: “Torino su Kouamè, nodo ingaggio. Ikonè via? Sì ma la Fiorentina non lo cede in prestito secco”

09 gennaio 2025 08:44

Pedullà: "La Fiorentina vuole fare cassa con Ikoné e Kouamé per arrivare a Luiz Enrique"

09 gennaio 2025 00:11

TMW: "Kouamé in uscita dalla Fiorentina, cinque squadre di A su di lui. I viola chiedono 7 milioni"

08 gennaio 2025 23:39

Sky Sport: "Torino, Parma e Venezia su Kouamé. Ikoné lascerà la Serie A"

07 gennaio 2025 23:56

Gazzetta: “Kouamé non vuole lasciare la Fiorentina nonostante l’ambiente chieda un vice Kean”

07 gennaio 2025 08:58

Di Marzio annuncia: "La Fiorentina ha messo sul mercato Ikone e Kouame, non rientrano nei piani viola"

07 gennaio 2025 00:39

Nazione: “Kouamé via? Su di lui tanti club di A ma l’ostacolo è l’ingaggio. La Fiorentina potrebbe pagarne un parte”

06 gennaio 2025 10:08

Corriere Fiorentino: “Torino e Bologna interessati a Kouamé. Ikoné? Nessuna novità. Serve un vice Kean”

06 gennaio 2025 10:05

Dalla Grecia: Kouamè è finito sulla lista degli obiettivi dell'Olympiacos

04 gennaio 2025 09:41

Corriere Fiorentino: “Ikonè e Kouamè in uscita, la Fiorentina apre ad un prestito con diritto di riscatto a fine stagione”

03 gennaio 2025 10:09

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