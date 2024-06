Corriere Fiorentino, Franchi? Ieri la Fiorentina ha inviato la diffida ufficiale al Comune di Firenze. Viola pronti alle vie legali 

Si parte dal racconto della giornata di ieri: all’indomani della conferenza stampa della Fiorentina, dove il dg Ferrari ha annunciato l’invio a stretto giro di una lettera al Comune di Firenze per chiedere di stoppare i lavori di ristrutturazione dello stadio, al Franchi arrivano le pinze demolitrici per abbattere il parterre della curva Fiesole.

E ieri nel tardo pomeriggio il club viola ha inviato la diffida ufficiale (riservandosi di agire per vie legali) a Palazzo Vecchio e anche ai ministri Giorgetti, Abodi e Sangiuliano in quanto il Franchi è candidato per Euro 2032. Lo scontro dunque continua così come la polemica politica. Per il candidato del centrodestra Eike Schmidt, intervenuto ieri a Lady Radio, è «una follia far partire i lavori prima di aver finanziato completamente l’intervento. Manca più della metà» delle risorse, ha affermato, «e il grande rischio è che dopo aver iniziato i lavori questi si fermino». Tra poche ore inizierà il «silenzio elettorale», ma le polemiche sembrano destinate a placarsi solo per pochi giorni. Lo scrive il Corriere Fiorentino.

