Notizie Maldini Fiorentina

Il Corriere dello Sport riporta: "Maldini in dubbio per lunedì a Firenze, potrebbe essere indisponibile"
11 aprile 2026 15:42
Nazione: “In entrata resta aperta una porticina per un esterno offensivo: Maldini da non escludere”
23 gennaio 2026 09:34
Corriere dello Sport: "Se va via Fortini, Fiorentina su Maldini ma serviranno minimo 15 milioni per strapparlo all'Atalanta"
22 gennaio 2026 09:47
Corriere dello Sport: "Se parte Fortini, Maldini nel mirino della Fiorentina. C'è fermento"
21 gennaio 2026 10:40
Corriere dello Sport: "La Fiorentina ha sondato Maldini con il suo agente. Occhio a Fortini, può salutare"
19 gennaio 2026 09:45
Nazione svela: "Da registrare alcuni contatti della Fiorentina per Maldini"
16 gennaio 2026 09:24
Corriere dello Sport sicuro: "Se sfuma Harrison, Fiorentina su Maldini. Piace dai tempi di Pradè"
15 gennaio 2026 09:46
Corriere Fiorentino: “Ritorno di fiamma per Boga e Maldini: due giocatori che possono giocare sulla fascia”
13 dicembre 2025 08:15
Tuttosport: “Fiorentina interessata a Maldini per gennaio. Il Torino lo segue alla tempo, c’è anche la Lazio”
05 dicembre 2025 09:29
Maldini: "Speravo che Pioli facesse bene alla Fiorentina. In Italia per me c'è solo il Milan, non lavoro altrove"
18 novembre 2025 21:30
TMW riporta: "Alla Fiorentina c'è bisogno di una figura forte come Maldini, se non proprio Paolo Maldini"
03 novembre 2025 14:29
Nazione: “Giuntoli sarà il primo nome che verrà sondato dalla Fiorentina. Maldini? Intriga i tifosi viola”
02 novembre 2025 09:49
Monti: "Pioli non va cambiato, ma affiancato. Maldini è l'uomo ideale per far ripartire la Viola"
30 ottobre 2025 15:43
Maldini alle visite mediche con l'Atalanta. Sempre più vicino l'arrivo di Zaniolo alla Fiorentina
31 gennaio 2025 17:35
TMW: "Castrovilli in prestito al Monza favorisce l'addio di Maldini. Zaniolo può arrivare alla Fiorentina"
30 gennaio 2025 16:50
Accomando: "Fiorentina, fiducia per Zaniolo in prestito con diritto. Atalanta vuole chiudere Maldini"
30 gennaio 2025 15:17
L'Atalanta ha preso il sostituto di Zaniolo, a Bergamo arriva Maldini dal Monza. Sblocca Nicolò in viola
30 gennaio 2025 11:55
Corriere dello Sport: “Maldini pista concreta per giugno, non per gennaio. Soulè? Ranieri alza il muro”
16 gennaio 2025 09:12
Corriere dello Sport: “Esterno? Luiz Henrique primo obiettivo. Maldini? A gennaio via solo per maxi offerte”
15 gennaio 2025 08:57
Corriere dello Sport: “Maldini intriga Pradè ma servono i 12 milioni della clausola rescissoria”
14 gennaio 2025 09:31
Maldini: "Importante fare punti, sono contento di aver fatto bene. Il gruppo fa la differenza"
13 gennaio 2025 23:11
Valcareggi: "Maldini alla Fiorentina? Il Monza non te lo darà mai. A gennaio non toccherei nulla"
29 novembre 2024 14:44
Cm.com: "Palladino vuole Maldini, la Fiorentina intensifica i contatti per l'estate. C'è la clausola da 12 milioni"
28 novembre 2024 14:35
Adli il piacere di stupire, lo “raccomanda” Maldini. E torna quel paragone con Zidane
26 novembre 2024 08:48
Palladino stregato da Maldini, la Fiorentina ci proverà a giugno. Clausola da 12 milioni
23 novembre 2024 08:27
Nazione: “Djuric-Maldini il duo che piace alla Fiorentina. Lapadula e Simeone le tentazioni”
17 novembre 2024 10:59
Galliani: "Maldini finirà l'anno a Monza, poi vedremo. Non c'è nessuna clausola per gennaio"
15 novembre 2024 14:15
Nazione: “La Fiorentina ha cercato Maldini dopo Colpani. Rispunta la pista Berardi”
14 novembre 2024 10:10
Gazzetta: “Fiorentina su Maldini, c’è una clausola, a luglio bastano 12 milioni per strapparlo al Monza”
