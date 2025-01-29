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Palladino ha ritrovato il suo soldato: Pablo Marì porta esperienza, forza fisica e precisione nei passaggi

La Fiorentina ieri ha ufficializzato Pablo Marì dopo un mese di trattativa con il Monza, il difensore verrà presentato domani ai giornalisti presenti nella sala stampa del Viola Park.Pablo Marì è un d...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
29 gennaio 2025 13:14
Palladino ha ritrovato il suo soldato: Pablo Marì porta esperienza, forza fisica e precisione nei passaggi - Foto: Instagram Fiorentina
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La Fiorentina ieri ha ufficializzato Pablo Marì dopo un mese di trattativa con il Monza, il difensore verrà presentato domani ai giornalisti presenti nella sala stampa del Viola Park.

Pablo Marì è un difensore con tanta esperienza, 31 anni classe 1993 ha all'attivo oltre 400 presenze tra i professionisti e vanta diversi titoli vinti tra cui una FA Cup, una Libertadores e il campionato Brasiliano. Cresciuto nel settore giovanile del Mallorca è stato considerato fin da subito una giovane promessa tanto che il suo cartellino è stato di proprietà di squadre come il Manchester City e l'Arsenal, anche se in queste squadre ha giocato pochissimo, 22 presenze tutte con la maglia dei Gunners.

Marì ha un fisico importante grazie anche al fatto di essere alto 1 metro e 93, è un difensore forte nell'anticipo e nell'intercetto ma è meno decisivo nei contrasti palla a terra. Ha qualità anche nella prima costruzione sia nel fraseggio che nel cercare il lancio per sorprendere la difesa avversaria, in più ha lavorato con mister Palladino a Monza ed era il pilastro della difesa brianzola.

Sicuramente Pablo Marì non è un acquisto che ti svolta una stagione ma per esperienza e caratteristiche può aiutare il reparto ed essere considerato un buon rincalzo soprattutto qualora Palladino ritenesse corretto passare a 3 in difesa. Nelle ultime ore si è parlato molto di un eventuale cessione di Comuzzo al Napoli, è chiaro che Pablo Mari non è al livello di quello che Comuzzo ci ha fatto vedere questo anno e soprattutto per quello che può diventare in prospettiva.

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