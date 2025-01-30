TMW: "Kouame è atteso a Empoli tra stasera e domani per le visite, andrà in presttio fino a fine stagione"

Mentre in casa Fiorentina tiene banco la questione Pietro Comuzzo, col difensore al centro di un vero e proprio assalto da parte del Napoli, la società viola è a lavoro anche per altre operazioni tant...

Mentre in casa Fiorentina tiene banco la questione Pietro Comuzzo, col difensore al centro di un vero e proprio assalto da parte del Napoli, la società viola è a lavoro anche per altre operazioni tanto in entrata quanto in uscita dopo aver già definito gli arrivi di Pablo Marì, Nicolas Valentini e Michael Folorunsho e le cessioni di Lucas Martinez Quarta e Michael Kayode. Fra le trattative legate alle cessioni c'è anche quella legata a Christian Kouame.

L'attaccante ivoriano, secondo le ultimissime raccolte da TMW, è infatti virtualmente un nuovo giocatore dell'Empoli. La società azzurra ha così battuto la concorrenza di altre squadre interessate, come Cagliari e Leganes, assicurandosi il prestito fino al termine della stagione del giocatore. Lo stesso Kouame è atteso in città fra stasera e domani mattina per completare l'iter delle visite mediche e firmare il suo nuovo contratto.

Gli altri fronti caldi di casa viola riguardano l'uscita di Jonathan Ikone, diretto verso il Como in prestito con diritto di riscatto a 8 milioni di euro. Mentre in entrata è vicina alla conclusione la trattativa con l'Atalanta per Nicolò Zaniolo, giocatore cercato a lungo già in estate e per il quale la società di Rocco Commisso punta a definire tutto nel giro di poche ore. Lo scrive Tuttomercatoweb

ZANIOLO SI AVVICINA ALLA FIORENTINA

https://www.labaroviola.com/latalanta-ha-pres-il-sostituto-di-zaniolo-a-bergamo-arriva-maldini-dal-monza-sblocca-niccolo-in-viola/286797/