13 novembre 2024 08:43
Maldini: "La Fiorentina ha cambiato molto, ha bisogno di tempo. Adli giocatore di alto livello"
09 settembre 2024 19:22
Il Messaggero: "Alla Fiorentina piace Maldini, è stato offerto alla Lazio per una cifra vicina a 8 milioni"
14 giugno 2024 11:26
Corriere Fiorentino: “Palladino consiglia Maldini, già allenato al Monza. Torna l’idea Lucca”
06 giugno 2024 09:08
Alciato sull'intervista censurata a Maldini: "Non mi sono inventato nulla, non sono un bugiardo"
15 maggio 2024 22:54
Maldini denuncia: "Censurata una mia intervista alla radio della Lega Serie A" si andrà per vie legali
14 maggio 2024 12:34
La denuncia: "Il giornalista Alciato fatto fuori da Radio Serie A per aver fatto l'intervista a Maldini"
13 maggio 2024 12:47
Polverosi ironizza: "Anche Cabrini e Maldini farebbero panchina con Biraghi, a Firenze può giocare solo lui"
26 marzo 2024 14:45
Sentite Orlando: "Maldini? Americani lavorano così. Anche alla Fiorentina non vogliono Antognoni"
01 dicembre 2023 19:47
Savicevic si scaglia contro il Milan degli americani: "Non capiscono di calcio, pensano sia l'NBA"
10 giugno 2023 18:46
Lite nello spogliatoio Spalletti-Maldini: "Ma che ca**o vuoi?". La risposta: "Non si doveva permettere"
02 aprile 2023 23:36
Trema il Milan, Guardia di Finanza nella sede rossonera. Sequestrati i documenti cessione RedBird-Elliott
26 gennaio 2023 13:49
Caos Milan, Maldini è una furia e se la prende con la proprietà: "Siete senza rispetto verso di noi"
29 maggio 2022 16:12
Maldini preoccupato: "Il prossimo sarà un campionato difficile, anche la Fiorentina sarà competitiva"
27 maggio 2022 12:49
Troppi soldi per il rinnovo, il Milan dice addio a Donnarumma: "Grazie, ma le strade si dividono"
26 maggio 2021 19:45
Maldini spegne le voci: "Non stiamo trattando Milenkovic con la Fiorentina. Ma fa parte della lista"
21 settembre 2020 22:18
Maldini smorza le voci su Chiesa al Milan: "Mai esistita una trattativa con la Fiorentina"
14 settembre 2020 14:21
Ufficiale, Rebic al Milan. Non rese note le cifre, beffata la Fiorentina
12 settembre 2020 21:54
Maldini dopo l'incontro con Ramadani e la Fiorentina per Rebic: "Mi conoscete"
22 luglio 2020 18:37
A Milano incontro tra la Fiorentina e il Milan, si cerca accordo per Rebic
22 luglio 2020 18:06
Maldini: "Coronavirus? Sentivo un nemico nel corpo. Serie A? Finirà, quando non si sa"
24 marzo 2020 19:45
Paolo Maldini e suo figlio Daniel sono positivi al Coronavirus. Il comunicato del Milan
21 marzo 2020 22:09
Maldini non ci sta: "Mai visto fischiare un rigore cosi. Bisogna vederlo al Var. Calati dopo il rosso"
23 febbraio 2020 00:35
Pioli: "Qui al Milan ho trovato la società più vicina alla squadra. Mai in carriera mi è capitato.."
30 ottobre 2019 20:23
CorSport, Veretout ancora conteso. Costanti contatti tra Pradè e Maldini ma attenzione alle sorprese
08 luglio 2019 12:24
Contatto telefonico Maldini-Veretout. Il Milan potrebbe rilanciare l'offerta ai viola per chiudere
07 luglio 2019 10:22
Incontro Pradè-Maldini per Veretout. La Fiorentina chiede 25 milioni ma...
02 luglio 2019 15:09
Volti neri a Milanello, tutti sotto accusa in casa Milan. Maldini fa visita a Gattuso, la squadra..
23 ottobre 2018 19:07
Il Milan non decolla e cosi Gattuso ha chiesto alla società Ibrahimovic, affare possibile a gennaio
03 ottobre 2018 11:02
Maldini: "Meno male che ci sono stati i tifosi viola per la festa d'addio. Grazie Firenze"
08 settembre 2016 18:50
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