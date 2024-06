Corriere dello Sport: “Fiorentina, pronti 20-25 milioni per il centravanti. L’obiettivo è Retegui del Genoa”

“La priorità della prossima sessione estiva sarà il centravanti”, parole scolpite nella mente dei tifosi della Fiorentina quelle di Daniele Pradè che adesso dovrà invertire il trend di tre anni passati a sostituire attaccanti considerati non all’altezza dal tifo viola. Il budget che verrà impiegato per il centravanti, sarà circa 20-25 milioni, non di più. Una cifra che non ti porta il bomber di razza, ma sicuramente dei nomi migliori rispetto a Nzola e Belotti.

Per quanto riguarda gli obiettivi, da un primo colloquio con Palladino, il nome di Mateo Retegui sembra prendere molta forza. L’attaccante argentino non viene da una stagione positiva al Genoa, ma la partenza di Gudmundsson mette la squadra di Gilardino in una posizione previlegiata. Servirà un’offerta interessante. 7 gol in Serie A e 20 milioni la sua valutazione, ma che club tedeschi potrebbero far aumentare. Gli altri nomi sulla lista di Pradè sono quelli di Nikola Krstovic (Lecce), Andrea Pinamonti (Sassuolo) e Marko Arnautovic (Inter), profili tecnici e anagrafici diversi, ma tutti con una valutazione di cartellino inferiore a quella di Retegui. Lo scrive il Corriere dello Sport.

