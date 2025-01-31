Pedullà rivela: "Anche l'Hellas Verona ha chiesto informazioni per Biraghi, lui però vuole aspettare"

Non ha una fine la telenovela Biraghi che ormai tiene banco in casa Fiorentina da metà Novembre, gli ultimi aggiornamenti arrivano da Alfredo Pedullà. Infatti tramite un tweet sul proprio profilo X il...

Non ha una fine la telenovela Biraghi che ormai tiene banco in casa Fiorentina da metà Novembre, gli ultimi aggiornamenti arrivano da Alfredo Pedullà. Infatti tramite un tweet sul proprio profilo X il noto giornalista ed esperto di calciomercato Alfredo Pedullà ha rivelato che anche l'Hellas Verona ha chiesto delle informazioni per Biraghi, l'ormai ex capitano della Fiorentina però non ha ancora aperto al trasferimento perché vuole aspettare soluzioni migliori.

Su Biraghi come noto ormai da qualche settimana infatti ci sono l'interessi di Napoli e Inter che però non hanno ancora mosso passi concreti per portarlo via da Firenze

KOUAME A EMPOLI

https://www.labaroviola.com/tmw-kouame-e-atteso-a-empoli-tra-stasera-e-domani-per-le-visite-andra-in-presttio-fino-a-fine-stagione/286801/