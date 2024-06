Corriere Fiorentino: “Palladino consiglia Maldini, già allenato al Monza. Torna l’idea Lucca”

Il mercato della Fiorentina partirà dal centravanti. Tra i nomi già sondati sono tornati di moda quello dell’italoargentino del Genoa Mateo Retegui, convocato da Spalletti per il prossimo Europeo, e quello dell’austriaco dell’Inter Marko Arnautovic, ma non mancano le alternative. Mentre Palladino avrebbe già segnalato Daniel Maldini, figlio d’arte allenato a Monza ma in prestito dal Milan, la retrocessione del Sassuolo potrebbe facilitare i colloqui per Andrea Pinamonti seppure nella massima serie Lorenzo Lucca dell’Udinese sia un profilo che la Fiorentina aveva già seguito.

Da segnalare infine anche l’interesse per il giovane Nikola Krstovic, attaccante montenegrino che Pantaleo Corvino ha portato a Lecce nel corso dell’ultima stagione. Con tre gol consecutivi nelle prime tre giornate di campionato il suo impatto nel calcio italiano aveva colpito molti osservatori e anche se nel prosieguo della stagione è venuta meno un po’ di continuità i 7 centri complessivi al suo primo anno di serie A hanno acceso gli interessi di altre squadre, Genoa incluso, con le quali la Fiorentina dovrà misurarsi se dovesse scegliere di puntare sul suo talento. Lo scrive il Corriere Fiorentino.