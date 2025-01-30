L'Atalanta ha preso il sostituto di Zaniolo, a Bergamo arriva Maldini dal Monza. Sblocca Nicolò in viola

Come rivelato da Matteo Moretto tramite un tweet sul proprio profilo X l'Atalanta è vicina ad acquistare Daniel Maldini dal Monza per rinforzare la propria trequarti. Maldini andrà a prendere il posto...

Come rivelato da Matteo Moretto tramite un tweet sul proprio profilo X l'Atalanta è vicina ad acquistare Daniel Maldini dal Monza per rinforzare la propria trequarti. Maldini andrà a prendere il posto di Nicolò Zaniolo che è vicino alla Fiorentina, con l'acquisto del figlio d'arte infatti l'Atalanta con ogni probabilità andrà ad interrompere il prestito con diritto di riscatto che diventa obbligo a determinate condizioni che lega la Dea a Zaniolo, liberando di fatto la strada alla Fiorentina che potrà subentrare acquistando il calciatore con le stesse condizioni.

L'acquisto di Maldini da parte dell'Atalanta è dunque un primo importante passo per vedere Zaniolo vestire la maglia della Fiorentina dopo che già quest'estate ci era andato vicino scegliendo però alla fine proprio la stessa Atalanta che è pronta a liberarsene dopo un feeling mai sbocciato tra il calciatore e Gasperini.

APPROFONDIMENTO SU PABLO MARI

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