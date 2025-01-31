Pedullà: "Fagioli è un nome da seguire per la Fiorentina, ma oggi lavoreranno su Zaniolo e Kouame"
Non sembrano esserci accelerazioni all'orizzonte da parte della dirigenza viola per portare Niccolò Fagioli a vestire la maglia della Fiorentina nelle prossime ore di calciomercato. Infatti come rivel...
Non sembrano esserci accelerazioni all'orizzonte da parte della dirigenza viola per portare Niccolò Fagioli a vestire la maglia della Fiorentina nelle prossime ore di calciomercato. Infatti come rivelato dal noto giornalosta ed esperto di calciomercato Alfredo Pedullà tramite un tweet sul proprio profilo X nonostante la Fagioli resti un nome da seguire con attenzione per la Fiorentina, oggi la Fiorentina ha intenzione di lavorare sull'acquisto di Zaniolo e la cessione di Kouame all'Empoli.
Due operazioni praticamente fatte e definite ma mancano gli ultimi dettagli burocratici oltre che alle firme e alle visite mediche dei calciatori con le loro rispettive nuove società.
https://www.labaroviola.com/pedulla-rivela-anche-lhellas-verona-ha-chiesto-informazioni-per-biraghi-lui-pero-vuole-aspettare/286947/