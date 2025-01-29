TMW: "La Fiorentina ha già l'accordo per Zaniolo, l'infortunio di Lookman ha messo in stand by l'operazione"

L'Atalanta aveva dato il proprio benestare per la cessione di Zaniolo, considerando che è in prestito con diritto di riscatto che diventa obbligo a un tot di presenze. L'idea era quello di farlo parti...

L'Atalanta aveva dato il proprio benestare per la cessione di Zaniolo, considerando che è in prestito con diritto di riscatto che diventa obbligo a un tot di presenze. L'idea era quello di farlo partire già da questa sessione, con la Fiorentina che dopo il trasferimento di Ikoné ha chiesto informazioni e, di fatto, trovato una base di accordo. L'infortunio di Lookman ha però messo in stand by quest'operazione che, però, non è detto che non si faccia nelle ultime ore di mercato. Lo scrive Tuttomercatoweb

PEDULLA SU COMUZZO

https://www.labaroviola.com/pedulla-rivela-in-giornata-nuovo-contatto-tra-la-fiorentina-e-il-napoli-per-parlare-di-comuzzo/286649/